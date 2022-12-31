【書評】《惡念的燃點》：一道栩栩如生的文字之火，炸開台灣社會的大悶鍋
我們想讓你知道的是
《惡念的燃點》不只是推理小說，但不代表推理層面簡略帶過。相反地，它從豐原三人命案又牽扯出五件看似毫無相關的案件，帶領讀者與兩位主角走進一個更深不可測的惡意迷宮。
文：龍貓大王
從先前天地無限的《滯留結界的無辜者》就看得出來，這位身為台灣推理作家協會監事的小說家，其野心並不僅僅限於傳統推理小說的範圍。而在這本最新的著作《惡念的燃點》裡，天地無限更加大展身手，故事由一宗一家三口焚屍命案開始……但這本小說卻不只是命案推理，還結合了隨機殺人案件、YouTuber生態、大數據影像分析、邪教……甚至還有激烈的槍戰與爆炸案。《惡念的燃點》似乎想要一口氣挑起當下隱藏在台灣社會的各式惡念、怨念、與貪念，然後一把火燒燬殆盡。可以說，《惡念的燃點》是一本刺激精彩的娛樂小說。
曾有部綜藝節目，名為《台灣大悶鍋》。台灣社會似乎悶久了，在那看不見的鍋蓋底下，是難以抒懷的怨氣。這種怨氣在《惡念的燃點》裡無處不在，連兩位主角出場都自帶怨氣：老警察李劍翔遭逢激烈槍戰，歹徒的機槍彈貫穿他的右大腿，更槍殺了他的弟兄，使他罹患了比槍傷更嚴重的創傷後症候群，甚至隨時隨地都可能會發作猝睡症狀；菜鳥警察楊穎露為了正義感投身警界，卻在不友善的男性環境裡有志難伸、飽受歧視……而他們被一位號稱「天南星」的電腦天才的「天南星」招募，進入了警方的祕密偵查計畫「神略」。這套神略系統透過全民監視系統，將影像比對警方內部刑案資料庫，並透過超級電腦計算，推斷出與懸案有關連性的其他輔案，能讓李楊兩人從輔案中找尋主案的枝微末節線索。
透過遍布台灣大城市的監視影像，進行分析辦案，神略想必會觸動許多人心中的小警總。自然，這套系統不見於世，因此要祕密執行，並且找上李劍翔與楊穎露這一傷老一受創的「非戰力」搭檔執行。《惡念的燃點》的故事基於神略這個非常手段而生，但非常手段也因為非常時期而生：台灣各地許多殘忍到令人無語的命案，最終都成了塵封多年的懸案。對家屬而言，他們甚至未必要求兇凶手受到死刑制裁，因為連兇凶手都付之闕如。這些案件當年也許因為搜查不力、或甚至證物遺失，連帶真相也隨著被害人而離開人世。《惡念的燃點》像是要為這股求真相而不得的怨氣，好好地出一口氣。
非常手段，當然要對付非常案件。神略不是來解決超商行竊案的，它要對付一件丈夫遭鋁熱劑高溫焚燒而死、妻子上吊、九歲女兒窒息身亡的離奇滅門命案。監視器沒有發現外人出入跡象，家中卻被紅漆寫上了大量宗教符號，現場還有許多經書令旗。此案手段兇凶殘、行兇凶方式特殊、命案現場又有大量宗教象徵。警方認定是篤信宗教的妻子，因丈夫外遇由愛生妒，憤而殺夫後再帶女兒一同了斷的案件，在兇凶手已死的狀況下直接結案……但當神略一重啟調查，卻發現內情複雜……這樁命案竟然與其他五件不同時間、不同地點、不同程度的刑事案件有關。一宗宗教信徒互毆案、保全自殺案、通訊行縱火案、老榮民殺人案、甚至還有一件烏龍車禍，都與這樁台中豐原三人命案有關。
《惡念的燃點》不只是推理小說，但不代表推理層面簡略帶過。相反地，它從豐原三人命案又牽扯出五件看似毫無相關的案件，帶領讀者與兩位主角走進一個更深不可測的惡意迷宮。這個迷宮裡並非僅有純理性的邏輯推理，天地無限放進了靈異、宗教、與動作元素。讀者可能會分不清這一切懸案的真相，是來自兇凶器上的不散冤魂？或是來自蠱惑人心的邪教指引？或甚至只是警方認定的不倫殺機？可以感受到天地無限非常「用力」地以各種讀者腦中的既定印象，去誤導或扭轉讀者的認知，將案情變得更加撲朔迷離，不到最後，讀者難以釐清案情的真相。
但是除卻這些峰迴路轉的鋪陳手法，《惡念的燃點》的本意，仍然是站在被害人這一邊的——特別是被害人的家屬。人死如燈滅，遭到惡意殺害的傷痛與怨恨，事實上全部遺落在遺屬身上——這個「遺」字代表著非自願的落下，而親屬被迫去承擔這突如其來的落下。
《惡念的燃點》在偵辦案情的推理過程背後，有一大部份分篇幅留給了遺屬。他們面對突如其來的打擊，有人默默忍受，將這股怒氣轉化為追尋正義的動力；有人無法接受，試圖從非法治管道去尋求真相；有人則原封不動地保存著怨懟能量，找尋有一天復仇的機會。這些怨念與怒氣，交織成一張堅固的大網，支撐著神略系統誕生的動機與說服力，不讓這個故事變成小說家虛構的空中樓閣，而讓它感覺與我們更加貼近，甚至燃起一絲對神略的渴望。
你知道嗎？《惡念的燃點》裡有一棟名為「晴耕雨讀」的豪宅，是故事重要劇情的舞台之一，而台中還真的有一個名為晴耕雨讀的建案，而且也是豪華大樓。故事一開始，主角李劍翔在台中旱溪自行車道醒來；而當楊穎露來到西門町，書中是這樣寫的：「轉搭藍線到西門站，從六號出口一走出來……右轉漢中街，沿著西門町徒步區走上一百二十六步……」這些描述，都顯示著天地無限是多麼想將這樣異逸於常軌的娛樂故事，嵌進我們的日常生活之中。這是台灣讀者專屬的閱讀樂趣，在這樣一個充滿台灣背景的故事裡，體會台灣社會特有的「悶」氛圍，這讓閱讀《惡念的燃點》成為一次愉悅的體驗。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。