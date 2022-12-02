台北市忠孝西路14日起晚間11點到隔早6點開放機車通行，機車路權團體批方案明顯過度保守
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無黨籍台北市議員林亮君表示，忠孝西路開放機車行駛，一直以來僅停留在紙上談兵、理論模擬。過去幾個會期，她不斷呼籲交通局應規劃離峰試辦，對照實際使用情形並逐步調整。但是，交通局給出的試辦方案，是沒有辦法對照市民朋友通常利用情況的「超深夜時段」。
台北市交通管制工程處今（2）日發布新聞稿，宣布忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於晚間11點至隔日上午6點通行。
北市交工處指出，忠孝西路為公車路線密集之市區主要幹道，考量公車進出站易與機慢車動線交織造成行車衝突，故早期忠孝西路（中山北路至重慶北路間路段）禁行機慢車，近年台北車站周邊因忠孝橋引道拆除及西區門戶計畫等車流形態與路型均有變化，該市交工處重新檢視目前禁行機車管制之合宜性。
北市交工處表示，運用用「第4代台北都會區整體運輸需求預測模式更新版」之運輸需求模型及交通量調校更新後，預估開放後機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛機車、往西可達到4699輛機車，平日上午尖峰往東為6295輛機車，下午尖峰往西為4613輛機車，與本市聯外幹道上下午尖峰機車流量相當。
北市交工處說明，因該路段平日公車班次單向尖峰小時約150-200班次，假日尖峰小時約100-130班次，公車進出站易與機車混流交織，基於行車安全考量，夜間時段公車班次較少且交通量也較低，故將於晚間11點至隔日早上6點之時段開放外側兩車道供機車行駛，並於館前路口與中山南北路口機車兩段左轉。
北市交工處表示，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，若繪設機車兩段左轉待轉區將與公車動線衝突，且地下道出口與通風井亦影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。
北市交工處也提醒，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突。公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。
北市議員批試辦方案沒意義也沒誠意，機車路權團體：方案明顯過於保守
北市交工處此一消息發出後，無黨籍的北市市議員林亮君今日在臉書發文，表示此一「超深夜試辦方案」沒意義也沒誠意。
林亮君指出，機車無法行駛忠孝西路一直都是機車族心中的痛，機車繞道的結果，就是導致周圍中華路、市民大道等主要幹道在尖峰時段極度壅塞。人潮眾多的西門町、站前、後站商圈，更是被迫接受分流的機車湧入，車流交織，造成更多的道路風險。
林亮君表示，忠孝西路開放機車行駛，一直以來僅停留在紙上談兵、理論模擬。過去幾個會期，她不斷呼籲交通局應規劃離峰試辦，對照實際使用情形並逐步調整。但是，交通局給出的試辦方案，是沒有辦法對照市民朋友通常利用情況的「超深夜時段」，根本無法比較試辦前後對於忠孝西路交通是否有實質影響。
台灣機車路權促進會今日也在臉書發表聲明回應，表示對於北市交通局提出的方案明顯過度保守，感到遺憾。
台灣機車路權促進會表示，他們肯定台北市交通局於柯文哲市長卸任前，宣布機車通行忠孝西路的規劃方案及時程。然而，眾所皆知的是，半夜的車流量最小，市府不敢冒險的心態可以理解，但是路上近乎無車時，又會有多少機車有穿越台北車站的需求。
台灣機車路權促進會表示，交通局一再表達擔心機車與公車交織會帶來嚴鉅影響的立場，但是畫面轉到一旁的市民大道，公車跟客運的數量同樣不容小覷，交織情形又會比忠孝西路還要來得輕微？
台灣機車路權促進會表示，該會不了解是否因為柯文哲市長即將卸任，不願意在看守期有太劇烈的變革，抑或是市府的心態仍然認為禁止才是最好的管制措施。他們也向候任的台北市長蔣萬安喊話，呼籲蔣萬安市府未來能夠以全時段開放機車通行忠孝西路，作為未來的交通施政目標。
新聞來源
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核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。