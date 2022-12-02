2022/12/02,
商業

收購世創失利後，環球晶美國德州新廠動土，預計2年內量產

收購世創失利後，環球晶美國德州新廠動土，預計2年內量產
Photo Credit：AP/ 達志影像

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台灣矽晶圓材料大廠——環球晶（GlobalWafers）未能收購德國世創（Siltronic）擠身全球第2大矽晶圓材料廠夢碎之後，今（2）天舉行動土典禮自己蓋工廠，預計2年內完成新廠建造、設備安裝、客戶送樣及量產。

（中央社）環球晶（GlobalWafers）位於美國德州謝爾曼市（Sherman）的12吋矽晶圓廠今（2）天舉行動土典禮，預計2年內完成新廠建造、設備安裝、客戶送樣及量產。

環球晶美國德州新廠動土 預計2年內量產

環球晶透過新聞稿表示，美國半導體製造廠不斷成長，但本土矽晶圓供應量已跌至1%以下，本土晶圓供應短缺問題嚴重；環球晶德州新廠將是美國睽違20多年的首座矽晶圓廠，預期可彌補美國本土矽晶圓供應鏈缺口。

環球晶赴德州設廠 徐秀蘭：美國客戶是重要考量
Photo Credit: 中央社

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭日前在台北出席國際半導體展展前記者會，會前受訪時針對赴美國德州設廠的主要考量表示，會決定在德州設廠主要是經過總體成本評估，美國客戶也是重要考量。中央社記者鄭傑文攝於2022年9月13日

環球晶指出，美國晶片法案與州政府／地方政府的獎勵措施以及美國本土客戶的強力支持，成就了德州新廠這項重大擴產計畫。

環球晶強調，疫情因素與地緣政治風險皆敲響美國缺乏本土矽晶圓供應鏈的警鐘，客戶紛紛簽訂長期供貨合約以顯示對擴廠的支持，長約覆蓋車用、手機、電腦、消費性及工業應用等市場。

德州新廠預計2年內完成建造、設備安裝、客戶送樣及量產。環球晶表示，新廠占地58公頃，可為未來階段式擴建提供充足的空間。

環球晶德州新廠預計投資新台幣550億元，是環球晶1000億元擴充計畫的一環；環球晶同時將斥資450億元投入既有廠區擴充。

環球晶德州新廠動土典禮共有超過200位來賓參加，包含海內外、白宮拜登政府團隊、聯邦政府、州政府與地方政府的政要人士，客戶與供應商也到場共襄盛舉。

半導體矽晶圓市況趨緩 6吋產能鬆動大尺寸價格持平

（中央社）半導體產業景氣反轉，6吋矽晶圓產能鬆動，8吋及12吋矽晶圓現貨價漲勢也開始趨緩，第4季可能持平表現，2023年矽晶圓市場恐將成長放緩。

受通膨、升息等因素影響，個人電腦及智慧手機等市場需求疲軟，半導體產業步入庫存調整期，不僅IC設計廠紛紛大幅縮減投片，晶圓代工廠產能鬆動，並大舉調降資本支出，矽晶圓市場也逐漸受到影響。

日本矽晶圓廠勝高（SUMCO）指出，6吋矽晶圓產能已出現鬆動，12吋矽晶圓持續供不應求，8吋矽晶圓受惠車用及工業需求維持穩定，目前與客戶簽訂的合約均正常執行，不過，8吋和12吋大尺寸矽晶圓現貨價漲勢已開始趨緩，預期第4季將持平表現。

法人表示，隨著半導體製造廠矽晶圓存貨增加，矽晶圓廠營運將逐步受到晶圓代工廠、記憶體廠產能利用率下滑影響。

國際半導體產業協會（SEMI）預期，因總體經濟條件充滿挑戰，2023年半導體矽晶圓出貨面積成長恐將放緩，約146億平方英吋，將較今年略減0.6%。

半導體矽晶圓廠10月營運表現開始出現不同調的情況，以大尺寸矽晶圓為大宗的環球晶及台勝科在客戶需求依然強勁下，10月營收同創新高，分別達新台幣62.94億及15.18億元。

合晶則因6吋矽晶圓需求放緩影響，10月營收滑落至11.1億元，為5個月來新低。法人預期，合晶第4季業績將因6吋矽晶圓產能利用率滑落而較第3季下滑。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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