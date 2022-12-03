二十大後爆發「白紙運動」又逢江澤民去世，就怕群眾「扛著江旗砍習旗」
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白紙革命的出現早有跡象，二十大前夕的四通橋新坦克人事件就已經埋下了火種，群眾本以為習近平完成了政治佈局與權力安排後，至少在防疫政策上有所放寬，期待落空後的剝奪感，就成為了星星之火的社會動能。
新疆烏魯木齊一場因為封控政策過當的大火，點燃了全中國現階段所發起的「白紙運動」的浪潮，抗議民眾形式上是對中共防疫政策的不滿，因為正當多數國家進入後疫情時期逐步回復如常生活，中國的疫情卻再度蔓延，官方的清零封控政策更嚴重打擊經濟生產與民眾生活。
諷刺的是，習近平在中共二十大後獨攬大權，他將自己的權力帶向另一個高峰，也意味中國進入了一種新型態的極權獨裁體制，在這個時間點爆發社會運動，顯見其政治社會矛盾已經到了臨界值。
從2010年的茉莉花革命，到1989年的六四
2010年的茉莉花革命是一場不成熟的民主運動，其政治轉型的後果也沒有朝西方自由主義所預期的方向，阿拉伯世界的經濟仍在衰退，對於人權的戕害並沒有趨緩，國內政治的穩定性仍遊走在內戰邊緣。
諷刺的是，包括中國在內的政治領導人與輿論都關注到，經濟發展、社會控制以及政治鎮壓是威權政體統治正當性的基礎，也是這場民主運動爆發的原因。中共領導人充分意識到，「維繫一定程度的經濟成長藉以進行有效的社會資源分配」是展現國家能力的基本前提，如果不能維持經濟成長進行再分配工程，再加上體制內貪腐橫行，群眾的相對剝奪感產生時，一場風暴就會來臨。
1989年爆發的民運，就擁有類似的背景條件。
80年代中國的改革開放隨即帶來快速的經濟成長，然而新舊並存的計畫／市場雙軌制，卻為制度性貪腐提供了條件，再加上中共在市場開放過程之中，刻意採取「讓部分條件好的地區與人富裕起來」的策略，無形之間也造成了發展的「差距」問題。1988年所推動價格改革帶來劇烈的通貨膨脹，終於讓社會累積的相對剝奪感逐漸浮現，這是六四民運前夕的經濟社會條件。
此外，「阿拉伯之春」透過社群軟體進行動員，因此又被稱為臉書革命，這種結合科技力量規劃策略、組織群眾、即時宣傳在後來香港反送中運動中又有推陳出新的表現形式，這讓中共意識到黨化教育與社會監控的重要性，最後形成官方宰制與社會自主性兩股力量之間的拉鋸。
自救造反，總比坐以待斃有生路
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臺北創業幫 Demo Day 2.0 花博登場，10 多國團隊、四大創新領域爭豔
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一年一度的產業人才交流計畫DemoDay發表會暨媒合活動「臺北創業幫 Demo Day 2.0」活動在「2022臺北國際創業週」登場，經過兩梯次線上簡報競賽脫穎而出的10組海外團隊來台與3組北市新創進行交流，並向臺北企業、投資人展示他們的創新想法將如何創造具影響力的轉變，進一步踏上在臺北開闢新事業的旅程。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局主導的「國際新創軟著陸計畫」品牌社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結也藉由Demo Day 邀請全球優秀的新創來臺北探索潛在合作機會，並協助他們在臺北發展。該計畫至今累計已有來自全球39國的110組國際新創公司來台交流，並已促成15組國際新創公司落地臺北。今年度經過兩梯次國際線上Pitch Contests，由國泰金控、雄獅旅遊及大瀚開發企業遴選共10組海外團隊來台參與最後的發表與交流媒合活動，並於現場與臺灣企業代表交流。
金融科技聚焦保險、投資，創新服務助力既有產業再升級
今年DemoDay的參賽隊伍陣容涵蓋金融、地產、旅遊和ESG四種領域的科技創新，其中，Fintech在投資和保險領域都有傑出團隊以創新科技能力和深入的產業knowhow開發出與保險公司、資產管理公司等現有產業接軌的B2B商業模式，區塊鏈技術和人工智慧則是最重要的關鍵字。例如全球第一家獲得許可、運用區塊鏈技術的去中心化（再）保險公司Ensuro使用智能合約以策劃有競爭力的保險組合；MotionsCloud的AI損壞評估引擎可用於車輛等財產的檢查，以數位化的方式優化保險理賠流程效率與正確性；Soft Solvers Solutions則從保險分銷體系著手，為獨立保險經紀人和代理機構開發出agiliux，能夠提高分銷效率、改善客戶體驗。
投資領域方面，HedgeSPA運用市場/數據經濟、基本面指標、用戶數據甚至是新聞、社群媒體等來源的大數據分析，結合人工智慧和量子運算技術，協助資產管理公司打造表現更優異的投資商品。Stratiphy則同時為資產管理公司和大眾投資人提供服務，透過位投資者提供資訊，協助用戶建立自己的交易策略，日益受重視的ESG資訊也是該公司的一大核心。此外，臺北在地團隊由國際性區塊鏈安全公司CoolBitX（庫幣科技）代表，CoolBitX於全球超過三十萬CoolWallet使用者，並與全球超過四十五家交易所簽訂Sygna的MoU，是數位資產行業的領航者。
運用科技「節省人力」「提升人力價值」的不同可能性
在不動產科技領域，以色列的 Rootie Robot利用影像、感測設施結合AI技術與機器人進行場域管理，例如用來監控、減少因物業維護和戶外商業監控相關的污染排放；來自臺北的不動產科技JGB Smart Property （金箍棒智慧物管）也展現了具備全方位房管功能的一站式租屋管理系統，從上架物件、線上簽約、自動化帳務、修繕管理到智能IOT設備串接。透過雲端自動化系統，取代繁瑣的人力作業、有效提升租客體驗與物件管理量。
旅遊科技方面，越南團隊TUBUDD順應後疫情旅遊趨勢，開發了「本地好友系統」，讓在地「小伙伴」提供符合個人偏好的深度旅遊服務，並通過培訓計劃對當地「小伙伴」進行專業領域的標準化分類，為遊客提供更好的旅行體驗。臺北代表則是臺灣最大的英語徒步旅遊公司Like It Formosa （來去福爾摩沙），一方面培訓當地人介紹他們居住的城市，另一方面則幫助外國人從當地人的角度看臺灣，曾獲得2017~2020年TripAdvisor卓越獎以及Freetour.com頒發的2018年亞洲第三大免費旅遊。兩個團隊的發展方向都顯示出「深度化、在地化」的旅遊趨勢正在持續延燒。
科技創意全面走入生活，永續也能是一門好生意
在健康永續的主題上，則能看到更加多元紛呈的發展面向，例如德國團隊Choose-Eat 是一款專為用戶提供量身訂制菜單的app，透過AI推薦最適合的餐點給用戶，有助於打造健康飲食型態，也是有飲食限制者的福音；Hepta Protocol則致力於打造一個建立於區塊鏈上的公益生態系，透過提供捐贈者公開透明的資訊，以及提升每一筆捐款的效益，提升企業與個人投入公益的意願。日本的Tsunagaru Edutech團隊核心產品Manabu則將線上課程的概念與技術用於在互動式企業訓練平台上，透過遊戲化的體驗和可量化的系統提升訓練效果，尤其在疫情中格外受到矚目。
在TEH Demo Day 2.0裡，來自全球的創業團隊向臺北展現了他們充滿活力的創新精神，也能看到這些團隊對於臺北市場的雄心和期許。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺灣的新創能量。