蘿瑞安德森《我在洪水中失去的一切》推薦序：她的創作經歷，幾乎就是一部現代紐約與美國的藝術發展史
我們想讓你知道的是
身為當代最受尊祟、最具創意的多媒體藝術家之一，美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森身兼音樂家、表演藝術家、作曲家、小說作家與電影導演等多重身分，在音樂和純藝術之間自在遊走，本書為安德森首度完整回顧其逾四十年的創作生涯，親自挑選並詳述最具代表性的個人作品。
文：黃心健（國立臺灣師範大學特聘教授、新媒體藝術家）
【推薦序】重回時間之夢
初識蘿瑞，是在1994年，那也是我一切的開始。
1994年，我在芝加哥的伊利諾理工學院攻讀博士，其中一堂課，老師給了我們一本書《愛因斯坦的夢》（Einstein's Dreams），希望我們從此書出發，建構一個互動媒體的計畫。
這本書是以時間為主題的系列奇幻故事，我從其中得到靈感，創作出了《時間之夢》這部作品，觀者可以在介於文字與影像間的介面間，穿越數個關於時間的故事旅行，例如與影子分離，象徵因果倒錯的房間等。
完成作業後，老師熱心地建議我去參加於紐約舉辦的第一屆新媒體藝術大賽「新聲音，新視界」（New Voices, New Visions），這是由當時最頂尖的新媒體公司「旅者」（Voyager）與矽谷的研究公司「區間」（Interval Research）共同舉辦的比賽。第一屆的評審可以說是星光熠熠，邀請到了當時最頂尖的前衛藝術創作者，像是導演泰瑞．吉蘭（Terry Gilliam）、科幻小說家威廉．吉布森（William Gibson）、漫畫家雅特．史皮茲曼（Art Spiegelman），當然，也包括了對我之後影響深遠的新媒體藝術家——蘿瑞．安德森。
這個比賽猶如一場奇幻之旅，我不但拿下了獎項，也意外展開與蘿瑞的初次合作。原來，主辦單位「旅者」邀請蘿瑞來擔任比賽評審，還有另外一層緣由；當時「旅者」是最大的CD-ROM（唯獨記憶光碟）公司，他們想要與蘿瑞合作發行第一部CD-ROM作品，不過蘿瑞對於現有的設計都不太滿意，於是向「旅者」提議，希望可以跟得獎作《時間之夢》的藝術家合作。
是故，我倆從蘿瑞的同名演唱會「傀儡汽車旅館」（Puppet Motel）概念出發，我們創作出了一張互動光碟，在一間有著三十幾個房間的虛幻旅館裡，樂迷進入每個房間都會有不一樣的互動情景，藉此表現蘿瑞獨特的故事與音樂，並藉由互動的方式，深化與樂迷的連結。
與蘿瑞的初次合作，對我如同啟蒙，她如刀一般直指人心的創作，永遠是我的指引。雖然之後我前往遊戲產業發展，做了七年的藝術總監，但是當時獲獎以及與蘿瑞合作的記憶，在我心中留下了種子。於是在2001年，我辭去索尼的工作，重回台灣走入藝術創作的領域，繼續做著我最喜歡的事情。
蘿瑞的創作之道
從創作者的角度來談論蘿瑞，我認為雖然她的創作運用了各式各樣的媒體，其中不乏最新銳的創作工具，但我覺得她始終把自己看作是名「多媒體」藝術家，而不是「新媒體」藝術家。她對媒體有很強的直覺，無論是高科技還是低科技，都能恰如其分地展現出這個媒體最優秀的長處。
後來，我與蘿瑞又有了多次合作機會，例如愛知博覽會等等。時間來到2016年，隨著VR發展，我想蘿瑞應該很有興趣，於是飛去紐約找她，問她要不要一起嘗試看看，最後迸出的火花就是《沙中房間》、《高空》、《登月》這幾部VR作品。
在製作過程中，我時常驚訝於蘿瑞雖然並沒有寫程式的專長，但卻可以憑直覺地清楚表述出眼前這個大家都還在摸索的媒體做得到什麼、做不到什麼。我想，這不僅僅說明蘿瑞擁有藝術家的直覺與敏銳度，她對各種媒體的好奇心與探究新知的欲望，讓她的藝心常新。蘿瑞喜歡還原科技的本質，理解它們究竟是在做什麼，又為什麼必須得這樣做。這也正是她創作的特色，將技術還原到本質，再加以重生。
與蘿瑞共同創作的經驗，宛如一趟深度學習的旅程，畢竟，一般人很少有機會可以如此近距離地看著一位偉大的藝術家思考、發想作品的過程。我們的合作方式就是不斷地互相「丟東西」，從中逐漸找到共同覺得有興趣的主題，再往下發展。每次到紐約找她，我都會停留將近一個月的時間，我做出prototype，她則做出合適的音樂，然後彼此交流，看是否要往上堆積或者往下刪減，方向並不一定，有時我們也會產生歧異。
但就像是這次前往紐約，我們聊到了藝術家在創作時，有時候會像是被某種力量控制，幾乎偏執般地加加減減，希望作品能成就出某些有時藝術家自己也不知道是什麼的特質。但她覺得，身為藝術家就該控制好自己的創作內容，藝術家應該要是一個掌控者，要能夠決定自己作品的未來是什麼樣貌。
蘿瑞的處世之道
與蘿瑞相識的這二十幾年，除了工作夥伴，我們也變成了朋友。
我眼中的蘿瑞，是一個實事求是的人，她說的大多是來自生活的實際感悟，而不是引自誰說的大道理。此外，她也是個真誠的人。有人跟我說過，在跟絕大多數的名人攀談時，我們大多會感覺到對方心不在焉，但蘿瑞與任何人說話，無論是朋友還是路人，都發自內心地真誠傾聽、回應。而私下的蘿瑞也很有幽默感，甚至有時候帶點頑皮。有一次我們去一間高級日本餐廳用餐，菜單是用毛筆字寫的，蘿瑞身上剛好帶著毛筆，於是就自己在菜單後面添上了一大堆稀奇古怪的菜名，現在想起來還是會莞爾一笑。
而談到蘿瑞，很難不去談到她的伴侶兼良師益友——路・瑞德（Lou Reed）。這本書就是獻給路的，而我覺得蘿瑞在路去世後，確實一直很想念他。有次我在她家工作，要下樓去找她時，看到她正在彈琴。她的表情、眼神非常非常遙遠，像是在懷念一些事情，我覺得自己不適合打擾蘿瑞和琴聲共築的時空，於是靜靜地回到了樓上。
Tags：
臺北創業幫 Demo Day 2.0 花博登場，10 多國團隊、四大創新領域爭豔
我們想讓你知道的是
一年一度的產業人才交流計畫DemoDay發表會暨媒合活動「臺北創業幫 Demo Day 2.0」活動在「2022臺北國際創業週」登場，經過兩梯次線上簡報競賽脫穎而出的10組海外團隊來台與3組北市新創進行交流，並向臺北企業、投資人展示他們的創新想法將如何創造具影響力的轉變，進一步踏上在臺北開闢新事業的旅程。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局主導的「國際新創軟著陸計畫」品牌社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結也藉由Demo Day 邀請全球優秀的新創來臺北探索潛在合作機會，並協助他們在臺北發展。該計畫至今累計已有來自全球39國的110組國際新創公司來台交流，並已促成15組國際新創公司落地臺北。今年度經過兩梯次國際線上Pitch Contests，由國泰金控、雄獅旅遊及大瀚開發企業遴選共10組海外團隊來台參與最後的發表與交流媒合活動，並於現場與臺灣企業代表交流。
金融科技聚焦保險、投資，創新服務助力既有產業再升級
今年DemoDay的參賽隊伍陣容涵蓋金融、地產、旅遊和ESG四種領域的科技創新，其中，Fintech在投資和保險領域都有傑出團隊以創新科技能力和深入的產業knowhow開發出與保險公司、資產管理公司等現有產業接軌的B2B商業模式，區塊鏈技術和人工智慧則是最重要的關鍵字。例如全球第一家獲得許可、運用區塊鏈技術的去中心化（再）保險公司Ensuro使用智能合約以策劃有競爭力的保險組合；MotionsCloud的AI損壞評估引擎可用於車輛等財產的檢查，以數位化的方式優化保險理賠流程效率與正確性；Soft Solvers Solutions則從保險分銷體系著手，為獨立保險經紀人和代理機構開發出agiliux，能夠提高分銷效率、改善客戶體驗。
投資領域方面，HedgeSPA運用市場/數據經濟、基本面指標、用戶數據甚至是新聞、社群媒體等來源的大數據分析，結合人工智慧和量子運算技術，協助資產管理公司打造表現更優異的投資商品。Stratiphy則同時為資產管理公司和大眾投資人提供服務，透過位投資者提供資訊，協助用戶建立自己的交易策略，日益受重視的ESG資訊也是該公司的一大核心。此外，臺北在地團隊由國際性區塊鏈安全公司CoolBitX（庫幣科技）代表，CoolBitX於全球超過三十萬CoolWallet使用者，並與全球超過四十五家交易所簽訂Sygna的MoU，是數位資產行業的領航者。
運用科技「節省人力」「提升人力價值」的不同可能性
在不動產科技領域，以色列的 Rootie Robot利用影像、感測設施結合AI技術與機器人進行場域管理，例如用來監控、減少因物業維護和戶外商業監控相關的污染排放；來自臺北的不動產科技JGB Smart Property （金箍棒智慧物管）也展現了具備全方位房管功能的一站式租屋管理系統，從上架物件、線上簽約、自動化帳務、修繕管理到智能IOT設備串接。透過雲端自動化系統，取代繁瑣的人力作業、有效提升租客體驗與物件管理量。
旅遊科技方面，越南團隊TUBUDD順應後疫情旅遊趨勢，開發了「本地好友系統」，讓在地「小伙伴」提供符合個人偏好的深度旅遊服務，並通過培訓計劃對當地「小伙伴」進行專業領域的標準化分類，為遊客提供更好的旅行體驗。臺北代表則是臺灣最大的英語徒步旅遊公司Like It Formosa （來去福爾摩沙），一方面培訓當地人介紹他們居住的城市，另一方面則幫助外國人從當地人的角度看臺灣，曾獲得2017~2020年TripAdvisor卓越獎以及Freetour.com頒發的2018年亞洲第三大免費旅遊。兩個團隊的發展方向都顯示出「深度化、在地化」的旅遊趨勢正在持續延燒。
科技創意全面走入生活，永續也能是一門好生意
在健康永續的主題上，則能看到更加多元紛呈的發展面向，例如德國團隊Choose-Eat 是一款專為用戶提供量身訂制菜單的app，透過AI推薦最適合的餐點給用戶，有助於打造健康飲食型態，也是有飲食限制者的福音；Hepta Protocol則致力於打造一個建立於區塊鏈上的公益生態系，透過提供捐贈者公開透明的資訊，以及提升每一筆捐款的效益，提升企業與個人投入公益的意願。日本的Tsunagaru Edutech團隊核心產品Manabu則將線上課程的概念與技術用於在互動式企業訓練平台上，透過遊戲化的體驗和可量化的系統提升訓練效果，尤其在疫情中格外受到矚目。
在TEH Demo Day 2.0裡，來自全球的創業團隊向臺北展現了他們充滿活力的創新精神，也能看到這些團隊對於臺北市場的雄心和期許。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺灣的新創能量。