白紙運動後中國防疫鬆綁，北京等地籲「非必要不做核酸」，約1億人出門更方便

（中央社）中國中大型城市防疫鬆綁日趨明顯，包括北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站；同時，北京原本關閉的部分大型商場也陸續恢復營業。

然而，北京連日來大量撤除核酸檢測站後，卻步上了石家莊、廣州的後塵。由於部分民眾5日起仍有出行及上班需要，但進入辦公室仍須查驗核酸報告，導致市內僅存的少數檢測亭大排長龍，直到檢測時間結束仍有大批排了超過1小時的民眾向隅，引起強烈不滿。

約自1日起，北京全市多個社區居民委員會陸續透過微信群組通知轄內居民，指根據北京市防疫相關政策，對全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等「無社會面活動的人員」，如果無外出需求，不用參加核酸檢測。且「非必要不外出，非必要不做核酸」。

這些居委會並表示，居民如有發熱、喉嚨痛等症狀者，可在居委會上班時間聯繫領取抗原（快篩）試劑，或「自行前往發熱門診」。

由於這些居委會傳達的文字表述，經過對照幾乎相同。且社區居民在微信群組詢問居委會有關核酸檢測的問題時，得到的也是相同的答覆。北京民眾普遍認為，「非必要不做核酸」應是市政府下達的指令。

除了北京之外，還有哪些地方也開始鬆綁？

相較於北京，重慶則是公開作出相同呼籲。重慶市政府發言人徐祖國3日在防疫記者會上表示，重慶會滿足民眾「願檢盡檢」的需求，也建議「非必須可以不用做核酸」。若確實要做則合理安排時間，避免高峰期間排長隊。「也就是說，第一願檢盡檢，第二非必要不做核酸」。

同一天，廣東省珠海市也宣布要「科學精準」展開核酸檢測，指若未出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關症狀，或非風險崗位、非重點人員及「無需求的市民」，倡導「不進行核酸檢測」。

在此之前，這波本土疫情最嚴重的廣州市，各行政區已陸續作出相同呼籲。像是疫情爆發地的海珠區，就呼籲區民「非必要不做核酸」，要減少各核酸檢測站的人員聚集。

除核酸外，11月下旬起關閉殆盡的北京大型商場，2至3日起已有部分業者恢復營業。綜合網路訊息及新京報報導，至少有秀水街、長楹天街、朝陽合生匯、新世界百貨望京店、BHG Mall重新開張；但商場內的餐飲店仍不得內用，且電影院、KTV、健身房、兒童培訓等場所仍然關閉；同時仍須查驗48小時核酸檢測陰性證明。

中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策，預估有一億人出門變得更加便捷。

白紙運動在上週出現，從學校到街頭，學生、民眾抗議官方不合理的防疫規定，這成功使得多地在本週因應調整防控政策。

陸媒《第一財經》報導，成都、廣州、天津、北京、重慶先後發布新的出行政策。根據這幾個城市的人口來算，超過一億人口的出門都會因為新的政策變得更加便捷。

如廣州的綠碼通行範圍更廣，全市醫療機構普通門診急診就醫憑綠碼，不需查驗核酸；成都市民進出地鐵、小區不再需要查驗核酸檢測證明；重慶進出小區、院落、乘坐交通工具只需綠碼查驗。

天津也取消了搭乘地鐵需72小時核酸檢測證明；北京從5日起，公交（公車）、地鐵不得拒絕無48小時核酸檢測陰性證明的乘客。

不過，截至截稿前，除了上述陸媒報導的5城市調整防控外，陸續也有其他地方進行調整，如深圳市等。

中國媒體開始宣導對病毒的「新認識」

中國的清零政策落實到地方成為層層加碼與一刀切的防疫，現今陸媒則是加大宣導要對Omicron病毒要有「新認識」。

《人民日報》報導，中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田表示，目前學界並未確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有後遺症，至少還沒有證據表明有後遺症。

武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯指出，實驗結果表明，相較於病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。他表示，「這提示我們對於奧密克戎（Omicron）不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

石家莊市人民醫院院長、醫療救治專家組組長趙玉斌也在近日表示，雖然Omicron變異株BA.5.2傳染力強，但是致病力和毒力比之前的毒株明顯減弱，對人體健康的危害有限。

多家外媒認為，白紙運動催化防疫鬆綁

中國大城市上週末爆發的「白紙運動」後，多個地方便開始鬆綁防疫措施，連中國國家主席習近平也向外賓承認抗議起因於疫情。外界普遍認為，「白紙運動」催化了中國的防疫鬆綁。

《南華早報》2日報導，習近平1日在北京與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談時提到這場「白紙運動」。他說，抗議的原因是中國民眾為3年來的疫情「感到沮喪」，抗議的主要人群是學生和青年人。

報導指出，歐盟官員感覺到，中國可能在考慮取消更多防疫限制措施，走上開放的道路，因為習近平在對話中提到，Omicron變種病毒的致命性低於Delta。

《美國之音》（VOA）中文網報導，華爾街日報駐歐洲記者諾曼（Laurence Norman）在推特（Twitter）上對此表示「難道世界其他地方，不是大概兩年前就意識到這件事了嗎」；但德國明鏡週刊駐中國記者法里恩（Georg Fahrion）卻語帶懷疑地表示，「等我看到了才相信。」