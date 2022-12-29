2022/12/29,
勞工

一圖看懂四周、八周、兩周變形工時差異：哪些行業適用？如何排班不違法？

一圖看懂四周、八周、兩周變形工時差異：哪些行業適用？如何排班不違法？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

為了符合各行各業的勞動需求，勞動部允許特定企業與產業別，可以使用更寬鬆的變形工時來排班，快來看看2、4、8周的變形工時應該怎麼排，你的工作是否又符合勞動標準吧。

為了讓各行業別有不同的排班需求，政府允許雇主將正常工作時間分配到其他工作日，因而訂出兩週、八週、四週變形工時（彈性工時）規定，企業雖能採用變形工時制度彈性調整工作時間，但因為運用上頗為複雜，實務上仍有許多企業主、管理者在排班時未注意到一些原則而違反加班、休假規定。

就有超商、速食店業者未實施變形工時，讓員工連續上班8到12天，也有勞工進公司一陣子後，因為每天都上班10小時，才知道公司原來有實施變形工時。

提醒雇主們，清楚、合法的規範是員工對雇主最基本的信任，排班紊亂或任意調移工時，若遇到懂得爭取權益的勞工，公司很可能因此被申訴受罰，用下面這張圖快速對照正常工時與兩週、八週、四週變形工時的差異：

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Photo Credit: 職場熊報
正常工時排班、排休規定。
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Photo Credit: 職場熊報
兩週、四週、八週變形工時排班、排休規定。

至於，企業所屬的行業別能否適用變形工時？又如果適用，應該屬於哪一種變形工時類型？您可以進一步到勞動部網站查看各行業別是在哪一年度公告可採用：

  1. 正常工時：適用勞基法的行業別都必須符合。
  2. 兩週變形工時行業別：只要是適用勞基法的行業都可採用。
  3. 四週變形工時行業別：目前共有42個行業別，常見如餐飲業、超商、銀行、診所等。
  4. 八週變形工時行業別：目前共有29個行業別，常見如製造業、運輸業、比照政府機關行事曆的行業等。

如何排班不違法？按照以下步驟並對照上圖

當確定企業行業別符合的變形工時類型，並經過工會／勞資會議／員工個別同意，就可以按以下順序對照上面圖表進行排班。

然而，需特別留意的是，部分工時勞工除非公司是比照政府行政機關辦公日曆表出勤，才可適用變形工時制度，其他的狀況則不適用，因其工時已相較全時工作勞工短，能讓雇主彈性安排出勤。最後，排完的班表也別忘了給員工確認並簽名，避免後續有爭議。

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Photo Credit: 職場熊報
變形工時排班技巧。

掌握以上原則，班表就不會有違法的問題了，至於員工請特休、事假、調班、各班別人力是否充足等狀況，就要考驗管理者協調的藝術了。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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