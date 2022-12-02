台北市忠孝西路14日起晚間11點到隔早6點開放機車通行，機車路權團體批方案明顯過度保守

台北市交通管制工程處今（2）日發布新聞稿，宣布忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於晚間11點至隔日上午6點通行。

北市交工處指出，忠孝西路為公車路線密集之市區主要幹道，考量公車進出站易與機慢車動線交織造成行車衝突，故早期忠孝西路（中山北路至重慶北路間路段）禁行機慢車，近年台北車站周邊因忠孝橋引道拆除及西區門戶計畫等車流形態與路型均有變化，該市交工處重新檢視目前禁行機車管制之合宜性。

北市交工處表示，運用用「第4代台北都會區整體運輸需求預測模式更新版」之運輸需求模型及交通量調校更新後，預估開放後機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛機車、往西可達到4699輛機車，平日上午尖峰往東為6295輛機車，下午尖峰往西為4613輛機車，與本市聯外幹道上下午尖峰機車流量相當。

北市交工處說明，因該路段平日公車班次單向尖峰小時約150-200班次，假日尖峰小時約100-130班次，公車進出站易與機車混流交織，基於行車安全考量，夜間時段公車班次較少且交通量也較低，故將於晚間11點至隔日早上6點之時段開放外側兩車道供機車行駛，並於館前路口與中山南北路口機車兩段左轉。

北市交工處表示，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，若繪設機車兩段左轉待轉區將與公車動線衝突，且地下道出口與通風井亦影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。

北市交工處也提醒，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突。公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。

北市議員批試辦方案沒意義也沒誠意，機車路權團體：方案明顯過於保守

北市交工處此一消息發出後，無黨籍的北市市議員林亮君今日在臉書發文，表示此一「超深夜試辦方案」沒意義也沒誠意。

林亮君指出，機車無法行駛忠孝西路一直都是機車族心中的痛，機車繞道的結果，就是導致周圍中華路、市民大道等主要幹道在尖峰時段極度壅塞。人潮眾多的西門町、站前、後站商圈，更是被迫接受分流的機車湧入，車流交織，造成更多的道路風險。

林亮君表示，忠孝西路開放機車行駛，一直以來僅停留在紙上談兵、理論模擬。過去幾個會期，她不斷呼籲交通局應規劃離峰試辦，對照實際使用情形並逐步調整。但是，交通局給出的試辦方案，是沒有辦法對照市民朋友通常利用情況的「超深夜時段」，根本無法比較試辦前後對於忠孝西路交通是否有實質影響。

台灣機車路權促進會今日也在臉書發表聲明回應，表示對於北市交通局提出的方案明顯過度保守，感到遺憾。

台灣機車路權促進會表示，他們肯定台北市交通局於柯文哲市長卸任前，宣布機車通行忠孝西路的規劃方案及時程。然而，眾所皆知的是，半夜的車流量最小，市府不敢冒險的心態可以理解，但是路上近乎無車時，又會有多少機車有穿越台北車站的需求。

台灣機車路權促進會表示，交通局一再表達擔心機車與公車交織會帶來嚴鉅影響的立場，但是畫面轉到一旁的市民大道，公車跟客運的數量同樣不容小覷，交織情形又會比忠孝西路還要來得輕微？

台灣機車路權促進會表示，該會不了解是否因為柯文哲市長即將卸任，不願意在看守期有太劇烈的變革，抑或是市府的心態仍然認為禁止才是最好的管制措施。他們也向候任的台北市長蔣萬安喊話，呼籲蔣萬安市府未來能夠以全時段開放機車通行忠孝西路，作為未來的交通施政目標。

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核稿編輯：楊士範