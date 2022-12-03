當「政確」成為正確，我們正在喪失廣納多元文化與意見的初衷
我們想讓你知道的是
政治正確概念本質立意良善，但追求「政確」成為走向「正確」路上最省力的辦法時，反倒阻礙審視甚至改變方向的可能，甚至可能讓「政確」被商品化、與資本巧妙掛勾於貨架上販賣，成為操弄消費者的風向球。
文：陳浩瑞（世新大學新聞系大四學生）
前些日子舉辦於美國的「大德里小姐」（Miss Greater Derry）選美比賽中，由19歲的越南裔、男跨女性別者布萊恩·阮（Brian Nguyen）勝出；台灣金鐘獎頒發最大獎給不受大眾青睞的影集《斯卡羅》；迪士尼改編多年前動畫，將小美人魚角色交付非白人膚色的演員飾演。
上述事件中，從選美比賽中跨性別者參賽、金鐘獎落誰家的爭議到迪士尼影視策略等議題，皆不乏各界對其中「政治正確」含量進行討論。
例如，選美比賽中奪冠者被大眾認為不符審美標準，而主辦方遭質疑偏袒其種族與跨性別背景；評論《斯卡羅》擦身眾多獎項，卻奪得總體考量的「戲劇節目獎」是基於政治正確的題材；或者迪士尼更動《小美人魚》這部經典動畫原先的角色設定，被批評是為討好大眾而破壞作品。
甚至這些都不談，當我們在生活中修正自我言論與想法（如以「有色人種」取代「黑人」）；或時不時聽聞的出征與取消文化（cancel culture，即企業與陷入政治不正確風波中的代言人解約，或民眾抵制購買商品），正反映「政治正確」這一概念，滲透著當今社會生活。
政治正確的概念轉變
政治正確（Political Correctness）一詞源於「德國納粹」要求媒體依照政府立場報導新聞時所用，自1980年代，則演變為追求社會公平正義，或形容某種道德規範（但前者的用法並未消失且仍可在國族認同或政治論述中見得）。換言之，政治正確從望向極權政府的視線所及，看回弱勢族群的社會處境，藉著相互了解與省思，並在公共領域內廣泛討論，消除歧視或不對等關係。
這股將社會推向多元討論的助力固然是好事，但就如同科技可能被濫用、法律有鞏固既得利益者的風險，我們應該也必須探討「政治正確」概念面臨的處境。本文認為當代媒體資訊深入生活之時，訊息來源或利益關係人與文本意義空間的連結，是需多加關注的層面。
政治正確漸成普世價值
回顧過去，不論國外BLM（Black Lives Matter）運動、MeToo潮流，至國內同婚合法化、原住民正名運動等，每隔不久便會從新聞、社群媒體上聽聞一場接著一場對各類議題的討論。這樣的現象若以傳播學中議題設定（agenda setting）理論分析，可說媒體透過頻繁報導各類關乎「政治正確」的議題，塑造我們對社會輿論市場的認識（what to think about），指引我們多關注政治正確相關的事件與言論。
在議題設定效果之下，大眾對於多元議題也日益重視，而透過實踐的反覆循環與堆疊，政治正確已然成為一種普世價值，也更進一步透過價值背後隱含的正當性，逐漸作用其意識形態，影響不同社會層面。
當政治正確成為價值，便會與既存的其他價值進行競爭，這也能夠回應開頭提及的案例。選美比賽顧名思義以「美」這一價值為標準，在過往也幾乎將「美」作為首要考量，如今在主辦方各種衡量下選擇將「政治正確」躍升台上；影劇「斯卡羅」富含宣傳台灣文化這一「政治正確」元素，也在金鐘獎中提升其文化意義上的價值；而迪士尼近年以多元文化作為選材策略，也被CEO Bob Chapek肯定能吸引最多觀眾，帶來更好的商業成績，映證了「政治正確」具有相當市場價值。
「政確」至「正確」
從上述案例，不難發現當今「政治正確」常被當作最佳解，遂變成夾帶「正確」意義的「政確」選擇。或者說，政治正確已建立起與個人、族群或社會間「應該做、可以做」、「如何看待、如何互動」等概念之集合，一套準則。
一方面，政治正確驅使各方在言論與具體行動時思考其適切性，在這脈絡之下確實反轉許多刻板印象，也再現了較多元的觀點，但另一方面，本文更關注當「政確」成為「正確」準則的這一脈絡，會不會反倒提供過於淺面的便宜之計（如公司雇用多元族群，但組織文化並未改革，仍有種族階層結構）而喪失廣納多元文化與意見的初衷。
如前所述，政治正確建立了一套方法守則，以個人而言，我們學會不能用外貌評斷人、性向沒有對錯等觀念，但同時政商媒體也從言論市場習得（pick up）這股意見潮流，開始做「政確」的事：媒體機構「政確」描繪事件、商人「政確」設計產品，政治人物「政確」制定政策，「政治正確」成了取得最大市場的手段，在言論易受審視的網路世代，它也是避免被出征的保命符。
但在這過程中，媒體丟下「不政確」的事件或觀點、商人不生產「不政確」的產品、政治人物忽視民眾「不政確」卻重要的需求，易言之，在追求「政確」的同時，可能正丟失政治正確核心概念所追求的多元討論。
另外，處於資本主義社會中，身為消費者角色的我們，不論想法、價值觀為何，一切選擇都與消費連結而後實踐，那要如何避免政治正確被商品化、與資本巧妙掛勾於貨架上販賣，成為操弄消費者的風向球，也是亟需關切的。
至此本文認為，政治正確概念本質立意良善，但若僅為表面追求，易形成淺面的理解，而當追求「政確」成為走向「正確」路上最省力的辦法時，反倒阻礙審視甚至改變方向的可能，以至於僅形成強硬的共識。
因此，我們必須學習拋去選邊站，抑或追求「政確」的窄小理念，在面對爭議議題時，藉由設身處地，交換立場的方式進行討論、尋求一種真正意義上「相互理解」，而非套用「政確」準則中呆版、既定的應對方式。
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。