《現實與詩意》：馬來西亞華人歷史與華文文學的流變

文:黃錦樹

華人史,華人,華文文學

感謝廖咸浩老師的邀約,來談談我本來不太想談的「華語語系」。不想談的主要原因在於,能談的也多是些老生常談。

這個講演就從一個個人的小故事出發。二十多年前,1992還是1993年左右,我向《中外文學》投了篇論文〈神州:文化鄉愁與內在中國〉。那時的廖老師是《中外文學》主編,他把稿子給我退回來,還附了張短箋,要我給他打個電話。在電話裡,廖老師仔仔細細告訴我這篇蕪雜的初稿該如何重新調整主題的先後順序,哪些該刪、哪些該補等等,那時我還不太會寫論文。論文大幅度改寫後於1993年7月在《中外文學》刊出。那是我發表的第一篇正式學術論文,當然是篇華文文學論文,雖然這並不是我第一篇華文文學論文。我最早是從思考「馬華文學的困境」出發的,而這篇,探討的是大馬華裔旅台青年的中國認同問題。換做現在流行的行話,就是事關離散。

我的所有華文文學論文都是以華人史為背景來思考的,因為華文文學是華人史的一部份,華人也是。但什麼是華人史?什麼是華人?什麼是華語、華文?

我把華人史大致分成三種,第一種是《史話》類,由奇聞異事構成。第二種是由(退休)殖民官僚(如Victor Purcell)撰寫的,呈現了英殖民官僚的治理視野,有時不乏深刻的觀察。早期英殖民官僚華人史中的Chinese包含了土生華人與華僑,也就是第一及第二型華人。

第三種華人史由星馬在地的華人學者撰寫,他們多為移民的第二代,如王賡武、顏清湟、崔貴強、柯木林、楊進發、麥留芳等,受過專業史學、或社會科學訓練,從不同的專題著手。可以理解是處於激烈身份變動的華人自我理解的產物。這些都是二戰後的生產,寫作者都是第二、三類華人。

說到華人史,宋旺相(Song Ong Siang)初版於1922年,以英文撰寫的《新加坡華人百年史》(One Hundred Years’ History of the Chinese in Singapore),以史話的方式,講述從1819年萊佛士開埠到1919年間的百年華人史,從佘有進到陳嘉庚,瑣瑣碎碎的講述不少生活性細節及奇聞軼事。宋旺相本人是土生華人(海峽華人),即第一類華人,《百年史》也講了他自己及家族的故事。

從華人史的角度來看,華人至少有三種歷史類型,第一種類型是峇峇娘惹,也就是多半不會說華語的土生華人,早期華人移民的後裔。第二種類型是華僑,也就是19世紀末、20世紀初的晚期華人移民,所謂的新客;第三種是民族國家建立後擁有當地國籍,政治上認同在地國、而在政治上不再認同中國,但文化上可能認同中華文化,或可能不。

華人有句俗話:三代成峇。也就是華人移民到南洋,一般不過三代就會「終結離散」,變成土生華人(王德威曾輕巧的把它戲稱做「夷民」)。那是華人移民南洋數百年的自然歷程。

關於馬來西亞的土生華人,台灣外文學界最熟悉的可能是《月白的臉》的作者林玉玲。幾年前《文化研究》策劃了個專號要我們回應她,我的短文〈牆上貼著的中國字〉已經有完整的陳義。在那篇文章裡,我借梁紹文1920年代訪問南洋後寫下的《南洋旅行漫記》中與幾位馬六甲土生華人的相遇時的觀察,引出議題。梁紹文批評其中一個土生華人陳思福:

(他)遠祖來到馬六甲,至他本身已是第八代了,以年數來算,最少也有四百多年;他原籍是福建人,但是現在連福建話也說不出來,平日在家裡講的都是馬來話,在社交所用的是英語。(陳)禎祿和他都是一樣!最怕的是講中國話;還有那生意往來的中國字他不但不用它,連見面也怕見得。但是我見他的牆壁上,仍然糊著「招財進寶」、「精神爽利」的迎春帖子,神台上還有「陳門堂上歷代祖先」的靈牌。我心裡想,他怕見生意往來的中國字,為什麼竟不怕牆上貼著的中國字呢?

《新加坡華人百年史》講述其本人的故事見於本書頁204-209。

準新客梁紹文的觀察有相當的普遍性。土生華人的不識漢字,不會說華語是不足為奇的,數百年來一直如此。涵化,生存適應,識不識中國字、說不說中國話並不影響生存。

紀錄片《下南洋(六)》中的兩個片段很足以說明問題。兩段都和族譜有關。第一個個案韓尾公為了讓家族在印尼可以得到當地人保護,而選擇與當地人通婚。在長期的生存適應中,那天花板上的星宿般的族譜(可能是華人族譜中最獨一無二、最精彩,也最富於象徵意味的)並不是用漢字表徵的,而是拼音文字,但唸出來都是閩南語,賽挪風。另一個個案,是新加坡著名的陳篤生醫院創辦者的後人,二十多英呎長的族譜,都是英文名了。

在新加坡最古老的華人老墳場咖啡山,有的墳墓型制還是典型的閩式,鑴刻的人名卻都已是蟹行的英文,不見中文字。這些都是「終結離散」的常態案例。

以華文—華語來界定身份的新型華人,反而是新歷史條件的產物,直接肇端於民國之創建,國語—國文—國民的民族國家建制,南洋華人不過是把箇中的「國」改為「華」而已。因為「國」要嘛指涉民國,要嘛指涉中國,「華」則指涉民族,或民族文化。而華文教育和華文報等都是箇中再生產機制。華文文學也是在那樣的歷史背景下誕生的。以印尼、泰國、菲律賓、新加坡的情況來看,華校的消滅是同化的關鍵,因此大馬政府迄今還時不時恫嚇要消滅華小,為的當然是史書美說的「終結離散」。但只要華文小學一出問題,華文文學很快就會奄奄一息,泰、菲、星都是顯例。它對單一語言民族國家同化政策的抵抗,一向被視為是對國家整合的敵意,那一類型的華人,還經常被指控為種族主義者、沙文主義者,甚至被恐嚇「別忘了五一三」。因為他們不肯「終結離散」,妄想創造一個文化上的「國中之國」。