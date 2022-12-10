【專訪】《人生最重要的使用說明書》作者劉韋德律師：寫遺囑不代表行將就木，別再將死亡視為禁忌議題

文：愛麗絲

「我告訴媽媽，兒子想發奮圖強，要支持他、給他相對應的工具啊，」劉韋德笑稱自己或許從小就特別擅長溝通、說服他人，在科技產品所費不貲的年代，成功讓母親買下他夢寐以求的語言學習機，「雖然現在回頭看，那不過是台可以錄音、能重複播放的機器罷了。」

孩子不是會吵就有糖吃，童年時劉韋德早發現該怎麼「吵」，才能有助於達到目的。

高二時，劉韋德加入法律研習社，深入了解法律議題後產生興趣，更因《法外情》等電影對公平正義、法庭攻防感到熱血沸騰。大學選填志願時，家中碰上土地糾紛，眼見父親因不了解法律知識四處求助，劉韋德便選讀法律，渴望未來能依靠自己的專業，不求人。大學時期，受師長影響與本身興趣使然，劉韋德對與日常生活較相關的民事領域情有獨鍾，如今亦多處理遺產繼承、遺囑撰擬、不動產買賣等案件。

寫遺囑不代表行將就木

劉韋德曾見過不少因被繼承人未立遺囑，後輩對遺產分配各執一詞，最終對簿公堂的局面，也在現實見到遺囑如聖旨般的功能，「一家六個孩子甚至區分派系，爭鬧不休，幸好被繼承人已預立遺囑，宣讀後大家便乖乖接受了。」

「不只有錢人會為遺產吵架，財產不多的反倒更想爭個你死我活，有時那不是金額多寡的問題，而是感覺、公平性的問題。」遺囑最為人知的功能之一，便是財產分配，畢竟單純依法定分配，可能流於齊頭式平等，而一份立意良善的好遺囑，便能考慮周詳，兼顧公平性與個人情感，降低親友因處理身後事搞得烏煙瘴氣、甚至鬧上法院，勞民傷財。

劉韋德深知預立遺囑好處與功能繁多，可分為財產、身份與綜合三大類，細數起來多達近二十項。但極力推廣自立遺囑的過程中，他卻對最親近的人說不出口。

「當父親被診斷出疾病，你該請他趕快立遺囑、還是鼓勵他放寬心好好養病？」略顯遺憾，劉韋德的提問，多數人恐怕都會選擇後者，這也是他面臨父親罹患癌症的直覺反應，「有時對親人實在有難言之隱，怕被誤會你是不是在詛咒他。」於是，當父親撒手人寰，身後卻缺少一紙遺書。

若要自發性地預立遺囑，我們勢必得扭轉根深蒂固的傳統觀念——對死亡的忌諱，畢竟死亡並不因人們有所忌憚就此遠離。

劉韋德感慨，日前韓國梨泰院踩踏事件中，不幸喪生的罹難者們青春正好，誰也不曾預料會從此天人永隔。無法預期，死亡是不請自來的，「寫遺囑不代表行將就木，也不是不寫遺囑我們就肯定不會死。」若我們能不再將死亡視為禁忌議題，而是生命自然迎來的終局，或許能以更健康、開放的心態看待預立遺囑。一旦能坦然面對死亡，生命的一切，或許都變得更從容。

費心開發777遺囑產生器，「我的收穫反倒更多」

但專業法律語句對一般民眾宛如咒語，若真要寫遺囑，許多人恐怕腦袋一片空白。為此，劉韋德在民法繼承篇修正草案中規範遺囑可以自動化機器製作後，便想善用法律專業，著手協助民眾。

「777遺囑產生器」App 在此初衷下誕生。

起初，劉韋德與任職科技、資訊業友人討論，在友人建議下，從他預想的網頁改為人手一機可操作的App形式，但幾乎前所未見的創舉，也讓劉韋德在過程中吃足苦頭，不僅耗費心神，自掏腰包投入的開發預算更超乎想像。但為降低撰寫遺囑的門檻，劉韋德與製作商細心拆解遺囑不同區塊、在App上設置模板，使用者一步步跟著說明操作、輸入資訊，就能輕鬆完成遺囑。根據現行法律，只要人們將製作好的數位遺囑印出、手抄謄寫，便可完成一份自書遺囑。

劉韋德善用數位化工具與專業知識，便利一般民眾自立遺囑，偶爾，也曾被質疑此舉是否擋了同行財路？但劉韋德問心無愧，深知唯有如此，才能真正推廣自立遺囑至常民生活。在 「777遺囑產生器」App中，劉韋德大方附上自己的Email，定期回覆使用者各式各樣疑難雜症。「並非所有人都因App使用問題發信，有些使用者或許只是想抒發心情。」劉韋德以一位後媽兒子的使用者回饋為例，他不只透過App解決現實困境，也在與使用者的互動中，給予正向幫助。

「但其實我自己的收穫更多，畢竟施比受更有福嘛。」劉韋德曾收到使用者回饋，原本對人生的迷惘消極，在寫下遺囑後撥雲見日，面對生命中的一切都顯得從容積極。

這回出版《人生最重要的使用說明書》，相較於App ，劉韋德有更多篇幅能鉅細靡遺詳述細節、提供範例，讓許多初擬遺囑的讀者不需多方查找資料、花錢諮詢，就能無痛上手、反覆練習。

但談及自己的遺囑，劉韋德略顯心虛。原來，他直到去年才寫下自己的遺囑，「某次上節目被問到，我才驚覺自己居然還沒寫！」完成自立遺囑，劉韋德替自己的身後事做好決定，也替兩個孩子安排妥當，「畢竟沒有父母想看到孩子上法庭爭訟的。」每年生日，除慶祝長了一歲，劉韋德建議讀者不妨也再次檢視、調整，讓遺囑與時俱進。

律師天職是以委託人利益為主

理解法律規範並付諸實踐，能讓人以自立遺囑完成最終心願，而身為律師，是否該以法律彰顯、維護正義為重？「相較彰顯正義，律師的天職其實是維護委託人的利益。」劉韋德進一步解釋，正義一直都是相對概念，殺人償命並非天經地義的正義展現，每樁案件背後動機都值得深究，再由法官定奪何謂正義。「律師要做的，是幫委託人得到合理的評價與判決。」

律師與委託人間的有償關係，讓律師須以以委託人利益為主，但不應為追求勝訴，採取如教唆偽證、串供等有違真相與道德的行為。此外，劉韋德認為心中自有一把尺，若在辯護過程發現不利委託人、卻無法違背良心協助隱瞞的證據，劉韋德寧可終止委託關係，也不願有愧於心。