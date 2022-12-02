「班班吃石斑」供貨不及，陳吉仲：不排除提供雞鴨魚肉、柳丁橘子等「國產好食材」
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陳吉仲指出，學童本學期一定會吃到石斑魚，如果吃不到4次，下學期會再盤點量能盡量供應，也不排除提供其他雞鴨魚肉、柳丁橘子等「國產好食材」。
由於中國禁止台灣石斑魚進口，教育部7月宣布，行政院將額外補助6億元，讓中小學生能在營養午餐吃到石斑魚。上週教育部長潘文忠受訪時，才承諾一定會讓學童吃到4次，如今卻因為石斑魚供貨不及，導致多處學童還沒有吃到石斑魚，農委會主委陳吉仲更表示，不排除提供其他雞鴨魚肉、柳丁橘子等「國產好食材」。
國民黨昨（1）日召開記者會，批評農委會近期相關政策。其中，國民黨立委謝衣鳳提及，在班班吃石斑的計畫中，石斑魚來不及長大，「他根本不曉得產地的銷售，以及整個產銷的實際的過程」。謝衣鳳認為，農委會只用政策補助，且只算到魚的數量，沒辦法規劃整個政策的細膩度，最終無法讓漁民銷不到中國的魚，讓同學來當作營養午餐。
根據《中時新聞網》的報導，台北市產發局表示，台北市石斑魚第1次食材如期供應，11月21日第2次下訂後，北區石斑魚供應單位反映供貨不及，產發局11月23日也函請農委會漁業署協助石斑魚調配供貨。台北市共218所學校，都已經吃了第1次石斑魚，其中57校吃了第2次，漁業署已回覆會全力調配魚源。
8縣廠商調配貨源不及，陳吉仲：不排除提供「國產好食材」
根據《聯合新聞網》報導，農委會昨（1）日召開記者會，說明現階段有金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣及彰化等9地學童還沒有吃到石斑魚。其中，彰化市是因為沒有墊付預算的經費，農委會主委陳吉仲表示，地方政府預算要議會審通過才能執行，農委會也會和彰化縣政府溝通，盡快走完程序。
但其他8縣是因為供應廠商調配貨源不及，漁業署已經協調調度。漁業署長張致盛指出，目前加工廠的量還無法完全供應，10間加工廠一天能加工約11公噸，學校午餐總量需要476公噸，現階段已經供應139公噸。
陳吉仲指出，學童本學期一定會吃到石斑魚，如果吃不到4次，下學期會再盤點量能盡量供應，也不排除提供其他雞鴨魚肉、柳丁橘子等「國產好食材」。
至於「班班吃石斑」是否跳票？根據《自由時報》報導，政院官員表示，現在石斑魚出口正常，會以農漁民獲益為主，魚量夠了再補充學校的營養午餐石斑，不認為是跳票。
陳吉仲沒有直接回答，只表示會在本學期提供石斑魚給還沒有吃到的9個縣市。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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