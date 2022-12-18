《欸，好奇怪！但我喜歡》：阿德利企鵝下水捕魚前，先把同伴踢下去？
我們想讓你知道的是
長頸鹿為什麼要去喝同類的尿？小科莫多巨蜥必須避免被自己的爸媽吃掉？阿德利企鵝下水捕魚前，為什麼要把同伴先踢下去？各種奇妙又有趣的動物冷知識，讓你腦洞大開又噗哧一笑。
文：帽帽
書籍介紹
本文摘錄自《欸，好奇怪！但我喜歡：奇妙又有趣的動物冷知識，讓你腦洞大開又噗哧一笑》，高寶出版
作者：帽帽
★博客來年度百大暢銷書作者★
★超ㄎㄧㄤ動物冷知識第二彈！★
人類很有事，但動物更讓人腦洞大開！身而為人，別感到抱歉。身為動物，我們都是奇奇怪怪又可可愛愛的存在：）
＃你知道嗎？居然有動物只吃有毒的葉子？還有動物的尿液聞起來像大麻？大貓熊吃飽睡、睡飽吃是什麼原因？最能吸引貓咪反應的名字是……？牠們又為什麼會踩踏人咧？
＃真的假的啦！長頸鹿喝尿幹嘛啦！？狐獴有內建太陽眼鏡？然後阿德利企鵝其實很陰險？北極熊會把吃不完的食物冰起來？
＃不可能吧！這種鳥居然用嘔吐物調情？？？？？？還有種動物睡覺做夢時，身體會變色～雌蚊只要做某件事，雄蚊居然會立刻想跟他們原地結婚……世界上最大的鳥蛋即使上面站了一個人也不會破！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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