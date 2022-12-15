《3天搞懂美股買賣》：直接在海外開戶 vs. 國內複委託，哪個好？
我們想讓你知道的是
《3天搞懂美股買賣最新增訂版》從最基本的美股介紹開始，告訴你如何開戶下單，搞清楚透過券商下單或是自己在網路下單要花多少手續費，熟悉美國股市的概念股，灌輸正確的安全投資觀念，幫你避開有風險的地雷。作者梁亦鴻老師將每一個該注意的眉角和撇步，用淺白有趣的解說方式，搭配清楚直觀的圖示，讓你不用買機票去美國也可以輕鬆投資美股。
文：梁亦鴻
不必飛美國，在台灣照樣擁有美國戶頭
想投資美國股市，不用擔心英文程度太差，但要找到適合自己的券商，才不會讓你的獲利被層層的費用給剝削光了。
美股 vs. 台股，交易方式七不同
開始買美股之前，想知道買賣美股跟台股還有什麼不同？
除了之前提到的漲跌幅限制外，還有一些小地方，習慣台股交易方式的投資人得多加留意。
❶交易時間不同：台灣股市的交易時間為台北時間早上9：00到中午1：30，週末休市。美國股市的交易時間則較長，美東時間9：30到下午4：00，也就是台北時間晚上10：30到凌晨5：00。
美國因為有夏令節約時間，因此夏天的交易時間與冬天相比，會提早一個小時，為台北時間晚上9：30到凌晨4：00。美國的券商現在也提供盤前交易與盤後交易 [1]，因此不一定要熬夜來操作美國股票。
❷交易代號不同：台灣的股票交易代號為數字，如鴻海的股票交易代號為2317。美國的股票交易代號則為英文縮寫，例如蘋果集團的股票交易代號為AAPL，3M集團的股票交易代號為MMM。
❸交易單位不同：台灣股票交易單位為1000股的整數倍。美國股票交易單位沒有限制，可以只買賣一股。
❹漲跌幅限制不同：台灣股市目前漲跌幅限制為10%；升降單位隨股價不同而有差，例如股價15元到50元，每一升降單位是0.1元，股價50元到150元漲跌限制是0.5元，股價150元到1000元升降單位是1元。
美國股市沒有漲跌幅的限制；通常漲跌單位為1/16元，但因為美股有採取議價的形式，有時也會出現1/256元的情況。
❺開戶手續不同：買賣台灣股票時，因為是「款券劃撥」制度，必須同時開立銀行戶頭及證券戶頭。買賣美國股票則只需要開立一個證券戶頭，此證券戶頭同時擁有銀行戶頭及證券戶頭的功能。如果開了戶把錢放在裡面，卻沒有買股票，視為存款，券商也會付利息給投資人。
❻手續費、稅賦不同：買賣台灣的股票，必須支付交易金額千分之1.425的手續費給證券商，此外還要再繳納證券交易稅 [2] 給政府。買賣美國股票的手續費，以交易筆數為基準，每家券商收取的比例不同。一般來說網路下單比電話下單要便宜。
為了鼓勵外國人投資美股，因此外國人買賣美股的價差（資本利得）免稅，現金存款所衍生的利息也免稅。唯一扣稅的是現金股利，台灣投資者必須給付30%的稅款。
❼股利政策的不同：台灣的股利通常一年發放一次，公司會依前一年的盈餘表現來決定股利的多寡。美國有些公司甚至會按季來分配紅利。
直接在海外開戶 vs. 國內複委託
Q. 如果我想要買美股，該怎麼申請開戶？
A. 想要在台灣買美股有兩種方式，一種是「直接買」，另一種是「間接買」。
「直接買」就是直接為自己開一個美股戶頭，可以到德美利證券TDAmeritrade、億創理財E*trade、嘉信理財CharlesSchwab之類的海外券商網站開戶；或者是透過在台灣的外資銀行、外資券商辦理開戶。
「間接買」是指台灣投資人先在台灣券商開戶，再由台灣券商到美國券商開戶，然後透過兩個券商開戶與下單，這種做法被稱作「複委託」。
Q. 為什麼台灣券商必須透過美國券商才能買賣美股？
A. 一般來說，投資人買股票下單時，都是透過券商，而不是直接跟美國的交易所交易。不過台灣券商在美國股市並沒有席位（seat），或者台灣券商不屬於交易所的會員，所以台灣券商不能直接跟美國的交易所交易，必須透過美國券商買賣美股，這就是「複委託」的程序。也因為「複委託」比較麻煩，所以手續費比較高。
複委託券商手續費高，適合長期投資人
Q. 透過「複委託」買股票有什麼好處？
A. 台灣有很多小額投資人未達到某些美國券商開戶所要求的門檻，這些投資人就可以集結在台灣券商中，形成一個客戶群。當美國券商看到有一個台灣券商的資金這麼多，這家台灣券商就成了美國券商的大客戶。對台灣券商來說，複委託有兩大好處，一是不用對美國券商揭露客戶群，不必擔心客戶被挖；二是美國券商也必須對台灣券商提出美股研究報告。
而對投資人來說，複委託的好處是可以取得美股的研究報告。目前台灣大型的金控公司都有提供複委託的服務，他們多半有研究團隊，能夠提供及時行情。此外，美國和台灣交易時間晝夜顛倒，有些台灣券商還有值班人員盯盤，提供隨時改單的服務。因此比較謹慎或是投資經驗比較少的投資人，大多偏好複委託的方式。
但是，透過複委託券商下單，買和賣都要收取手續費，一次大約40美元，來回就要80美元，約合台幣2400元。因為手續費高，下單須謹慎，確認投資美股的交易價差高於交易手續費，才是有利可圖。如果是偏愛長期投資的投資人，複委託不失為一種好管道。
Q. 透過國內複委託券商交易，不管找哪一家券商，手續費用都是40美元嗎？
A. 國內複委託券商繁多，各家收取的費用不一，網路下單和人工下單的費用也不同，手續費用最低通常在40美元左右。
INFO：這37家國內券商，都有提供複委託服務：遠智、合庫、日盛、宏遠、麥格理、摩根士丹利、美商高盛、花旗環球、新加坡瑞銀、亞東、大展、大慶、第一金、統一、元富、犇亞、台中銀、中國信託、大昌、福邦、德信、兆豐、致和、國票、台新、摩根大通、康和、玉山、國泰、大和國泰、匯豐證券、群益金鼎、凱基、華南永昌、富邦、元大、永豐金。（2022年8月，資料來源：券商公會）
海外開戶手續費低，適合用功投資人
Q. 那麼到海外券商「直接買」呢？有什麼好處？
A. 透過海外券商網路下單交易美股的好處，最主要是節省手續費。海外券商為了吸引中國、台灣以及港澳地區的投資人，要求的交易費用相當低廉，每次從7美元到20美元不等。此外，開戶有中文介面、網路自行下單也方便。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。