《3天搞懂美股買賣》：直接在海外開戶 vs. 國內複委託，哪個好？

文：梁亦鴻

不必飛美國，在台灣照樣擁有美國戶頭

想投資美國股市，不用擔心英文程度太差，但要找到適合自己的券商，才不會讓你的獲利被層層的費用給剝削光了。

美股 vs. 台股，交易方式七不同

開始買美股之前，想知道買賣美股跟台股還有什麼不同？

除了之前提到的漲跌幅限制外，還有一些小地方，習慣台股交易方式的投資人得多加留意。

❶交易時間不同：台灣股市的交易時間為台北時間早上9：00到中午1：30，週末休市。美國股市的交易時間則較長，美東時間9：30到下午4：00，也就是台北時間晚上10：30到凌晨5：00。

美國因為有夏令節約時間，因此夏天的交易時間與冬天相比，會提早一個小時，為台北時間晚上9：30到凌晨4：00。美國的券商現在也提供盤前交易與盤後交易 [1]，因此不一定要熬夜來操作美國股票。

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❷交易代號不同：台灣的股票交易代號為數字，如鴻海的股票交易代號為2317。美國的股票交易代號則為英文縮寫，例如蘋果集團的股票交易代號為AAPL，3M集團的股票交易代號為MMM。

❸交易單位不同：台灣股票交易單位為1000股的整數倍。美國股票交易單位沒有限制，可以只買賣一股。

❹漲跌幅限制不同：台灣股市目前漲跌幅限制為10%；升降單位隨股價不同而有差，例如股價15元到50元，每一升降單位是0.1元，股價50元到150元漲跌限制是0.5元，股價150元到1000元升降單位是1元。

美國股市沒有漲跌幅的限制；通常漲跌單位為1/16元，但因為美股有採取議價的形式，有時也會出現1/256元的情況。

❺開戶手續不同：買賣台灣股票時，因為是「款券劃撥」制度，必須同時開立銀行戶頭及證券戶頭。買賣美國股票則只需要開立一個證券戶頭，此證券戶頭同時擁有銀行戶頭及證券戶頭的功能。如果開了戶把錢放在裡面，卻沒有買股票，視為存款，券商也會付利息給投資人。

❻手續費、稅賦不同：買賣台灣的股票，必須支付交易金額千分之1.425的手續費給證券商，此外還要再繳納證券交易稅 [2] 給政府。買賣美國股票的手續費，以交易筆數為基準，每家券商收取的比例不同。一般來說網路下單比電話下單要便宜。

為了鼓勵外國人投資美股，因此外國人買賣美股的價差（資本利得）免稅，現金存款所衍生的利息也免稅。唯一扣稅的是現金股利，台灣投資者必須給付30%的稅款。

❼股利政策的不同：台灣的股利通常一年發放一次，公司會依前一年的盈餘表現來決定股利的多寡。美國有些公司甚至會按季來分配紅利。

直接在海外開戶 vs. 國內複委託

Q. 如果我想要買美股，該怎麼申請開戶？

A. 想要在台灣買美股有兩種方式，一種是「直接買」，另一種是「間接買」。

「直接買」就是直接為自己開一個美股戶頭，可以到德美利證券TDAmeritrade、億創理財E*trade、嘉信理財CharlesSchwab之類的海外券商網站開戶；或者是透過在台灣的外資銀行、外資券商辦理開戶。

「間接買」是指台灣投資人先在台灣券商開戶，再由台灣券商到美國券商開戶，然後透過兩個券商開戶與下單，這種做法被稱作「複委託」。

Q. 為什麼台灣券商必須透過美國券商才能買賣美股？

A. 一般來說，投資人買股票下單時，都是透過券商，而不是直接跟美國的交易所交易。不過台灣券商在美國股市並沒有席位（seat），或者台灣券商不屬於交易所的會員，所以台灣券商不能直接跟美國的交易所交易，必須透過美國券商買賣美股，這就是「複委託」的程序。也因為「複委託」比較麻煩，所以手續費比較高。

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複委託券商手續費高，適合長期投資人

Q. 透過「複委託」買股票有什麼好處？

A. 台灣有很多小額投資人未達到某些美國券商開戶所要求的門檻，這些投資人就可以集結在台灣券商中，形成一個客戶群。當美國券商看到有一個台灣券商的資金這麼多，這家台灣券商就成了美國券商的大客戶。對台灣券商來說，複委託有兩大好處，一是不用對美國券商揭露客戶群，不必擔心客戶被挖；二是美國券商也必須對台灣券商提出美股研究報告。

而對投資人來說，複委託的好處是可以取得美股的研究報告。目前台灣大型的金控公司都有提供複委託的服務，他們多半有研究團隊，能夠提供及時行情。此外，美國和台灣交易時間晝夜顛倒，有些台灣券商還有值班人員盯盤，提供隨時改單的服務。因此比較謹慎或是投資經驗比較少的投資人，大多偏好複委託的方式。

但是，透過複委託券商下單，買和賣都要收取手續費，一次大約40美元，來回就要80美元，約合台幣2400元。因為手續費高，下單須謹慎，確認投資美股的交易價差高於交易手續費，才是有利可圖。如果是偏愛長期投資的投資人，複委託不失為一種好管道。

Q. 透過國內複委託券商交易，不管找哪一家券商，手續費用都是40美元嗎？

A. 國內複委託券商繁多，各家收取的費用不一，網路下單和人工下單的費用也不同，手續費用最低通常在40美元左右。

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INFO：這37家國內券商，都有提供複委託服務：遠智、合庫、日盛、宏遠、麥格理、摩根士丹利、美商高盛、花旗環球、新加坡瑞銀、亞東、大展、大慶、第一金、統一、元富、犇亞、台中銀、中國信託、大昌、福邦、德信、兆豐、致和、國票、台新、摩根大通、康和、玉山、國泰、大和國泰、匯豐證券、群益金鼎、凱基、華南永昌、富邦、元大、永豐金。（2022年8月，資料來源：券商公會）

海外開戶手續費低，適合用功投資人

Q. 那麼到海外券商「直接買」呢？有什麼好處？

A. 透過海外券商網路下單交易美股的好處，最主要是節省手續費。海外券商為了吸引中國、台灣以及港澳地區的投資人，要求的交易費用相當低廉，每次從7美元到20美元不等。此外，開戶有中文介面、網路自行下單也方便。