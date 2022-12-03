【遊戲】《寶可夢朱／紫》：掉幀、卡頓、Lag問題難以忽視，但有歷代最棒的劇情仍值得推薦

文：玫玫物語

今天要來分享一下《寶可夢朱／紫》的破關心得，這次的《寶可夢朱／紫》開放世界是一大特點，但其實我個人是沒有很喜歡開放世界的遊戲的，不過沒想到這款遊戲我不止玩到破關，還想繼續收集全圖鑑呢，所以開放世界到底好不好玩，本作的太晶化帶來了怎樣的不同玩法，以及遊戲的劇情和人物表現如何，當然最後也還是說一下遊戲缺點。

如果你是想了解一下我對這遊戲的看法，或是還在觀望要不要入手的，應該可以幫助到你哦，那就一起來看看吧！

掉幀卡頓

在說其他遊戲內容前，這個問題必須先講，就是關於掉幀、卡頓、Lag的問題，我覺得遊戲順暢，應該是一個遊戲最優先最基本要達到的，再優秀的遊戲性或是劇情，畫面一頓一頓的根本就是白談。

而這款《寶可夢朱／紫》，從遊戲一開始進入房間，我第一反應不是說畫面好棒、角色建模好精細等等，而是覺得天啊，怎麼這麼卡，這就是眾望所歸的《寶可夢朱／紫》，而且是2022年生產出來的遊戲大作嗎？說真的，寧願地板木頭紋路少一點，角色建模粗一點，犧牲畫質來讓遊戲順暢，遊戲體驗絕對會更好，當然可能不只是畫質的問題，也有很大的可能是因為本作採用了開放世界玩法，對於技術的不純熟，導致畫面跑不動。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

總而言之，遊戲的卡頓是顯而易見的，而且會從遊戲開始，一直到遊戲結束還在卡。但如果你也能跟我一樣，可以自己腦補，畫面小卡住當沒看到，這款遊戲的遊戲性其實還是蠻不錯的，因為這就要提到本作最大的特色，開放世界了。

開放世界

你可能會想說，開放世界，難道《寶可夢傳說阿爾宙斯》不也是開放世界嗎？其實完全不一樣，不是說地圖無縫，可以隨時走在路上看到寶可夢就叫開放世界，最大的區別在於自由度。阿爾宙斯必須依照一定的故事劇情，給你設定好的路線來破關，以往的寶可夢，一個道館打完，你才能再打下一個道館。

而這款《寶可夢朱／紫》，更實現了意義上的自由，除了全開放無縫的地圖外，你的主線順序也是完全自由選擇，從遊戲開始，就有三條主線可以選，冠軍之路、星塵之路、傳說之路，你更像是一個真正的寶可夢訓練家，可以決定你要怎麼成為寶可夢大師。

可能因為屬性相剋的問題，決定了今天要去挑戰哪個道館，可能因為你想要先解鎖坐騎技能，而先去打了寶主，你甚至可以當個十里坡劍神，在野外一路練到99等，然後從最難的道館開始攻略，反正都一樣，一切都由自己選擇。而最終的目標就是把地圖上所有的人都打敗，成為寶可夢大師。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

在攻略的路上，開放地圖帶來的體驗也會有所不同，隨處可見的寶可夢，還有到處散落的道具。除此之外還有本作獨特的太晶寶可夢，會讓你原本只是短短一分鐘的路程，卻可以被拉長到10幾分鐘甚至一個小時。

例如你原本想前往下個城鎮，但路上遇到了想抓的寶可夢，走過去抓到了，之後又看到那邊有個發光的東西可以撿，走過去撿完，又遇到在發亮的太晶寶可夢......一不小心一小時就過去了，很容易沉浸在寶可夢的開放世界，都忘記原本是要去打道館了呢。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

太晶化

提到了太晶化寶可夢，就必須來說一下什麼是太晶化，帶來了什麼樣不同的玩法呢？太晶化代表可以變換寶可夢的屬性，改變了屬性就可以改變克制關係。除此之外使用和太晶化同種的招式還會傷害更高。

這對於遊戲的戰鬥影響，主要在於道館賽，每個道館館主的最後一隻都會太晶化，所以說會比以往更難對付，太晶的傷害很高，不小心就會被一招打死。

诶……不過說實在的，如果是跟電腦的寶可夢對戰，有沒有太晶化真的差不多，道館最後一隻寶可夢的太晶化屬性都是明牌，就是道館的屬性，不會有什麼我原本效果絕佳的技能打過去，結果對面剛好太晶化技能無效的狀況發生。講簡單點，太晶化就只是隻比較痛的寶可夢而已。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

真正能展現太晶化玩法的是連線對戰，真人玩家之間的爾虞我詐才是太晶化的精髓，在太晶化還沒打出去前，都不能確定對面的寶可夢屬性，突然就會變成克制你的屬性也說不定。對戰玩法的上限非常高，想挑戰之後會解鎖的排名戰的，可以來嘗試一下。

總而言之，太晶化對於只是玩玩單人遊戲的玩家來說沒什麼太大影響，只是說寶可夢技能變更痛了，寶可夢變帥了，然而道館館主的太晶化屬性變化都是可以知道的，沒什麼戰鬥深度上的差別。而對於喜歡線上對戰的玩家，太晶化是很有趣的一個系統，會變成一個更加有深度的策略回合制遊戲。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

劇情和人物

接下來說一下這版本的劇情表現如何，不會劇透請放心觀看，遊戲的劇情主要圍繞三條主線，三條主線分別是冠軍之路、星塵之路、傳說之路，每個路線都有自己專屬的故事，是分開來不相關的，並且都配有一個角色人物。雖然是獨立不相干的，但是最後都會到帕迪亞地區的第0區，一起探索這個世界的真相，結局真的很讓人驚艷，有頭尾呼應的感覺，整體的世界觀是相當一致的。

冠軍之路就像傳統的寶可夢系列一樣，打八個道館，最後挑戰聯盟冠軍，同時有一個競爭對手，妮莫，是個戰鬥狂魔，每次打道館前，打完道館，都不會忘記來跟你一場對決。

圖片來源：作者提供（《寶可夢朱／紫》遊戲畫面）

而道館館主每一個都很有個性，超可愛的直播主奇述奇樹就不用說了，另外還有水系道館館主，一副做生魚片壽司的樣子，派一堆生鮮猛獸來跟你對決，我很擔心我打贏他後這些寶可夢的下場啊。