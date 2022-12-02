高中技藝競賽題目50題和去年一模一樣，教育部長潘文忠：「是蠻大的錯誤」
我們想讓你知道的是
在這次比賽中，中餐烹飪科的學科題目，與去年出的一模一樣，立委王婉諭表示：「整份考卷50題，完全一模一樣，到底為什麼會出現這麼離譜的狀況？」
全國高中技藝競賽發生出題爭議，立委王婉諭昨（1）日質詢時提及，中餐烹飪科的學科題目，整份考卷50題，和去（2021）年的考題一模一樣，競賽總召卻對此回應，是不小心放錯檔案。對此，教育部長潘文忠認為是「蠻大的錯誤」，會組成調查小組，了解哪個環節出了問題。
商業類的決賽舉行到昨日，由新北市教育局承辦、三重商工做執行單位，比賽分成2個部分，分別是學科測驗和實作。這項比賽除了能彰顯技職教育的特色及學生的專業技能，也是四技二專技優保送及技優甄審主要採計的全國競賽項目。
王婉諭昨日在立法院教育及文化委員會質詢時提及，這項由國教署舉辦的競賽，有很多學生都耗費時間、爭取榮耀。但在這次比賽中，中餐烹飪科的學科題目，與去年出的一模一樣，「整份考卷50題，完全一模一樣，到底為什麼會出現這麼離譜的狀況？」
王婉諭質疑，競賽出題是否有把關的機制，雖然總召回應是不小心放錯檔案，但事實上，2份考卷的年份是不一樣的，分別寫上110年及111年。
潘文忠對此回應：「我也覺得這是一個還蠻大的錯誤」，並表示會組成調查小組，去了解命題、執行單位、執行學校，到底在哪個環節出了問題。
教育部稱「不影響公平性」，遭立委質疑
王婉諭也進一步提問，如何讓學生有補償機制。教育部先前回應說，大家應該都做過考古題，所以不影響公平性，也不打算重新舉辦考試，「教育部有要求參加考試一定要做過考古題嗎？如果沒有，為什麼會預設大家都做過考古題、不影響公平性？」
潘文忠解釋，新北市教育局應變小組有召開會議做因應，但他們認為已經考過了，如果這時重考也是另外一個問題。王婉諭持續追問，是否會有補考或補償事宜，潘文忠表示，會先了解真實情況，1個禮拜檢討後做成決定。
全教總也提出質疑，認為這樣重大的命題疏失，主辦單位的說法竟是「誤用」，無視於此事嚴重挫傷全國性競賽的公正性，以及對參賽選手權益的影響。
全教總解釋，這項競賽攸關技高學生升學四技二專採計加分，其命題、審題、評分應有透明機制與嚴謹規範供外界檢視，且應追究此一事件的相關責任。
全國高中技藝競賽的命題及審題及評閱工作，主要皆為大學教授負責，全教總認為，值得檢視的是，學科或術科的命題教授遴聘及出題機制為何？再來，是否確實落實審題的流程機制，學科或術科命題完成後，理應有負責審題之委員，確保題目沒有疏漏。全教總指出，此次的問題正是出題及審題的過程均未落實，演變成一場荒謬大戲。
除了題目和去年一模一樣的問題外，根據《自由時報》報導，餐飲服務職種還發生成績計算錯誤、無法頒獎的情事，教育部對此回應已組成專案小組，在昨日頒獎典例結束後，會同新北市教育局，到學科、術科考場實地查察。在釐清正確名次後，將由新北市政府及技藝競賽委員會另行公告。
新聞來源
延伸閱讀
- 「班班吃石斑」供貨不及，陳吉仲：不排除提供雞鴨魚肉、柳丁橘子等「國產好食材」
- 白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫
- 北教大音樂系改採單獨招生惹議，教育部長：仍應重視學習歷程，若不符招生設計將撤銷許可
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
網紅平台 Partipost 打造社群創作空間，「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！
我們想讓你知道的是
廣受年輕族群喜愛的網紅平台Partipost於11/16（三）至11/20 （日）打造期間限定的CreateStation®社群創作空間，展場概念結合社群元素和加油站，融合創作者選物店、互動式展覽體驗，讓你體驗社群創作的各種環節，也為在經營社群的創作者們加油打氣！
空間超漂亮！好玩、好看、爽爽拍不完！
本次CreateStation®社群創作空間結合「創作者選物店」、「社群互動式展覽體驗」、「社群能量加油打卡牆」，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求，於日前網紅體驗場吸引了眾多網紅共襄盛舉。
創作者選物店：共襄盛舉期間限定
本次專屬商品由Partipost與知名插畫家鹿人與泥鰍（@twodeerman）共同推出的「PartiLand」限定款桌遊，將創作與社群上的事件遊戲化，桌遊內含各種風格的網紅、看戲的鄉民、怪獸家長……等，透過桌遊互動讓大家能夠更了解創作者的日常。PartiLand桌遊相關視覺和角色皆由知名插畫家鹿人打造，預計會迎來一股搶購熱潮！本次也邀請到鴨梨子🍐（@duck_c4）、棉花糖柴柴（@fuckcute.studio）、卡肉Carol（@carol_meat） ……等多位知名創作者一同打造快閃選物店，讓你可以一次買到不同社群創作者的個人品牌商品！
社群互動式展覽體驗：有說有笑的時光隧道
位於展覽空間的B1地下室，CreateStation®打造了以社群創作為主題的「社群互動式展覽體驗」，由演員們擔任遊戲關主，帶領體驗者透過不同的故事關卡，了解社群創作的各種環節。地下室現場更展出網路社群的許多重要發展歷程，讓玩家在體驗劇本的同時還可以學習到許多社群經營知識。
社群能量加油打卡牆：繽紛色彩一起加油一起拍
CreateStation®以「為社群創作者加油」為概念，打造充滿社群能量的「加油」空間，無論是1樓或是B1皆有大型的彩色加油打卡裝置，繽紛的色彩象徵了所有的社群元素，整體開放的空間讓參觀者自行尋找適合的拍攝角度，結合Partipost平台的獎勵活動，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求現場直接進行社群創作與分享！同時一起為為社群創作者加油！
推廣、回饋共同打造亞洲最大創作者生態圈
Partipost已是許多國際品牌的指定合作夥伴，至今已累積數千檔活動執行經驗。Partipost發現台灣網紅行銷市場相較於過往已成長許多，但整體資訊、定義、成效、合作流程上並未成熟，針對此市場現況Partipost共同創辦人Tony表示：「創作者和品牌間關係密不可分，唯有創作者好品牌才能更好！」Partipost希望讓每一位創作者的作品都能發揮影響力，持續推廣網紅行銷市場，打造亞洲最大創作者生態圈。
據Statista報導預估指出，全球網紅市場規模將於2024年成長至240億美元。亞洲最大的網紅行銷平台Partipost本次獲得2.3億元的募資，會將30%的資源投入市場推廣創作，除打造 CreateStation®體驗展覽外，更於今年10月成立「創作者協會」與發起「創作者加速器計畫」，希望協助創作者一路從「人」蛻變至「品牌」！Partipost也將持續提供創作者更優質的創作環境、給予客戶更具創意的行銷服務，將品牌與創作者連結起來，讓每一位創作夥伴都成為有影響力的人！
活動資訊
Partipost社群創作空間「CreateStation®」
日期：11/16（三）– 11/20（日）11:00 - 17:00
地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山區中山北路二段26巷2號）
詳細資訊請洽：Partipost官方IG
本文章內容由「Partipost」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。