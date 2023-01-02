《天生不愛動》：偷懶本來就是人的天性，為何會有人真心喜歡體育運動？

文：Gene

當初來台灣念大學時，可能馬來西亞常在羽毛球國際賽事中獲獎，很多台灣同學都以為我們大馬僑生是照三餐打羽毛球的，所以常邀我去打羽毛球，可是我的官方回答都是：球拍我只用來打過人，沒打過球⋯⋯

因為出生時短暫缺氧而導致輕微腦性麻痺，小腦受損而動作不協調，中小學時只要遇到需要和其他人進行的球類運動，不是當上豬隊友賽後被阿魯巴，就是讓原本耐心友善的對手發現我根本一顆球也不能好好接到，而臉色愈來愈難看，受的各種大小傷更是不計其數，所以我不是討厭球類運動，而是深惡痛絕！

後來，在大學的體育課選了可以長時間發呆不動的壘球，可是當時的老師勸我下學期去上他的游泳課，而且還保證我一定會學會游泳。其實，他並沒有多花時間教我游泳，只是每次上課都說我一定會學會，然後也沒有特別指導，就叫我看同學怎麼游，自己看著辦。萬萬沒想到，上了兩個學期的課，我居然真的學會了自由式。後來上碩士班時和實驗室同學去游泳，遇到那位老師居然跟他們說，教會我游泳，是他大學教書二十幾年最值得驕傲的事之一。他真的是我人生中最重要的貴人之一，因為學會了游泳，我對自己原本自卑的身體，也產生了自信。

然而，我的自由式，從頭到腳每一個姿式都是錯的，只是剛好都能配合上，所以能夠游得動。於是，只要我每一次去游泳池游泳，幾乎都一定會有善心人士到我身邊提醒我，甚至好意提供教學，並警告我那樣游不僅極為耗能，還可能造成運動傷害。只是我每一次試圖要學正式的姿式，都搞得精疲力盡，還不時被水嗆到，游泳的樂趣愈來愈少，後來還真的運動傷害到需要就醫，於是這個學來不易的運動，我還是放棄了。

就因為有太多創傷經驗，我不僅不關心任何體育運動的賽事，還打從心底把它們當作世界上最窮極無聊、勞民傷財的活動，只有偶爾為社交目的假裝關注，心裡卻感到極為不屑，也常常在發現裝熟沒好處時馬上露出真面目。可能坦誠以上內容，就會讓我失去一些朋友吧？於是，我一直非常好奇，為何偷懶本來就是人的天性，為何會有人真心喜歡體育運動？

於是，當我讀到美國哈佛大學的演化人類學家丹尼爾．李伯曼（Daniel E. Lieberman）的《天生不愛動： 自然史和演化如何破除現代人關於運動與健康的12個迷思》（Exercised：Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding），就如獲至寶！他解答了不少我人生中的大疑問。而且，原來研究體育活動對人體影響的專家，曾經為了避免上體育課而躲在櫃子裡！

醫生、健身網紅和媒體不斷地提醒我們，運動可以讓人更健康、更長壽、更健美、更有魅力，許多運動選手也受到很大的關注和收獲很多經濟利益，可是大多數人不也是需要APP或智慧手錶的提醒，才勉為其難地去運動一下嗎？

李伯曼是世界上最適合回答這個問題的科學家，他主持哈佛骨骼生物學實驗室，在實驗室和世界各地的不同田野族群中研究了跑步等運動，不僅在頂尖期刊發表過許多重要的科學論文，還寫過一本極具啟發性的科普好書《從叢林到文明，人類身體的演化和疾病的產生》（The Story of the Human Body）。

沒錯，愈來愈靜態的生活，帶來了肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症等各種現代疾病，在COVID-19的疫情時代，有以上健康狀況的人，確診後中重症和死亡的機率也大幅增加。相反的，規律的、劇烈的、持續的運動可以拯救生命。即便清楚知道這些，就我自己而言，也還是沒有為此增加運動的時間，因為實在有太多藉口可找了。

而李伯曼在《天生不愛動》中主張，即使運動很明確地有益身心健康，可是很可惜的，我們人類並沒有演化出對運動鍛鍊的喜好，好吃懶做反而才是我們祖先傳承下來的天性。難以維持運動鍛錬計畫的肥宅其實完全不需要感到羞恥或恥辱！

李伯曼在《天生不愛動》要破除現代人關於運動與健康的一打迷思，其中有些很不幸的，並非是迷信，而是確有其事，例如久坐本質上就不健康。長期久坐，帶來各種腰痠背痛，有時候工作繁忙時，我和老婆甚至每週都要去針灸、推拿、按摩才能稍微舒緩一下，要不是貼膏藥有難聞的氣味和皮膚過敏，幾乎天天都要貼上痠痛貼布。

各種研究也顯示，久坐長期不活動，會讓我們囤積大量內臟脂肪，並且提高慢性炎症疾病的風險，如關節炎和第二型糖尿病等等。其實每半小時只需動上百秒就可以打斷久坐的狀態，能夠降低血糖、脂肪和壞膽固醇。智慧手錶每一段時間的站立提醒，真的是佛心啊！

我們為何這麼嗜坐而不愛起立運動鍛鍊呢？利伯曼道破一個懶惰不符合自然的迷思。其實，卡路里在大自然是稀缺的，這在我們上幾代祖先中都是如此。早在兩百多萬年前，我們和黑猩猩分家後在莽原中求生存的老祖宗，難能可貴地溫飽後，就要儘量節約能量，為難以預料的下一餐之間作準備，當然還有危險時腳底抹油地落跑。我們的解剖和生理特徵都是為了這種古老的生活方式而活的，並非是為了工業化文明社會而準備的。

居住在坦尚尼亞一個乾旱炎熱森林地帶的哈扎人，他們每天都有幾個小時的體力活動，以尋找食物、挖掘塊莖、狩獵和採集蜂蜜，他們從事這些體力勞動是別無選擇地求生。除此之外，哈札人的大部分時間都是坐著打嘴炮的。就像其他狩獵採集部落一樣，他們認為西方人吃飽沒事幹對運動的痴迷是很離奇古怪的。