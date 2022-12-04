西伯利亞永凍土層融化，釋放冰封萬年病毒，科學家憂引發大規模感染事件
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氣候暖化加速西伯利亞永凍土層融化，研究團隊發現曾冰封萬年的病毒出土竟對生物體具有感染力，儘管目前對於環境因素如光照、紫外線、氧氣作用對於病毒傳染力的影響為何尚未確定，科學家目前擔憂的是未來病毒大規模爆發的風險。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《Global News》指出，全球暖化加速冰層融化，法國國家科學研究中心研究團隊近日研究發現，原先在西伯利亞的永久凍土已開始融化，而曾冰封於永凍層深處的史前病毒如今被釋放，其中包含了休眠了數十萬年的大量微生物。
永凍土層中發現休眠萬年病毒，仍對生物具傳染力
經《Global News》報導，研究團隊從七種古永凍土層採集樣本進行研究，發現了經冰凍而休眠超過萬年的13種新型病毒，每一種病毒在基因組方面都不同於所有其他的已知病毒。
根據《BBC》於2014年報導，幾年前已有科學團隊從永凍土層中發現了冰封3萬年且仍具傳染力的病毒，驚人消息在當時極為轟動；而經《Science Alert》報導，本次從西伯利亞永凍土層融化出土而「復甦」的病毒是在湖底下被發現的，經冰凍歷年約5萬年，仍對有機生物具有感染力，更是打破了先前的紀錄。
北半球四分之一土地是永凍土，釋放出的病毒恐造成公共危害
這些冰封已久的「殭屍病毒」可能對人體造成潛在危害，而永久冰凍層融化帶來的效應已對人類生存帶來威脅。據《Global News》報導，2016年西伯利亞永凍層因熱浪侵襲而融化，一具被冰封幾十萬年的麋鹿屍體出土，而屍體上的病毒也隨之被釋放，進而使當地爆發炭疽病，最終導致多人住院及一名孩童死亡。
經《Global News》報導，科學家們使用變形蟲作為「誘餌」以檢測從冰層出土的病毒是否仍存活且能夠感染有機生物體；樂觀的是，研究團隊表示這些感染變形蟲的病毒對人類危害的風險「可忽略不計」，然而這並不代表其他的遠古病毒都是無害的。
帶領研究團隊的微生物學家Jean-Marie Alempic表示，這些重新活化的病毒已對公共健康構成重大的威脅，而該篇研究中更提及「北半球四分之一的土地下層是永久凍土」，未來將需要更近一步研究，以評估這些從冰層中復甦的傳染性病原體對生物體造成的影響。
物質出土分解產生溫室氣體，加重氣候暖化惡性循環
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