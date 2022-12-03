江澤民比習近平開放，但江澤民不是胡耀邦，共產黨就是共產黨

中共前總書記江澤民去世，竟然引起一些贊成民主的人士的懷念。而懷念的理由是，江澤民比現任習近平要開放。甚至有人說，如同中共當年的最開明的總書記胡耀邦辭世時引發震驚中外的1989民主運動一樣，江的去世會引發中國的新一場民主運動，這更是大謬不然。

中共歷屆領導人，他們的任務就是：不惜一切維持中共的一黨專政。誰背離了這條基本原則，就會被中共毫不客氣地扔下戰車。

江澤民執政期間，確實有些改革開放的措施，而且江澤民本人也比其他中共領導人更加崇尚西方，會講英文，喜歡炫耀他的西方文化知識，如用英文說一、兩句莎士比亞（William Shakespeare）名言之類。但卻並不改變他作為中共領導人，把維持中共一黨專政作為最高任務的本職。在他的任下，照樣整肅異己人士，而且不遺餘力地迫害法輪功。

那麼，在中共現代史上，有沒有哪一次是有可能走向民主政治？有哪一任領導有可能把中國引向民主？有過，但那是一個百年難逢的非常凑巧的機會。

1976年毛澤東去世。在毛的幾十年極左的路線下，上億的人受到無數次政治運動的牽連和迫害，經濟頻臨崩潰。在這樣的形勢下，中共為了保持執政黨的地位，不得不屈尊進行改革。那時，只要能救中共、只要能讓經濟復甦，中共都會接受。所以，從1978年，中共開始了改革開放。

1979年初，當時的中共元老鄧小平，還有其他在文革中遭受到整肅的元老，如彭真，深受文革和極左之苦，他們當然希望不要再搞運動了，所以矯枉過正，他們向右轉得很厲害。比如彭真，認為自己被關了很多年是無法無天的惡果，他出獄以後，出任法制委員會主任，提倡法治。當然，他所說的法治，是共產黨的法治，是他掌權以後用法來整治他們認為的造反派等其他認為不法人士。

當時鄧小平並沒有真正掌權，因為當時的中共主席是華國鋒。而華國鋒是靠他的極左路線和毛的支持上臺的。所以華國鋒並沒有動力清除毛的極左做法，而是提出了「兩個凡是」：即「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循。」