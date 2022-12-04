【2022卡達世界盃】「最悶傷兵」夢幻隊，哪些明星錯過了四年一度的足球盛會？

文：I Love Football 足球狂熱

四年一度的世界盃盛宴，是所有職業球員的夢想舞台。俗話說「傷病猛於虎」，有多少英雄好漢因傷所苦而錯過世界盃呢？I Love Football為您選出本屆世界盃的「最悶傷兵」陣容，看看最具實力的傷員是哪些明星？

門將：麥尼昂（Mike Maignan）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：27

效力球隊：AC米蘭（義甲）/ 法國

身高 / 體重：191 cm / 89 kg

國際賽出賽次數：5

國際賽失球數：3

世界盃最佳成績：未曾參賽

法國門將麥尼昂出自法甲豪門巴黎聖日耳曼的青訓系統，他在被晉升一線隊後卻從來沒有得到出賽機會，因此在2015年轉投法甲勁旅里爾。在里爾的六年間，麥尼昂逐漸成為主力門將，並在2020－21賽季打破老東家巴黎的壟斷而奪得法甲聯賽冠軍。

奪冠後，麥尼昂獲得義甲豪門AC米蘭的青睞，他在甫加盟球隊的第一個賽季便成功幫助米蘭獲得義甲冠軍，同時他也獲得義甲最佳門將的殊榮。在國家隊方面，麥尼昂一直是法國青年國家隊的成員，但直到2019年才首次獲得法國成年國家隊的徵招、在2021年才上演成年國家隊首秀。

在法國隊中，隊長洛里（Hugo Lloris）牢牢佔據主力位置，儘管麥尼昂入選法國隊的呼聲極高，但基本上也是只能和老將曼丹達（Steve Mandanda）和另一名壯年門將阿雷奧拉（Alphonse Areola）競爭替補門將的位置，因此麥尼昂的缺陣對本次法國隊世界盃的衛冕前景影響不大，但卻失去未來接班洛里前的歷練。

後衛：詹姆士（Reece James）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：22

效力球隊：切爾西（英超）/ 英格蘭

身高 / 體重：179 cm / 91 kg

國際賽出賽次數：15

國際賽進球數：0

世界盃最佳成績：未曾參賽

英格蘭右後衛詹姆士是英超豪門切爾西的青訓產品，在2019年正式進入一線隊輪換陣容中，近年來進步幅度極大，加上隊內的西班牙老將阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）逐漸年邁，詹姆士已牢牢掌握切爾西右路的主力地位。

由於在俱樂部的成長，詹姆士在2020年迎來英格蘭成年代表隊的首秀，在主教練索斯蓋特（Gary Southgate）的陣型中，除了絕對主力沃克（Kyle Walker）外，身材如「坦克」的詹姆士也具有一席之地。

然而，詹姆士在今年十月的歐冠比賽中受到膝傷，使得他無緣本屆世界盃。對於英格蘭而言，如了主力沃克外，尚有崔皮爾（Kieran Trippier）和亞歷山大-阿諾（Trent Alexander-Arnold）兩名優秀的右後衛，因此詹姆士的傷缺影響並不大。

後衛：卡洛斯（Diego Carlos）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：29

效力球隊：阿斯頓維拉（英超）/ 巴西

身高 / 體重：185 cm / 79 kg

國際賽出賽次數：6

國際賽進球數：0

世界盃最佳成績：未曾參賽

身處於人才濟濟的森巴王國，卡洛斯發跡稍晚，直到23歲才前往法甲的南特隊，在那逐漸鍛練球技，其穩健的防守才開始為人所知，到了2019年夏天才轉投西甲勁旅塞維亞，並在首個球季作為球隊主力中後衛跟隨球隊拿到該季歐霸冠軍。

今年夏天，即使已經29歲，卻仍被英超球隊阿斯頓維拉青睞，以2600萬英鎊高價網羅，然而就在英超首秀中，卡洛斯的阿基里斯腱受重傷，初步判斷整個賽季報銷，這一傷也讓球員的世界盃夢想斷絕。

後衛：奇維爾 （Ben Chilwell）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：25

效力球隊：切爾西（英超）/ 英格蘭

身高 / 體重：180 cm / 77 kg

國際賽出賽次數：17

國際賽進球數：1

世界盃最佳成績：未曾參賽

奇維爾過去在英格蘭隊上場機會不多，是所謂的「邊緣國腳」，但近幾年他的表現越趨穩定，加上英格蘭陣中缺少穩定的左後衛、和另一名左後衛盧克蕭（Luke Shaw）的下滑，讓奇維爾逐漸成為隊中不可或缺的角色。

不巧的是，奇維爾在十一月初的歐冠小組賽中大腿後側肌群受傷，經評估需要四到十二週的復原時間，因此將缺席本屆世界盃。這對於邊後衛陣容就已嚴重「右傾」的英格蘭隊可說是雪上加霜，同時也使得奇維爾還是無法迎來自己在世界盃賽場上的初登板。

中場：博格巴（Paul Pogba）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：29

效力球隊：尤文圖斯（義甲）/ 法國

身高 / 體重：191 cm / 84 kg

國際賽出賽次數：91

國際賽進球數：11

世界盃最佳成績：冠軍（2018年俄羅斯世界盃）

博格巴身為法國近幾年的絕對主力中場，在2018年世界盃表現出色，並在決賽中以左腳打入一記世界波幫助法國以4-2擊敗克羅埃西亞奪得時隔二十年的大力神盃。不過在俱樂部方面，博格巴近年來卻經常飽受傷病所困擾，始終無法長時間的連續出賽。

今年夏天轉會回到成名的義甲豪門尤文圖斯後，在七月的一場熱身賽中右膝半月板受傷，更在恢復期間傷到大腿，使他本賽季至今還未能在正式比賽中出場。最終也遺憾的無緣入選本屆世界盃的大名單。

中場：坎特（N'Golo Kante）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：31

效力球隊：切爾西（英超）/法國

身高 / 體重：171 cm / 70 kg

國際賽出賽次數：53

國際賽進球數：2

世界盃最佳成績：冠軍（2018年俄羅斯世界盃）

正所謂「地球上70%是水，另外30%是坎特所到之處」，在場上無所不在，跑動、攔搶、預判都頂尖是法國中場坎特稱霸中場的經典技能。坎特真正揚名是在2015/16賽季的萊斯特城，他是當年「狐狸軍」能夠奪得英超聯賽冠軍的最主要功臣。

在冠軍賽季後，坎特轉會至切爾西，馬上幫助切爾西也奪得英超冠軍，並且獲得2016/17賽季的英格蘭足球先生。在國家隊，坎特只要沒受傷就會是穩定的先發人選，他的防守功力能解放中場搭檔博格巴的進攻才華，並減少鋒線球員的回防、把更多精力花在進攻上。

2018年俄羅斯世界盃，法國隊藉由坎特出色的發揮豪取冠軍，但他在今年八月時拉傷大腿後側肌群，直到近期才正式宣布將缺席世界盃，對尋求衛冕的法國無疑是一大損失。

中場：維納爾敦（Georginio Wijnaldum）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

年齡：32

效力球隊：羅馬（義甲）/ 荷蘭

身高 / 體重：175 cm / 74 kg

國際賽出賽次數：86

國際賽進球數：26

世界盃最佳成績：季軍（2014年巴西世界盃）

荷蘭中場維納爾敦出道於荷甲豪門費耶諾德，他在年僅16歲148天就上演一線隊首秀，是費耶諾德隊史最年輕的出賽球員。

被譽為新一代的荷蘭天才攻擊中場，維納爾敦在荷甲球隊費耶諾德和埃因霍溫、英超球隊紐卡斯爾的進攻數據都相當不錯，但在轉投英超豪門利物浦後，維納爾敦的定位則較為保守，主要以防守、串聯和無球跑動為主，不過在球隊需要他插上進攻時仍當仁不讓。

最著名的表現為「安菲爾德奇蹟之夜」，他在歐冠淘汰賽中於半場替補登場、貢獻兩個關鍵進球，幫助利物浦四球逆轉巴塞隆納。