《專題探究教學力》：108課綱「探究與實作」不等於寫小論文，擬訂主題時不要搞太大
我們想讓你知道的是
幾乎所有人在擬訂探究主題時，都會搞得太大，但這是很正常的事情。因為我們在一開始，總是不太能夠知道真正可以具體探究的焦點是什麼。如果確定想處理的是「爭議」或「困惑」，接下來在研訂題目時，就可以運用「爭議」或「困惑」來進行限縮、聚焦的工作。
文：黃春木
探究與實作不等於寫小論文
- 文獻探討的目的，只是為了界定問題，凝聚探究焦點。
- 在選取研究方法之後，就進入了實作階段：實地蒐集、組織資料，完成有任務的學習。
- 展現高層次思考的方式很多， 學習成果的呈現樣態，最好能兼顧學生的興趣及優勢能力。
在邁向「探究與實作」過程中，「問題界定」與「資料蒐集」是必須攀登、跨越的高峰，目的是要凝聚「問題意識」。而比較不那麼學術的說法，就是要凝聚「探究焦點」。
以上整個過程，若是運用「論證寫作」的方式加以記錄與解說，就是一般所稱的「文獻探討」，經由蒐集相關文獻，進行回顧和評論。基本上，我們所關注的高層次思考，例如理解、分析、統整、假設、推理、批判、論證、評價、創造等，或是閱讀理解、批判思考、論證寫作等基本能力，都可以在文獻探討中具體而微地展現出來。
完成文獻探討就是在完成問題界定，凝聚探究焦點。之後，才真正全面進入「實作」的行動。此時，表現任務或學習成果該不該設定為「小論文」，仍然眾說紛紜。
以我的立場而言，探究與實作不等於寫小論文。寫小論文只是探究與實作可能會預設的學習任務，而且是許多種類型的學習任務當中的一種選擇。以下將從凝聚探究焦點，到展開實作行動，完成表現任務，進行全面探討。
凝聚探究焦點的目的
問題的界定應該是要導向「探究焦點」的凝聚，這包含兩個部分： 一是限縮（narrow down），二是聚焦（focus）。如何進行呢？
較為簡易可行的方法，是在擬定探究主題時，首先思考：想處理的是「爭議」，還是「困惑」的問題？什麼是「爭議」的問題？這有兩種形式：
- 有人說A 好，有人說B 好，我認為呢？
- 有人說A 好，有人說A 不好，我認為呢？
什麼是「困惑」的問題？其形式主要是：A 不好，我希望如何解決？ 採用具體的例子，加以進一步說明。
只要在探究主題的擬訂時，先想清楚，要處理的究竟是「爭議」，還是「困惑」的問題，就比較容易掌握探究的方向或焦點。連帶地，比較能夠讓整個專題探究與實作活動，具備清晰的問題意識。
先想清楚要處理的究竟是「爭議」或「困惑」的問題，還有另一個好處：有助於將研究題目加以限縮、聚焦。
幾乎所有人在擬訂探究主題時，都會搞得太大，但這是很正常的事情。因為我們在一開始，總是不太能夠知道真正可以具體探究的焦點是什麼。如果確定想處理的是「爭議」或「困惑」，接下來在研訂題目時，就可以運用「爭議」或「困惑」來進行限縮、聚焦的工作。以下透過舉例，說明如何運用「爭議」或「困惑」，研訂出適合的「題目句型」。
關鍵字＋爭議點或困惑點：
- 原題目：臺灣糧食安全危機／新題目：影響臺灣糧食自給率的本土變動因素分析
- 原題目：餐廳AI化的利弊／新題目：餐廳AI化提升顧客滿意度的挑戰
爭議點或困惑點＋關鍵字：
- 原題目：臺灣本土咖啡／新題目：從極端氣候觀點探討臺灣咖啡種植區的變化
- 原題目：臺灣開放美豬進口的爭議／新題目： 從健康風險的角度探討萊克多巴胺殘留最大容許值的制訂
限制範圍（人、事、時、地、物等）+ 以上任一句型：
- 原題目：魚菜共生對於環境的影響／新題目：在校園建立魚菜共生仿生態系統的成本評估
- 原題目：基因改造食品對人類健康、經濟和生態環境的影響／新題目：○○學校學生對於基改食品相關知識認知的調查與分析
請仔細比較看看，在範圍或內涵上，調整過的題目是否都比原來題目具體多了？在清楚地以「爭議」或「困惑」來進行聚焦之後，帶有「問題意識」的探究焦點就能呈現出來了。
探究的進階：以文獻探討統整探究問題的界定
文獻探討，即是界定問題、凝聚探究焦點的總成。文獻探討的呈現，常見錯誤形式是將一筆筆文獻資料分別摘要、臚列，這樣的寫法， 顯然無法聚焦探究者想要處理的問題焦點是什麼。如果探究者想要在逐筆文獻資料摘要呈現後，再來進行統整討論，將會使得篇幅大增。
比較理想的呈現方式，應是以匯聚的「論點」（或「發現」）來架構， 這些特別標列出來的論點，通常是從至少兩筆以上的引用文獻資料中萃取出來。如果翻查上一單元一開始的圖示來對照，可以發現這些逐步確認的論點，就是在「向上躍遷」過程中，從逐步蒐集、確認的文獻資料中歸納出來的。
以圖10.1 來看，假設我們找到三筆適切可用的參考文獻A、B、C， 分別從各筆文獻的結論中，分析出若干個論點，然後經由思辨及歸納， 從參考文獻A、B、C 的個別論點中，轉化發展成自己探究與實作的焦點，共包含甲、乙、丙三個論點。
此時，文獻探討的書寫方式，即是依照論點甲、乙、丙來區分段落。例如：
從前人的研究中，可以歸納出論點甲。在分析文獻A 時，發現A-1⋯⋯。在分析文獻C 時，發現C-3 也具有⋯⋯。因此，論點甲在處理⋯⋯，具有重要的價值。
其次，從文獻C，發現C-2⋯⋯，可以歸納出論點乙。
最後，在文獻A、B 中，發現A-2、B-1，共同顯示了⋯⋯，在這一個重要議題的分析上，足以形成論點丙，做為進一步探究的焦點。
在架構文獻探討各個論點的過程中，其實就是一個「論證」的過程，藉以鞏固自己凝聚的探究焦點。如果所引用的文獻資料包含了不同的主張或結論，不是只有「同溫層」的文獻資料，此時所進行的「論證」就會加入「反駁」，這將使得整個論證過程更加精采、周延。
文獻探討書寫的最後，得要有小結。說是「小結」，其實是文獻探討的「大成」。就我多年的評審經驗而言，優先檢視這個關鍵處，可視為判定作品水準的「快篩」。
文獻探討的小結，建議書寫如下：
由以上文獻探討可知，⋯⋯（歸納正反論辨等，發現了關於前人研究的啟示、優點、限制或缺失）。
因此，本研究將深入探討（或假設）⋯⋯（打算以何種方法、途徑、工具等，在那些主題項目或探究焦點底下，以期解決或回答什麼問題； 可採條列式，分項說明）。
書籍介紹
本文摘錄自《專題探究教學力：跨科共備X 提問思考 X 批判閱讀，啟動高層次思考》，親子天下出版
作者：黃春木
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師鐸獎、教學卓越金質獎、特殊優良教師，獲獎無數的建中名師黃春木，面對世界局勢日益複雜，學校教育必須更接軌真實世界的時代，獻給中學校長與教師的第一本專題探究教學賦能寶典。
他，打破了教育現場「分科教學」壁壘分明的障礙，在建中創立人文社會科學資優班，成功在教學現場實踐跨領域課程，讓自然組的學生也愛上歷史！
他，領著建中教師團隊，整合了逾10個不同科目的老師，並以「建構學習力」的教學方案，奪下了台灣教學團隊最高榮譽--教育部教學卓越金質獎！
他深信，當學生認真地對世界發出了第一個問題，才開始真正地與世界產生了連結，有意義的學習必須透過學生與真實世界的互動，認真的發出問題，才是對問題進行深度理解的起點。
他費盡心思，6年來在教育現場多方嘗試，希望降低學生進行探究與實作的障礙和焦慮，更起而行的溝通與整合各分科教師，一起營造能協助學生養成高階思考力的專題探究學習環境。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。