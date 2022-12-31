【書評】《惡念的燃點》：一道栩栩如生的文字之火，炸開台灣社會的大悶鍋

文：龍貓大王

從先前天地無限的《滯留結界的無辜者》就看得出來，這位身為台灣推理作家協會監事的小說家，其野心並不僅僅限於傳統推理小說的範圍。而在這本最新的著作《惡念的燃點》裡，天地無限更加大展身手，故事由一宗一家三口焚屍命案開始……但這本小說卻不只是命案推理，還結合了隨機殺人案件、YouTuber生態、大數據影像分析、邪教……甚至還有激烈的槍戰與爆炸案。《惡念的燃點》似乎想要一口氣挑起當下隱藏在台灣社會的各式惡念、怨念、與貪念，然後一把火燒燬殆盡。可以說，《惡念的燃點》是一本刺激精彩的娛樂小說。

曾有部綜藝節目，名為《台灣大悶鍋》。台灣社會似乎悶久了，在那看不見的鍋蓋底下，是難以抒懷的怨氣。這種怨氣在《惡念的燃點》裡無處不在，連兩位主角出場都自帶怨氣：老警察李劍翔遭逢激烈槍戰，歹徒的機槍彈貫穿他的右大腿，更槍殺了他的弟兄，使他罹患了比槍傷更嚴重的創傷後症候群，甚至隨時隨地都可能會發作猝睡症狀；菜鳥警察楊穎露為了正義感投身警界，卻在不友善的男性環境裡有志難伸、飽受歧視……而他們被一位號稱「天南星」的電腦天才的「天南星」招募，進入了警方的祕密偵查計畫「神略」。這套神略系統透過全民監視系統，將影像比對警方內部刑案資料庫，並透過超級電腦計算，推斷出與懸案有關連性的其他輔案，能讓李楊兩人從輔案中找尋主案的枝微末節線索。

透過遍布台灣大城市的監視影像，進行分析辦案，神略想必會觸動許多人心中的小警總。自然，這套系統不見於世，因此要祕密執行，並且找上李劍翔與楊穎露這一傷老一受創的「非戰力」搭檔執行。《惡念的燃點》的故事基於神略這個非常手段而生，但非常手段也因為非常時期而生：台灣各地許多殘忍到令人無語的命案，最終都成了塵封多年的懸案。對家屬而言，他們甚至未必要求兇凶手受到死刑制裁，因為連兇凶手都付之闕如。這些案件當年也許因為搜查不力、或甚至證物遺失，連帶真相也隨著被害人而離開人世。《惡念的燃點》像是要為這股求真相而不得的怨氣，好好地出一口氣。

非常手段，當然要對付非常案件。神略不是來解決超商行竊案的，它要對付一件丈夫遭鋁熱劑高溫焚燒而死、妻子上吊、九歲女兒窒息身亡的離奇滅門命案。監視器沒有發現外人出入跡象，家中卻被紅漆寫上了大量宗教符號，現場還有許多經書令旗。此案手段兇凶殘、行兇凶方式特殊、命案現場又有大量宗教象徵。警方認定是篤信宗教的妻子，因丈夫外遇由愛生妒，憤而殺夫後再帶女兒一同了斷的案件，在兇凶手已死的狀況下直接結案……但當神略一重啟調查，卻發現內情複雜……這樁命案竟然與其他五件不同時間、不同地點、不同程度的刑事案件有關。一宗宗教信徒互毆案、保全自殺案、通訊行縱火案、老榮民殺人案、甚至還有一件烏龍車禍，都與這樁台中豐原三人命案有關。

《惡念的燃點》不只是推理小說，但不代表推理層面簡略帶過。相反地，它從豐原三人命案又牽扯出五件看似毫無相關的案件，帶領讀者與兩位主角走進一個更深不可測的惡意迷宮。這個迷宮裡並非僅有純理性的邏輯推理，天地無限放進了靈異、宗教、與動作元素。讀者可能會分不清這一切懸案的真相，是來自兇凶器上的不散冤魂？或是來自蠱惑人心的邪教指引？或甚至只是警方認定的不倫殺機？可以感受到天地無限非常「用力」地以各種讀者腦中的既定印象，去誤導或扭轉讀者的認知，將案情變得更加撲朔迷離，不到最後，讀者難以釐清案情的真相。

但是除卻這些峰迴路轉的鋪陳手法，《惡念的燃點》的本意，仍然是站在被害人這一邊的——特別是被害人的家屬。人死如燈滅，遭到惡意殺害的傷痛與怨恨，事實上全部遺落在遺屬身上——這個「遺」字代表著非自願的落下，而親屬被迫去承擔這突如其來的落下。

《惡念的燃點》在偵辦案情的推理過程背後，有一大部份分篇幅留給了遺屬。他們面對突如其來的打擊，有人默默忍受，將這股怒氣轉化為追尋正義的動力；有人無法接受，試圖從非法治管道去尋求真相；有人則原封不動地保存著怨懟能量，找尋有一天復仇的機會。這些怨念與怒氣，交織成一張堅固的大網，支撐著神略系統誕生的動機與說服力，不讓這個故事變成小說家虛構的空中樓閣，而讓它感覺與我們更加貼近，甚至燃起一絲對神略的渴望。

你知道嗎？《惡念的燃點》裡有一棟名為「晴耕雨讀」的豪宅，是故事重要劇情的舞台之一，而台中還真的有一個名為晴耕雨讀的建案，而且也是豪華大樓。故事一開始，主角李劍翔在台中旱溪自行車道醒來；而當楊穎露來到西門町，書中是這樣寫的：「轉搭藍線到西門站，從六號出口一走出來……右轉漢中街，沿著西門町徒步區走上一百二十六步……」這些描述，都顯示著天地無限是多麼想將這樣異逸於常軌的娛樂故事，嵌進我們的日常生活之中。這是台灣讀者專屬的閱讀樂趣，在這樣一個充滿台灣背景的故事裡，體會台灣社會特有的「悶」氛圍，這讓閱讀《惡念的燃點》成為一次愉悅的體驗。

本文經鏡文學授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航