CEDAW委員籲台應明定反歧視法，重視慰安婦議題，場外民團則提女性醫療平權等13項建議
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結論性及建議包含引言共有86點，關注台灣未將疫情對性別的影響進行評估、建議立法院設立婦女人權常設委員會、慰安婦及其歷史教育、新住民的平等與自覺、托育服務、保護外籍家事勞工，也關注台灣青少年每年墮胎案例偏高的傾象。除此之外，多個民間團體也在場外召開記者會，就會議中的結論性意見等提出13項政策建言。
（中央社）《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議結論性意見出爐，國際審查委員共提出86點建議，關注台灣未評估疫情對性別的影響，也建議立法院設立婦女人權常設委員會，並建議訂定綜合性反歧視法。
行政院今（2）日舉辦CEDAW第4次國家報告國際審查會議結論性意見記者會，由5名來台審查的國際婦女人權專家提出結論性意見與建議，行政院發言人、性平會執行秘書羅秉成也共同出席，代表政府收下相關建議。
結論性及建議包含引言共有86點，關注台灣未將疫情對性別的影響進行評估、建議立法院設立婦女人權常設委員會、慰安婦及其歷史教育、新住民的平等與自覺、托育服務、保護外籍家事勞工，也關注台灣青少年每年墮胎案例在5萬到6萬之間，有偏高的傾象。
結論性建議也呼籲政府針對性平全面立法，因為現今婦女在立法未涵蓋範圍的領域，正繼續遭受歧視和各種形式的性暴力和性別暴力，政府應該要訂定綜合性反歧視法，處理多重和交叉形式的歧視。
國際審查委員：台灣須訂定綜合性的反歧視法令，同時政府也應關注慰安婦議題
國際審查委員申蕙秀（Heisoo Shin）會中指出，建議國家人權委員會不只擔任民眾與政府的橋梁，而是要擔任平等、人權的把關者、守門者，能夠批判政府作為；而台灣提出的國家人權行動計畫，也須做滾動式調整，分析是否符合CEDAW以及性別平等規範。
她說，台灣防疫有成，但未評估疫情對性別的影響值得加強，同時提醒，氣候變遷影響全世界，台灣必須提出緩解跟適應的計畫，並且在其中納入性別平等的觀點。
至於結論性建議，呼籲政府須訂定綜合性的反歧視法令，申蕙秀說，因為不確定整體立法時程要多久，期盼政府在其他相關法案中，也應該確保性平以及婦女人權。
申蕙秀表示，關注慰安婦議題已經30年，當年台灣的阿嬤家（和平與女性人權館），是由前總統馬英九主持開幕儀式，如今卻因為財務困難而搬遷。
申蕙秀指出，政府必須向公眾提供慰安婦教育，認識這段婦女遭受性暴力、污名化，且被社會排擠的歷史，這段婦女受害的經歷，更要納入受害者觀點。
羅秉成說，感謝審委的提醒與建議，他也很認同台灣在人權性平的推進上應該要有國際高度，才會有追求的動力。
羅秉成表示，收下國際審委的結論性意見後，將請各相應部會，就建議做回應、整理與分析，並提出策略與目標，相關意見搜集後將進行追蹤管考，2年後的期中審查將再次檢驗推動情形。
民間團體提出13項建言，提升性平意識、落實醫療平權等議題皆在內
《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議落幕，除了審查委員提出2點建議外，民間團體在場外提出，包含落實障礙女性醫療平權等13項建言。
《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議落幕，行政院性別平等處今日邀請國際審查委員說明會議結論，審查委員也對台灣提出2點建議。
除了審查委員提出建議外，多個民間團體也在場外召開記者會，就會議中的結論性意見等提出13項政策建言，包含落實障礙女性醫療平權；氣候變遷調適防災的因應政策應納入婦女群體；修法擴大保護性侵害、家暴被害人；司法人員處理家暴性侵案，應提升性別平等意識。
正視女性歷史，慰安婦列入國史館、課綱；保護性私密影像修法不能等；跨性別女性屬於CEDAW保障範圍；性別平等教育與性教育仍須積極落實；落實跨性別醫療平權，青春期延後治療能改善跨性別兒少痛苦；落實婚姻平權，儘速完整同性伴侶無血緣收養、人工生殖、跨國同婚。
破除性別刻板印象，政府應積極研議第3性別證件；正視無性戀的存在，納入多元性別教育；完善的人權機制是實現人權的關鍵。
台灣障礙女性平權連線理事長周倩如說，政府在障礙婦女取得醫療方面有相關的獎勵計劃， 但相關的資源仍然不足。 政府應該要在不同的區域建立示範點、並規範醫療人員理解身心障礙者的教育訓練、以及提供相關的資訊讓民眾知道哪裡可以方便檢查。
婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，台灣慰安婦倖存者是二戰時期性暴力被害人，政府應該正視女性的歷史，列入國史館、課綱，讓師生了解歷史真相，避免因為未列入課綱而使得這段歷史消失。
人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧則強調，人權機制是實現人權的關鍵，首先應修正CEDAW施行法，允許行政與司法機關直接訴諸CEDAW所保障的權利，且全面反歧視法完成立法前，應修訂性別相關法律，確立歧視包含直接或間接歧視、拒絕提供合理調整和騷擾，並詳述多重和交叉歧視的形式。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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