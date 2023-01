《天生不愛動》：偷懶本來就是人的天性，為何會有人真心喜歡體育運動？

文:Gene

當初來台灣念大學時,可能馬來西亞常在羽毛球國際賽事中獲獎,很多台灣同學都以為我們大馬僑生是照三餐打羽毛球的,所以常邀我去打羽毛球,可是我的官方回答都是:球拍我只用來打過人,沒打過球⋯⋯

因為出生時短暫缺氧而導致輕微腦性麻痺,小腦受損而動作不協調,中小學時只要遇到需要和其他人進行的球類運動,不是當上豬隊友賽後被阿魯巴,就是讓原本耐心友善的對手發現我根本一顆球也不能好好接到,而臉色愈來愈難看,受的各種大小傷更是不計其數,所以我不是討厭球類運動,而是深惡痛絕!

後來,在大學的體育課選了可以長時間發呆不動的壘球,可是當時的老師勸我下學期去上他的游泳課,而且還保證我一定會學會游泳。其實,他並沒有多花時間教我游泳,只是每次上課都說我一定會學會,然後也沒有特別指導,就叫我看同學怎麼游,自己看著辦。萬萬沒想到,上了兩個學期的課,我居然真的學會了自由式。後來上碩士班時和實驗室同學去游泳,遇到那位老師居然跟他們說,教會我游泳,是他大學教書二十幾年最值得驕傲的事之一。他真的是我人生中最重要的貴人之一,因為學會了游泳,我對自己原本自卑的身體,也產生了自信。

然而,我的自由式,從頭到腳每一個姿式都是錯的,只是剛好都能配合上,所以能夠游得動。於是,只要我每一次去游泳池游泳,幾乎都一定會有善心人士到我身邊提醒我,甚至好意提供教學,並警告我那樣游不僅極為耗能,還可能造成運動傷害。只是我每一次試圖要學正式的姿式,都搞得精疲力盡,還不時被水嗆到,游泳的樂趣愈來愈少,後來還真的運動傷害到需要就醫,於是這個學來不易的運動,我還是放棄了。

就因為有太多創傷經驗,我不僅不關心任何體育運動的賽事,還打從心底把它們當作世界上最窮極無聊、勞民傷財的活動,只有偶爾為社交目的假裝關注,心裡卻感到極為不屑,也常常在發現裝熟沒好處時馬上露出真面目。可能坦誠以上內容,就會讓我失去一些朋友吧?於是,我一直非常好奇,為何偷懶本來就是人的天性,為何會有人真心喜歡體育運動?

於是,當我讀到美國哈佛大學的演化人類學家丹尼爾.李伯曼(Daniel E. Lieberman)的《天生不愛動: 自然史和演化如何破除現代人關於運動與健康的12個迷思》(Exercised:Why Something We Never Evolved to Do Is Healthy and Rewarding),就如獲至寶!他解答了不少我人生中的大疑問。而且,原來研究體育活動對人體影響的專家,曾經為了避免上體育課而躲在櫃子裡!

醫生、健身網紅和媒體不斷地提醒我們,運動可以讓人更健康、更長壽、更健美、更有魅力,許多運動選手也受到很大的關注和收獲很多經濟利益,可是大多數人不也是需要APP或智慧手錶的提醒,才勉為其難地去運動一下嗎?

李伯曼是世界上最適合回答這個問題的科學家,他主持哈佛骨骼生物學實驗室,在實驗室和世界各地的不同田野族群中研究了跑步等運動,不僅在頂尖期刊發表過許多重要的科學論文,還寫過一本極具啟發性的科普好書《從叢林到文明,人類身體的演化和疾病的產生》(The Story of the Human Body)。

沒錯,愈來愈靜態的生活,帶來了肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症等各種現代疾病,在COVID-19的疫情時代,有以上健康狀況的人,確診後中重症和死亡的機率也大幅增加。相反的,規律的、劇烈的、持續的運動可以拯救生命。即便清楚知道這些,就我自己而言,也還是沒有為此增加運動的時間,因為實在有太多藉口可找了。

而李伯曼在《天生不愛動》中主張,即使運動很明確地有益身心健康,可是很可惜的,我們人類並沒有演化出對運動鍛鍊的喜好,好吃懶做反而才是我們祖先傳承下來的天性。難以維持運動鍛錬計畫的肥宅其實完全不需要感到羞恥或恥辱!

李伯曼在《天生不愛動》要破除現代人關於運動與健康的一打迷思,其中有些很不幸的,並非是迷信,而是確有其事,例如久坐本質上就不健康。長期久坐,帶來各種腰痠背痛,有時候工作繁忙時,我和老婆甚至每週都要去針灸、推拿、按摩才能稍微舒緩一下,要不是貼膏藥有難聞的氣味和皮膚過敏,幾乎天天都要貼上痠痛貼布。

各種研究也顯示,久坐長期不活動,會讓我們囤積大量內臟脂肪,並且提高慢性炎症疾病的風險,如關節炎和第二型糖尿病等等。其實每半小時只需動上百秒就可以打斷久坐的狀態,能夠降低血糖、脂肪和壞膽固醇。智慧手錶每一段時間的站立提醒,真的是佛心啊!

我們為何這麼嗜坐而不愛起立運動鍛鍊呢?利伯曼道破一個懶惰不符合自然的迷思。其實,卡路里在大自然是稀缺的,這在我們上幾代祖先中都是如此。早在兩百多萬年前,我們和黑猩猩分家後在莽原中求生存的老祖宗,難能可貴地溫飽後,就要儘量節約能量,為難以預料的下一餐之間作準備,當然還有危險時腳底抹油地落跑。我們的解剖和生理特徵都是為了這種古老的生活方式而活的,並非是為了工業化文明社會而準備的。

居住在坦尚尼亞一個乾旱炎熱森林地帶的哈扎人,他們每天都有幾個小時的體力活動,以尋找食物、挖掘塊莖、狩獵和採集蜂蜜,他們從事這些體力勞動是別無選擇地求生。除此之外,哈札人的大部分時間都是坐著打嘴炮的。就像其他狩獵採集部落一樣,他們認為西方人吃飽沒事幹對運動的痴迷是很離奇古怪的。