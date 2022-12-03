【圖輯】止得了痛、止不住毒癮：美國洛杉磯芬太尼氾濫，救濟制度趕不上苦難發生的速度

在美國洛杉磯一條骯髒的小巷裡，里安・史密斯（Ryan Smith）的芬太尼毒癮發作，身體開始陣陣劇烈的顫抖。

當另一個流落街頭的癮君子布蘭迪斯・喬西（Brandice Josey）彎下腰，「施捨」般地吐了一口芬太尼煙時，史密斯坐了起來，慢慢地張開嘴唇吸入煙霧，好像是找到了解藥一樣。

吸食芬太尼後睡著的里安・史密斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

芬太尼這種會高度上癮且可能致命的毒品，已經成為美國各地的禍害，並且讓洛杉磯街頭越來越多的人受到影響。

根據洛杉磯衛生部門的報告，2020年4月到2021年3月，該市有近2000名無家可歸者死亡，比前一年增加了56％ 。其中吸毒過量是死亡的主要原因，帶走700多條人命。

芬太尼原本是用來治療癌症等疾病引起的劇烈疼痛，是一種強效的合成鴉片類藥物，生產成本低廉，導致芬太尼的使用量激增。因為它的效力是海洛因的50倍，所以輕微的劑量也可能致命。

左邊街友正在吸食芬太尼｜Photo Credit: AP / 達志影像

根據統計，美國在2021年10萬7000例服藥過量死亡病例中，三分之二是由於芬太尼等合成鴉片類藥物造成的。

然而，毒品帶來的傷害遠遠不只在街道。

27歲的卡塔諾（Jennifer Catano），手腕上紋著兩個孩子的名字，但她已經好幾年沒見過他們了。孩子跟她的母親住在一起。

卡塔諾說：「我媽認為孩子繼續跟我住不是個好主意，覺得這會傷害孩子們；因為我還沒有準備好改過自新。」她吸毒過量三次，戒毒七、八次。

卡塔諾雙手手腕，有兩個孩子的名字｜Photo Credit: AP / 達志影像

藥物濫用可能是街友露宿街頭的原因，但也可能與精神疾病有關。

洛杉磯無家可歸者服務管理局2019年的一份報告發現，洛杉磯大約四分之一無家可歸的成年人患有精神疾病，14％的人有物質使用障礙（SUD）；這項統計只包括患有永久性或長期性疾病的人。《洛杉磯時報》對這份資料進行更深入的研究，發現約51％的人有精神疾病、46％的人有物質使用障礙。

Photo Credit: AP / 達志影像

加州花費了數十億美元來解決無家可歸者的狀況，但治療方案的資金並非一直都很充裕。

州長紐森（Gavin Newsom）簽署一項有爭議的法案，可以強制患有嚴重精神疾病的毒癮者接受治療來改善症狀。但是他們需要被診斷出患有某些特定疾病，比如精神分裂症，而且僅僅是染上毒癮是不夠的。

救濟制度確實存在且運作著，但街頭發生的苦難，遠超過了救濟的速度。

街友幫另一名吸食芬太尼的街友使用納洛酮（Narcan）鼻腔噴霧劑，這種噴劑能用來緩解過量鴉片類藥物所造成的影響｜Photo Credit: AP / 達志影像

麗塔・理查森（Rita Richardson）是「洛杉磯之門」（LA Door）的主管，這是一個城市毒品成癮預防的專案，與犯有輕罪的人合作，於週一至週五在同一熱點地區分發襪子、水、保險套、零食、和傳單。

理查森隨身帶著納洛酮（Narcan）鼻腔噴霧劑的袋子｜Photo Credit: AP / 達志影像

「改善可能需要幾年的時間」，自己也曾是無家可歸的癮君子，理查森的目標是讓這些染上毒癮的街友從黑暗走向光明。

回到小巷中的角落，卡塔諾以5美元的價格，把偷來的衣物柔軟精賣給一個街頭小販。

這些錢，足夠讓她再吸一次。

Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航