2022/12/27,
健康

認識「頑固型高血壓」及其治療方法，服藥後血壓還是降不下來怎麼辦？

認識「頑固型高血壓」及其治療方法，服藥後血壓還是降不下來怎麼辦？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

根據研究，高血壓病患中約10％屬於「頑固型高血壓」。過去頑固型高血壓的治療方向與一般高血壓無異，主要強調生活、飲食與藥物控制等3個面向；現今業已有介入型手術，可達到降血壓、減少用藥的功效。

文：張凱安
資料查核：Hello醫師

台灣高血壓患者多達500萬人，約每四人就有一人患有高血壓。隨著高血壓盛行率愈高，嚴重高血壓的人數也愈來愈多；根據研究，高血壓病患中約10％屬於「頑固型高血壓」。究竟頑固型高血壓是什麼？該如何治療及緩解？《Hello醫師》帶您深入了解。

頑固型高血壓是什麼？

依據台灣高血壓學會及中華民國心臟病學會於今（2022）年5月發佈的最新指引，血壓超過130/80mmgh即是高血壓第一期，血壓高於140/90mmgh則是高血壓第二期。

頑固型高血壓指已服用3種降血壓藥物（包含其中一種為利尿劑），但血壓仍大於140/90mmgh的病患。常用的高血壓藥物，可用「ABCD」區分為以下四類：

  • A：血管張力素第二型受器阻斷劑（Angiotensin receptor blocker, ARB）和血管張力素轉換酶抑制劑（Angiotensin-converting enzyme inhibitor, ACE-I）
  • B：乙型交感神經阻斷劑（β-blockers）
  • C：鈣離子阻斷劑（Calcium-channel blockers）
  • D：利尿劑（Diuretics）

若病患需服用四種藥物才能將血壓控制於140/90mmgh，即可診斷為頑固型高血壓。

頑固型高血壓很危險嗎？

血壓一旦長期高於140/90mmgh，心血管疾病（中風心肌梗塞心臟衰竭）及腎臟衰竭的機率會大幅提升。根據衛生福利部110年國人十大死因統計結果，台灣因高血壓而死亡的人數，於去年成長17.6％，來到7886人，為死亡人數成長幅度最高的疾病，顯見高血壓──尤其是頑固型高血壓，對生命健康的危害。

如何治療頑固型高血壓？

過去頑固型高血壓的治療方向與一般高血壓無異，主要強調生活、飲食與藥物控制等三個面向：

  • 調整生活型態：戒菸、規律運動及維持正常作息
  • 飲食控制：減少鹽分及酒精攝取、維持適當體重
  • 藥物治療：加強利尿劑等藥物的劑量

接受腎交感神經阻斷術，高血壓不頑固

現今業已有介入型手術，可達到降血壓、減少用藥的功效。（延伸閱讀：在家量血壓：血壓計種類、量血壓位置與姿勢、血壓標準、注意事項

腎交感神經阻斷術在臨床上已實施多年，藉由阻斷腎動脈交感神經，達到降低交感神經活性及穩定控制血壓，是一種微創且清醒的手術；醫師會穿刺鼠蹊部的股動脈，使用電燒館調節腎動脈的交感神經，手術時間僅30～40分鐘，傷口小，通常住院觀察一晚隔日即可出院。

腎交感神經阻斷術平均可降低10～20mmgh的血壓；換言之，若血壓原本高於140mmgh，就能降至130mmgh、甚至120mmgh，恢復僅需服用2～3種降血壓藥物的水準，對於降低心血管疾病、腦中風機率的幫助良多，是頑固型高血壓患者可充分考慮的治療選項。

  • Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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