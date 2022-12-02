高中技藝競賽題目50題和去年一模一樣，教育部長潘文忠：「是蠻大的錯誤」

全國高中技藝競賽發生出題爭議，立委王婉諭昨（1）日質詢時提及，中餐烹飪科的學科題目，整份考卷50題，和去（2021）年的考題一模一樣，競賽總召卻對此回應，是不小心放錯檔案。對此，教育部長潘文忠認為是「蠻大的錯誤」，會組成調查小組，了解哪個環節出了問題。

商業類的決賽舉行到昨日，由新北市教育局承辦、三重商工做執行單位，比賽分成2個部分，分別是學科測驗和實作。這項比賽除了能彰顯技職教育的特色及學生的專業技能，也是四技二專技優保送及技優甄審主要採計的全國競賽項目。

王婉諭昨日在立法院教育及文化委員會質詢時提及，這項由國教署舉辦的競賽，有很多學生都耗費時間、爭取榮耀。但在這次比賽中，中餐烹飪科的學科題目，與去年出的一模一樣，「整份考卷50題，完全一模一樣，到底為什麼會出現這麼離譜的狀況？」

王婉諭質疑，競賽出題是否有把關的機制，雖然總召回應是不小心放錯檔案，但事實上，2份考卷的年份是不一樣的，分別寫上110年及111年。

潘文忠對此回應：「我也覺得這是一個還蠻大的錯誤」，並表示會組成調查小組，去了解命題、執行單位、執行學校，到底在哪個環節出了問題。

教育部稱「不影響公平性」，遭立委質疑

王婉諭也進一步提問，如何讓學生有補償機制。教育部先前回應說，大家應該都做過考古題，所以不影響公平性，也不打算重新舉辦考試，「教育部有要求參加考試一定要做過考古題嗎？如果沒有，為什麼會預設大家都做過考古題、不影響公平性？」

潘文忠解釋，新北市教育局應變小組有召開會議做因應，但他們認為已經考過了，如果這時重考也是另外一個問題。王婉諭持續追問，是否會有補考或補償事宜，潘文忠表示，會先了解真實情況，1個禮拜檢討後做成決定。

全教總也提出質疑，認為這樣重大的命題疏失，主辦單位的說法竟是「誤用」，無視於此事嚴重挫傷全國性競賽的公正性，以及對參賽選手權益的影響。

全教總解釋，這項競賽攸關技高學生升學四技二專採計加分，其命題、審題、評分應有透明機制與嚴謹規範供外界檢視，且應追究此一事件的相關責任。

全國高中技藝競賽的命題及審題及評閱工作，主要皆為大學教授負責，全教總認為，值得檢視的是，學科或術科的命題教授遴聘及出題機制為何？再來，是否確實落實審題的流程機制，學科或術科命題完成後，理應有負責審題之委員，確保題目沒有疏漏。全教總指出，此次的問題正是出題及審題的過程均未落實，演變成一場荒謬大戲。

除了題目和去年一模一樣的問題外，根據《自由時報》報導，餐飲服務職種還發生成績計算錯誤、無法頒獎的情事，教育部對此回應已組成專案小組，在昨日頒獎典例結束後，會同新北市教育局，到學科、術科考場實地查察。在釐清正確名次後，將由新北市政府及技藝競賽委員會另行公告。

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核稿編輯：楊士範