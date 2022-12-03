當「政確」成為正確，我們正在喪失廣納多元文化與意見的初衷

文：陳浩瑞（世新大學新聞系大四學生）

前些日子舉辦於美國的「大德里小姐」（Miss Greater Derry）選美比賽中，由19歲的越南裔、男跨女性別者布萊恩·阮（Brian Nguyen）勝出；台灣金鐘獎頒發最大獎給不受大眾青睞的影集《斯卡羅》；迪士尼改編多年前動畫，將小美人魚角色交付非白人膚色的演員飾演。

上述事件中，從選美比賽中跨性別者參賽、金鐘獎落誰家的爭議到迪士尼影視策略等議題，皆不乏各界對其中「政治正確」含量進行討論。

例如，選美比賽中奪冠者被大眾認為不符審美標準，而主辦方遭質疑偏袒其種族與跨性別背景；評論《斯卡羅》擦身眾多獎項，卻奪得總體考量的「戲劇節目獎」是基於政治正確的題材；或者迪士尼更動《小美人魚》這部經典動畫原先的角色設定，被批評是為討好大眾而破壞作品。

甚至這些都不談，當我們在生活中修正自我言論與想法（如以「有色人種」取代「黑人」）；或時不時聽聞的出征與取消文化（cancel culture，即企業與陷入政治不正確風波中的代言人解約，或民眾抵制購買商品），正反映「政治正確」這一概念，滲透著當今社會生活。

政治正確的概念轉變

政治正確（Political Correctness）一詞源於「德國納粹」要求媒體依照政府立場報導新聞時所用，自1980年代，則演變為追求社會公平正義，或形容某種道德規範（但前者的用法並未消失且仍可在國族認同或政治論述中見得）。換言之，政治正確從望向極權政府的視線所及，看回弱勢族群的社會處境，藉著相互了解與省思，並在公共領域內廣泛討論，消除歧視或不對等關係。

這股將社會推向多元討論的助力固然是好事，但就如同科技可能被濫用、法律有鞏固既得利益者的風險，我們應該也必須探討「政治正確」概念面臨的處境。本文認為當代媒體資訊深入生活之時，訊息來源或利益關係人與文本意義空間的連結，是需多加關注的層面。

政治正確漸成普世價值

回顧過去，不論國外BLM（Black Lives Matter）運動、MeToo潮流，至國內同婚合法化、原住民正名運動等，每隔不久便會從新聞、社群媒體上聽聞一場接著一場對各類議題的討論。這樣的現象若以傳播學中議題設定（agenda setting）理論分析，可說媒體透過頻繁報導各類關乎「政治正確」的議題，塑造我們對社會輿論市場的認識（what to think about），指引我們多關注政治正確相關的事件與言論。

在議題設定效果之下，大眾對於多元議題也日益重視，而透過實踐的反覆循環與堆疊，政治正確已然成為一種普世價值，也更進一步透過價值背後隱含的正當性，逐漸作用其意識形態，影響不同社會層面。

當政治正確成為價值，便會與既存的其他價值進行競爭，這也能夠回應開頭提及的案例。選美比賽顧名思義以「美」這一價值為標準，在過往也幾乎將「美」作為首要考量，如今在主辦方各種衡量下選擇將「政治正確」躍升台上；影劇「斯卡羅」富含宣傳台灣文化這一「政治正確」元素，也在金鐘獎中提升其文化意義上的價值；而迪士尼近年以多元文化作為選材策略，也被CEO Bob Chapek肯定能吸引最多觀眾，帶來更好的商業成績，映證了「政治正確」具有相當市場價值。

「政確」至「正確」

從上述案例，不難發現當今「政治正確」常被當作最佳解，遂變成夾帶「正確」意義的「政確」選擇。或者說，政治正確已建立起與個人、族群或社會間「應該做、可以做」、「如何看待、如何互動」等概念之集合，一套準則。

一方面，政治正確驅使各方在言論與具體行動時思考其適切性，在這脈絡之下確實反轉許多刻板印象，也再現了較多元的觀點，但另一方面，本文更關注當「政確」成為「正確」準則的這一脈絡，會不會反倒提供過於淺面的便宜之計（如公司雇用多元族群，但組織文化並未改革，仍有種族階層結構）而喪失廣納多元文化與意見的初衷。

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如前所述，政治正確建立了一套方法守則，以個人而言，我們學會不能用外貌評斷人、性向沒有對錯等觀念，但同時政商媒體也從言論市場習得（pick up）這股意見潮流，開始做「政確」的事：媒體機構「政確」描繪事件、商人「政確」設計產品，政治人物「政確」制定政策，「政治正確」成了取得最大市場的手段，在言論易受審視的網路世代，它也是避免被出征的保命符。

但在這過程中，媒體丟下「不政確」的事件或觀點、商人不生產「不政確」的產品、政治人物忽視民眾「不政確」卻重要的需求，易言之，在追求「政確」的同時，可能正丟失政治正確核心概念所追求的多元討論。

另外，處於資本主義社會中，身為消費者角色的我們，不論想法、價值觀為何，一切選擇都與消費連結而後實踐，那要如何避免政治正確被商品化、與資本巧妙掛勾於貨架上販賣，成為操弄消費者的風向球，也是亟需關切的。

至此本文認為，政治正確概念本質立意良善，但若僅為表面追求，易形成淺面的理解，而當追求「政確」成為走向「正確」路上最省力的辦法時，反倒阻礙審視甚至改變方向的可能，以至於僅形成強硬的共識。

因此，我們必須學習拋去選邊站，抑或追求「政確」的窄小理念，在面對爭議議題時，藉由設身處地，交換立場的方式進行討論、尋求一種真正意義上「相互理解」，而非套用「政確」準則中呆版、既定的應對方式。