【2022卡達世界盃】「最悶傷兵」夢幻隊，哪些明星錯過了四年一度的足球盛會？
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四年一度的世界盃盛宴，是所有職業球員的夢想舞台。俗話說「傷病猛於虎」，有多少英雄好漢因傷所苦而錯過世界盃呢？本文選出本屆世界盃的「最悶傷兵」陣容，看看最具實力的傷員是哪些明星？
四年一度的世界盃盛宴，是所有職業球員的夢想舞台。俗話說「傷病猛於虎」，有多少英雄好漢因傷所苦而錯過世界盃呢？I Love Football為您選出本屆世界盃的「最悶傷兵」陣容，看看最具實力的傷員是哪些明星？
門將：麥尼昂（Mike Maignan）
- 年齡：27
- 效力球隊：AC米蘭（義甲）/ 法國
- 身高 / 體重：191 cm / 89 kg
- 國際賽出賽次數：5
- 國際賽失球數：3
- 世界盃最佳成績：未曾參賽
法國門將麥尼昂出自法甲豪門巴黎聖日耳曼的青訓系統，他在被晉升一線隊後卻從來沒有得到出賽機會，因此在2015年轉投法甲勁旅里爾。在里爾的六年間，麥尼昂逐漸成為主力門將，並在2020－21賽季打破老東家巴黎的壟斷而奪得法甲聯賽冠軍。
奪冠後，麥尼昂獲得義甲豪門AC米蘭的青睞，他在甫加盟球隊的第一個賽季便成功幫助米蘭獲得義甲冠軍，同時他也獲得義甲最佳門將的殊榮。在國家隊方面，麥尼昂一直是法國青年國家隊的成員，但直到2019年才首次獲得法國成年國家隊的徵招、在2021年才上演成年國家隊首秀。
在法國隊中，隊長洛里（Hugo Lloris）牢牢佔據主力位置，儘管麥尼昂入選法國隊的呼聲極高，但基本上也是只能和老將曼丹達（Steve Mandanda）和另一名壯年門將阿雷奧拉（Alphonse Areola）競爭替補門將的位置，因此麥尼昂的缺陣對本次法國隊世界盃的衛冕前景影響不大，但卻失去未來接班洛里前的歷練。
後衛：詹姆士（Reece James）
- 年齡：22
- 效力球隊：切爾西（英超）/ 英格蘭
- 身高 / 體重：179 cm / 91 kg
- 國際賽出賽次數：15
- 國際賽進球數：0
- 世界盃最佳成績：未曾參賽
英格蘭右後衛詹姆士是英超豪門切爾西的青訓產品，在2019年正式進入一線隊輪換陣容中，近年來進步幅度極大，加上隊內的西班牙老將阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）逐漸年邁，詹姆士已牢牢掌握切爾西右路的主力地位。
由於在俱樂部的成長，詹姆士在2020年迎來英格蘭成年代表隊的首秀，在主教練索斯蓋特（Gary Southgate）的陣型中，除了絕對主力沃克（Kyle Walker）外，身材如「坦克」的詹姆士也具有一席之地。
然而，詹姆士在今年十月的歐冠比賽中受到膝傷，使得他無緣本屆世界盃。對於英格蘭而言，如了主力沃克外，尚有崔皮爾（Kieran Trippier）和亞歷山大-阿諾（Trent Alexander-Arnold）兩名優秀的右後衛，因此詹姆士的傷缺影響並不大。
後衛：卡洛斯（Diego Carlos）
- 年齡：29
- 效力球隊：阿斯頓維拉（英超）/ 巴西
- 身高 / 體重：185 cm / 79 kg
- 國際賽出賽次數：6
- 國際賽進球數：0
- 世界盃最佳成績：未曾參賽
身處於人才濟濟的森巴王國，卡洛斯發跡稍晚，直到23歲才前往法甲的南特隊，在那逐漸鍛練球技，其穩健的防守才開始為人所知，到了2019年夏天才轉投西甲勁旅塞維亞，並在首個球季作為球隊主力中後衛跟隨球隊拿到該季歐霸冠軍。
今年夏天，即使已經29歲，卻仍被英超球隊阿斯頓維拉青睞，以2600萬英鎊高價網羅，然而就在英超首秀中，卡洛斯的阿基里斯腱受重傷，初步判斷整個賽季報銷，這一傷也讓球員的世界盃夢想斷絕。
後衛：奇維爾 （Ben Chilwell）
- 年齡：25
- 效力球隊：切爾西（英超）/ 英格蘭
- 身高 / 體重：180 cm / 77 kg
- 國際賽出賽次數：17
- 國際賽進球數：1
- 世界盃最佳成績：未曾參賽
奇維爾過去在英格蘭隊上場機會不多，是所謂的「邊緣國腳」，但近幾年他的表現越趨穩定，加上英格蘭陣中缺少穩定的左後衛、和另一名左後衛盧克蕭（Luke Shaw）的下滑，讓奇維爾逐漸成為隊中不可或缺的角色。
不巧的是，奇維爾在十一月初的歐冠小組賽中大腿後側肌群受傷，經評估需要四到十二週的復原時間，因此將缺席本屆世界盃。這對於邊後衛陣容就已嚴重「右傾」的英格蘭隊可說是雪上加霜，同時也使得奇維爾還是無法迎來自己在世界盃賽場上的初登板。
中場：博格巴（Paul Pogba）
- 年齡：29
- 效力球隊：尤文圖斯（義甲）/ 法國
- 身高 / 體重：191 cm / 84 kg
- 國際賽出賽次數：91
- 國際賽進球數：11
- 世界盃最佳成績：冠軍（2018年俄羅斯世界盃）
博格巴身為法國近幾年的絕對主力中場，在2018年世界盃表現出色，並在決賽中以左腳打入一記世界波幫助法國以4-2擊敗克羅埃西亞奪得時隔二十年的大力神盃。不過在俱樂部方面，博格巴近年來卻經常飽受傷病所困擾，始終無法長時間的連續出賽。
今年夏天轉會回到成名的義甲豪門尤文圖斯後，在七月的一場熱身賽中右膝半月板受傷，更在恢復期間傷到大腿，使他本賽季至今還未能在正式比賽中出場。最終也遺憾的無緣入選本屆世界盃的大名單。
中場：坎特（N'Golo Kante）
- 年齡：31
- 效力球隊：切爾西（英超）/法國
- 身高 / 體重：171 cm / 70 kg
- 國際賽出賽次數：53
- 國際賽進球數：2
- 世界盃最佳成績：冠軍（2018年俄羅斯世界盃）
正所謂「地球上70%是水，另外30%是坎特所到之處」，在場上無所不在，跑動、攔搶、預判都頂尖是法國中場坎特稱霸中場的經典技能。坎特真正揚名是在2015/16賽季的萊斯特城，他是當年「狐狸軍」能夠奪得英超聯賽冠軍的最主要功臣。
在冠軍賽季後，坎特轉會至切爾西，馬上幫助切爾西也奪得英超冠軍，並且獲得2016/17賽季的英格蘭足球先生。在國家隊，坎特只要沒受傷就會是穩定的先發人選，他的防守功力能解放中場搭檔博格巴的進攻才華，並減少鋒線球員的回防、把更多精力花在進攻上。
2018年俄羅斯世界盃，法國隊藉由坎特出色的發揮豪取冠軍，但他在今年八月時拉傷大腿後側肌群，直到近期才正式宣布將缺席世界盃，對尋求衛冕的法國無疑是一大損失。
中場：維納爾敦（Georginio Wijnaldum）
- 年齡：32
- 效力球隊：羅馬（義甲）/ 荷蘭
- 身高 / 體重：175 cm / 74 kg
- 國際賽出賽次數：86
- 國際賽進球數：26
- 世界盃最佳成績：季軍（2014年巴西世界盃）
荷蘭中場維納爾敦出道於荷甲豪門費耶諾德，他在年僅16歲148天就上演一線隊首秀，是費耶諾德隊史最年輕的出賽球員。
被譽為新一代的荷蘭天才攻擊中場，維納爾敦在荷甲球隊費耶諾德和埃因霍溫、英超球隊紐卡斯爾的進攻數據都相當不錯，但在轉投英超豪門利物浦後，維納爾敦的定位則較為保守，主要以防守、串聯和無球跑動為主，不過在球隊需要他插上進攻時仍當仁不讓。
最著名的表現為「安菲爾德奇蹟之夜」，他在歐冠淘汰賽中於半場替補登場、貢獻兩個關鍵進球，幫助利物浦四球逆轉巴塞隆納。
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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