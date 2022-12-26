大半生中藏名遠利的「安樂先生」邵康節

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一個人物的形成，和他自小的養成有關係。邵康節從很年少的時候，幾乎是遍學一切，遍讀所有，而且為了專注，下著大雪的冬季仍然堅持不著薪火取暖，夏天酷暑汗沁衫衣，還是手不搖扇，每夜展讀，經常至東方漸白仍不著席，他求學刻苦專精的態度可見一斑。
或許孫老居士本就腹有詩書、胸有文墨的緣故，他光是在這篇的原文上，就洋洋灑灑舉說不盡，並且還旁通引述地說到了邵雍的一篇〈戒子孫〉文，他說：「我父親本身就愛研究《周易》，所以對於邵雍向來極為敬重。說起邵康節，他不但是中國文化歷史上絕對重要的大家，同時他也被尊奉為宋代五子，又可以配享祭祀於孔廟其中的五位重要儒家代表人物，這是非常不容易的。」
一個人物的形成，和他自小的養成有關係。邵康節從很年少的時候，幾乎是遍學一切，遍讀所有，而且為了專注，下著大雪的冬季仍然堅持不著薪火取暖，夏天酷暑汗沁衫衣，還是手不搖扇，每夜展讀，經常至東方漸白仍不著席，他求學刻苦專精的態度可見一斑。
他的一生，平日不做和學問不相關的事物，連往來的人也都必須對其學識涵養有所裨益，才會往從，因此在他的年代裡，經常密從者唯有司馬光、程頤、程顥和呂公著等當代大儒為主，其餘時間幾乎時時刻刻與書為伴。除此之外，他還有一好，即是收取英才、傾囊所授為樂。後來，他居住最久的時間，是在洛陽一座寺廟附近，自取其居為安樂窩，附近的人便稱他為安樂先生。
邵康節有一句詩是在形容他剛到洛陽城時的現況，其中「陋巷簞瓢世所傳」已經足以描述他的窘況，傳記上提及他為了三餐和承侍年邁的雙親，他幾乎天天都要到山上去撿拾薪材，採擷附近路邊可食用的野果和野菜，療以足飢。不但如此，有時還三餐不繼，家中的米缸經常是見底羞澀。
那段時間還好有一群相交甚篤的好友，三天兩頭就扛米、帶菜或送雞、送魚地貼補接濟，這些人在當時也都是在社會上受人敬仰的知名人士，像司馬光和富弼就非常地尊敬邵康節，形同師友之關係，極為密切。他的安樂窩也是這幾位密友出資幫他建蓋而成的，朋友們為了怕他經常三餐缺少時蔬，乾脆在他的住處附近買了幾畝田，讓他耕種，這才得以溫飽，從此之後他無後顧之憂，便教學相長。
他在安樂窩時光中，每天都有著規律的起居，天明即起，先是焚香、靜坐、冥想、思惟，澡心浴德，在這個時間裡，邵康節體悟到落葉窮通，生死蒼狗，認為聖人也好，天下蒼生也好，不過皆是古今一息而已，萬物一生，如何可以在如此的腥臭世道之中，仍然可以長養一片天真？這一直是他所追尋的。他大半生中藏名遠利，不占名標，從來不曾荒德荒業，平日所做巍峨不偽，心術平和，制行誠信，言語疏爽… … 這是邵康節之所以可以安居於一方之所要的原因。他居住在洛陽的那一段時光裡，唯一的消遣便是喝喝小酒，吟弄詩文，他便頗覺自在……
和孫老由於常有往來，所談也幾乎都是彼此相近的所好，自然就更加無所不聊。我對邵康節先生的認識是始於道學師父處學習時，師父對於做學問、求學的態度，一開始便提示我一定要謹本詳始，絕不可以躐等囫圇，日後才會有小成。師父知道我對易學本來就有興致，當我在師父宅處學習將近滿十年的時候，有一天他也同我聊到了邵康節先生：「從前我有介紹過你理學方面的兩位必然要知道的人物—— 程頤和程顥，但是你知道這兩位最尊重的是誰？」
我記得我當時毫無考慮地便回答師父說：「莫非是邵康節先生？」 師父微笑地點點頭，說道：
「一般世俗之人都把邵康節神化，也有許多民間小說描述他的神變和故事，這便不是做學問的人會做的事。真正研究學問的人都知道，邵康節對於中國貢獻最大的，特別是對於研究《易經》的後人極重要的一件盛事，便是他的代表作—— 《皇極經世書》。我畢生也偏好於研讀《周易》，但自從我在青城山翻閱到了《道藏》中邵康節所著的《皇極經世書》之後，驚為天書，日日借閱詳讀，未曾稍懈。由於過去的基礎使然，再加上參閱其他的註解，用了數年的時間，終於可以了解… … 」
日後，個人由於師父的推介及指導之下，也在詹老先生處借得一部清代王植所著的《皇極經世全書解》，總共有八卷。關於王植，因為閱讀了他的著作之後，了解到他也是一位清代不可多得的文人，幾乎也是沒有一天不讀書，正因如此，他的著作也算豐富，事後也陸續讀了他所著作的《四書參注》和《道學淵源錄》，始發覺他的著作其中的註釋和意涵有許多是前人所未曾發覺的，因此收穫頗多。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
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