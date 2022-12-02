2022/12/02,
藝文

《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》：5大子題開展，重返政治、文化、藝術的狂飆年代

《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》：5大子題開展，重返政治、文化、藝術的狂飆年代
Photo Credit: 北美館提供

我們想讓你知道的是

台北市立美術館年度大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，從明（3）日展至明（2023）年2月26日，而北美館館長和本次策展人王俊傑強調：「重回台灣八〇，絕不僅僅是懷舊與回憶，而是從當代的角度回望歷史脈絡及其對我們的影響。特別是在那個混雜政治控制、求知若渴與實驗衝撞的創生年代。」

台北市立美術館（以下簡稱北美館）年度大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，從明（3）日展至明（2023）年2月26日，由北美館館長王俊傑、學者黃建宏共同策劃，展覽歷時3年的前期研究、訪調與籌備，聚焦跨領域開端和自我啟蒙的台灣八〇年代。

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Photo Credit: 北美館提供

王俊傑在媒體記者會中表示，此展覽是從2000多個關鍵字濃縮至100多個關鍵字，去蕪存菁的過程一定會歷經取捨的痛苦，而這也一定是策展人的主觀意識，倘若策展人不同，展覽八〇年代的藝術呈現就會截然不同。

北美館自2019年起與台北藝術大學合作「台灣・八〇・自我啟蒙技術：跨領域靈光出現的時代」研究計畫，並將該計畫相關訪調內容以「啟蒙・八〇」系列專題，於館方發行的《現代美術》季刊連續刊載7期，今年年終，就以展覽全面性地呈現計畫成果。

王俊傑在媒體記者會中也強調：「重回台灣八〇，絕不僅僅是懷舊與回憶，而是從當代的角度回望歷史脈絡及其對我們的影響。特別是在那個混雜政治控制、求知若渴與實驗衝撞的創生年代，跨領域的無形引線，讓不同思想意識的文化人共同編織進步的前進動力。此外，『狂八〇』展也企圖提出研究與檔案做為展覽的全新可能，並期待觸發更多創新史觀討論的方法。」

此外，《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》媒體記者會，也邀請到攝影師劉振祥、藝術家李銘盛、導演／策展人王耿瑜出席，劉振祥就表示，自己當時不覺得這些創作是所謂的跨領域，「覺得這件事情必須做，就去幫忙這個藝術家的作品，大家需要幫忙的時候，不會想是否對方有政治委託，或是工作報酬等等，我們那時對於各種藝術形式的表現，都很渴望能夠參與其中。所以就很自然地參與這些作品，現在回頭看，才發現原來這叫跨領域。」

而王耿瑜則回憶起當時參與蘭陵劇坊、筆記和隨意工作組舞台劇的工作，以及之後參與製作侯孝賢《童年往事》、《戀戀風塵》等的跨域經驗，「我很完整地參與八〇年代，在1983年的4月3日，我非常清楚這一天的晚上看了蘭陵劇坊的作品，整個人都被打開來了。這年夏天我就進了蘭陵劇坊。」

王耿瑜因為參與了劇場，而後開展出職業生涯，王耿瑜也說：「當時因為各種不同領域的工作者一起混，也因此劇團幫忙了侯孝賢導演的作品，大家就不小心地跨界，這真的很有意思。」

3_記者會合影：攝影家劉振祥、策展人黃建宏及王俊傑、藝術家李銘盛、導演王耿瑜(左
Photo Credit: 北美館提供
左至右：攝影家劉振祥、策展人黃建宏及王俊傑、藝術家李銘盛、導演王耿瑜

攤開本次《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》展覽，由5個子題展開，包含「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身份認同」以及「匯流與前進」，試圖從不同軸線，重新爬梳台灣在政治、文化、藝術上的碰撞，而演變成的狂飆年代。

在「前衛與實驗」中，能看見陳介人（陳界仁）發起的展覽《息壤》，以及林鉅透過個展《純繪畫實驗閉關九十天》在行為藝術及行動藝術的嘗試，至於台灣少數用「行為」作為媒介的創作者李銘盛的作品，也能窺見其風采。

而到了台灣當時代的劇場創作者，受到歐美前衛劇場影響，紛紛從演出空間、表演方法、文本等面向進行實驗，試圖突破傳統話劇形式，包含「蘭陵劇坊」、「河左岸劇團」、「環墟劇場」、「筆記劇場」、「洛河展意」、「臨界點劇象錄」等，也放進「前衛與實驗」的子題語境之中，在本次展覽一窺面貌。

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Photo Credit: 北美館提供
《息壤1》展覽現場

到了「政治與禁忌」，碰觸到台灣在1987年解嚴前後，當時的政治氛圍呈現極欲掙脫且壓抑並存的狀態，而藝術家也有相對應的作品與事件迸發。

例如北美館的「紅星事件」（1985-86），以及風起雲湧的社會運動，攝影及媒體工作者如謝三泰、蔡明德、劉振祥、綠色小組等，以當時全新的攝錄影技術記錄下行動的現場實況，提供大眾官方媒體以外的觀點。

至於「雅美族青年聯誼會」與周逸昌、王墨林、黎煥雄等藝術工作者合作呈現《驅除蘭嶼的惡靈》（1982），也關注了政治及社會議題，以行動劇場及報告劇的方式，在蘭嶼環島遊行以抗議核廢料貯存場的啟用。

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《驅逐蘭嶼的惡靈》，1988，潘小俠攝

至於「翻譯術與混種」，則是表現1980年代「台灣錢淹腳目」的經濟條件、追求自由化的政治氛圍，以及中產階級品味的成形，使文化表現受到各種形式的「翻譯」影響。

本展區由日本前衛舞踏表演團體「白虎社」和香港前衛實驗藝術團體「進念・二十面體」來台演出的相關紀錄開始，而在視覺藝術的領域，北美館持續策劃引進國際大展，包含「法國VIDEO藝術聯展」（1984）、「科技・藝術・生活—德國錄影藝術展」（1987）、「達達的世界」（1988）、「包浩斯1919-1933」（1989）等等，在出國相對困難的狀態下，展呈錄像、裝置、觀念、行為等多元創作樣態，影響、啟發後人

而在此子題，張愛玲、三毛等文學創作；搖滾樂、港劇的引進，以及金馬獎國際觀摩影展的舉行，林懷民、劉靜敏（劉若瑀）、鍾明德、金士傑等藝術工作者，直接向西方重要舞蹈或表演先行者如舞蹈家瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）、劇場導演葛羅托夫斯基（Jerzy Grotowski）、「麵包傀儡劇場」（Bread & Puppet Theater）等大師團隊取經，也都是重要的策展論述，並持續看見影響至今。

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「白虎社」來臺演出，1986，阿部淳攝

「在地、全球化與身份認同」一直也是台灣社會不斷討論的題目，而在80年代前後，中華民國與美國斷交及解嚴所造成的國際、本土政治新局，使得台灣必須在重新認識「中國文化」之際，尋找另一種文化身份以與全球開啟對話。


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