海產攤的正確使用說明書：在這裡喝酒，請以「籃」為計算單位

文：Lig Lin

朋友、同事約吃飯，多半是抱怨工作、八卦分享、戀情告急，特別是想喝酒為主，吃飯為輔的時候，熱炒店、海產攤應該是荷包不會失血過量的第一選擇。

百元熱炒，上班族下班的避難所

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

講起熱炒，免不了與「百元」的牽連，故事背景得回推到歷經一場經濟泡沫的台灣過去，自1985年到2000年期間大漲大跌的泡沫經濟，導致貴婦下午茶、高級餐廳紛紛歇業。套一句「生命自然會找到出路」的名句，台北街頭開始冒出「百元」熱炒的餐廳字眼，像是長安東路。順便一提，過去在天母忠誠路的「啤酒屋一條街」，算是台灣熱炒的始祖。

熱炒店佔有台灣外食文化一席之地的原因，除了平易近人的價格外，很多時候是台灣人也需要來一杯。如果說日本人壓力大需要下班去居酒屋，那麼壓力也沒有比較小的台灣人去的正是熱炒店，一個讓你抱怨老闆，八卦任何事，又能令你吃飽喝足的宣洩所在。

炒飯、炒麵好吃，其他都不可能難吃

熱炒的據點遍佈全台，不是沒有雷，只是若具備幾項必要條件，客人們將不會再另闢新點。其中條件不外乎炒飯、炒麵的實力，假設初次去到沒吃過的熱炒店，先點炒飯、炒麵再來判斷，若有炒米粉的選項，務必也請點下去。上述三樣過關，其他菜色不大可能會差，對了，炒飯可以請師傅多打兩個蛋下去，強化蛋香。

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有意思的發現是，熱炒店、海產攤一旦開業，似乎沒那麼容易倒，應該說對自己廚藝沒有一定把握的師傅，不可能夠膽開一間店。尤其這些廚師們或多或少都有自己的手路菜，且這手路菜會成為饕客們念念不忘的滋味，好比說先進海產的炒豬肝、梅鑫的麻油炒爐魚肚、小林海產的臭豆腐......，不得不說各師傅們的手路決定了一間店的興旺。

曾經吃過的金沙綠竹筍、酥炸倒退嚕、松板肉香腸、蒜頭飯......大概是因應各地食材演變出的手路菜，而想起每每去到熱炒必點的「鐵板」菜色，便得回溯到傳說中的鐵板鴕鳥。那是受到1996年狂牛症和1997年口蹄疫的影響，導致台灣肉類市場供給不穩，於是台灣人開始進口非洲鴕鳥肉，且據悉鴕鳥肉和牛肉的口感相去不遠，於是當時候鐵板鴕鳥成為了熱炒店裡招牌菜色，也成為了曾經的傳說美味。

後來因為繁殖關係，鴕鳥肉始終未能在台灣達到一定量的供給，開始出現假鴕鳥肉的現象，其中充當假鴕鳥肉的，又以澳洲袋鼠肉、台灣火雞肉為大宗。

店家招牌手路菜，看到時價不懂就問

熱炒店點個三、四道菜不可能超過一張藍色小朋友，除非名店。熱炒與海產的區別，我總歸類於門口是否有魚缸，或只是躺在碎冰上嘴巴開開的魚兒。

不管哪一個，這些海產們旁邊都有令人望之卻步的「時價」。之所以卻步，一來是怕被店家坑，二來則怕根本不知道好不好吃。不過詹姆士曾說「愈醜的魚愈好吃」，要挑可以找醜魚挑，但醜魚當不當季？倒不見得。

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若是去到港口附近的海產攤，沒有熟門熟路的人建議事前先補充點小知識，上網搜尋當季魚類知識，畢竟當季的一定是便宜又好吃的魚。而假如你我都不是魚類知識家，只能說時價二字憑的是店家良心，不懂就問，就算被騙也只好摸著鼻子當繳學費。

說到好吃的魚，台灣沿海漁村流傳一句俗諺：「一午、二紅衫、三鯧、四馬加、五鮸、六加臘......」，午仔正是台灣人公認的冠軍魚，冬天吃尤其適合，懂吃的野生午仔點起來準沒錯。順便提個小知識，野生午仔和養殖午仔的差別在於牠們的胸鰭，野生會是黑灰色，養殖則是黃色。

此起彼落的拳聲，「喝！」才是重點

熱炒店這麼吵，除了抱怨連連，混雜著的是叫喊兇猛的划拳聲。一定年紀的絕對看過或聽過一群阿伯手起刀落地喊著「四逢」、「六連」、「八仙」......的聲音。這道地到不行的台灣拳玩法是各家用一隻手，出拳數目在0到5之間，同時猜雙方出拳之總數，那總數即是不會玩的你聽不懂的詞彙。

印象裡台灣拳不喊5，有傳言說是因為5字與誤字同音，更有說服力的說法是因為喊5的等於不會出錯拳。其實只要把數字加入任何一個意境都是台灣拳的延伸，好比說三國拳、醫生拳等。

邊吃邊喝邊吵，熱炒店直接的縮影，喝酒划拳的目的往往是想喝，各路拳法舉凡五、十、十五；海帶呀海帶；倒霉拳；烏龜拳以及不是新加坡發明的新加坡拳⋯⋯都能讓大伙喝得盡興。

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意思意思買幾支，這裡喝酒沒有那麼講究

關於酒精在熱炒、海產攤裡的角色，還有個不可或缺的角色即是「酒促」，即是各家廠牌聘請的時薪酒促，通常不會有男生，而她們在兜售啤酒時，即便你不買單，仍會替你倒酒、拿酒，於是儘管不是你習慣喝的酒，往往因為她們的貼心之舉，會意思意思買個幾支。

曾經在熱炒店裡我自顧自地發明了一個喝法，即是參與者一人拿一支玻璃瓶，在限時內喝完，繼續進行下一輪，隨著限時時間的緊縮，最終得到啤酒王封號的人，算是會喝。那時，自己發明的遊戲，只拿了第三名，而我有跟辛勤的酒促買幾支。

酒膽很大酒量還好地說一句——喝得顧忌就別來了，人在熱炒，碰杯乾杯是基本，當然盡興即可，不強迫。

最後，就我所知熱炒、海產攤的開設地點，幾乎都是能讓你輕鬆叫得到車的地方，除非觀光地區，在酒過不知道幾巡以後，平安回家，才是重點。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航