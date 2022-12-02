台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘

台泥企業團旗下能元科技（Molicel），十多年來每日燒錢，已經虧了好幾個資本額。如今，能元科技終於在今（2022）年轉虧為盈。而日前能元已經和英國垂直起降飛行器（eVTOL VX4）公司Vertical Aerospace，攜手研發下世代空中電動飛行器，成為產業界矚目焦點。

台泥旗下能元科技轉虧為盈，研究電池回收獲肯定

各國為了達到淨零碳排的目標，來再生能源成為近年的產業趨勢。撇除熱能、電化學和氫能等儲能方式，其中，產業界認為電化學儲能的應用最具發展潛力。

像是現在火熱的電動車產業，儲能電池就是電化學儲能。電化學又是以「鋰離子電池」為應用主流，而相關能源儲能系統，絕大部分亦選用鋰離子電池作為電力調節的輔助設備。

台灣作為全球供應鏈重要的一環，在儲能事業上發展多年。近日，能元科技，創立10多年終於開花結果在今年轉虧為盈。能元科技成立1998年，是可充式鋰離子電池和電池組製造商，投入二次式鋰電池行業40餘年，專注研發超高功率圓柱電池芯。

台泥董事長張安平透露，能元科技已經和牛津大學還有麻省理工學院（MIT）共同投入電池回收研究，希望能元科技團隊在未來全球能源轉型中，能夠扮演關鍵角色。

「電動飛行器」成下一個市場

日前，能元已經和英國電動垂直起降飛行器（eVTOL VX4）研發公司—Vertical Aerospace合作，搶攻電力空中載具行業。能源強調，未來eVTOL最終可以轉型成為省時、省錢的短、中距離旅行方式，進而從目前汽車和航空公司手中取得市佔率。

能元總經理薛人禎表示：「我們認為能元的技術是安全高效飛行的關鍵推動因素，我們期待與Vertical Aerospace合作，將他們革命性的VX4飛機帶到天空」。

能元指出，電池能量密度高，可以讓eVTOL續航力長，飛行過程不用擔心沒電問題。目前市場上eVTOL產品多以同時搭載2至5名乘客做設計，飛行範圍多在30至300公里之間，速度在每小時112至320公里。以台北到桃園為例，如果以eVTOL VX4飛行，包括升降時間大約將是12分鐘。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2022年7月18日，在英國國際航展上，前英國首相鮑里斯強森（Pfeffel Johnson）在走出英國航天公司Vertical Aerospace所研發的電動垂直起降飛行器（eVTOL VX4），而該飛行器所使用的是能元科技生產的電池。

台泥表示，能元科技今年開始轉虧為盈是一個重要的象徵，意味能元科技雖小，卻能研發出世界頂尖的電池，包括美國太空人身上也是用Molicel電池。目前能元已經獲得台泥董事會的支持，爭取新台幣220億投入未來發展，且從每年中投入15至20%經費研發。

台泥、鴻海和台塑為台灣電池三強

綜觀台灣擴大投資電池的集團除了台泥，還包含鴻海及台塑，分別出資百億元以上蓋百萬度（GWh）規模的電池芯廠，未來2年，台灣至少有3座「超級電池工廠」。

鴻海旗下有興富能源可開發製造鋰電池。興富過去主攻3C等消費性電子產品的電池，鴻海結盟電池材料業者碩禾、榮炭和中碳，集中火力進軍車用電池領域，研發磷酸鋰鐵電池的負極材料，同時也研究新的固態電池技術。

台塑則是成立台塑新智能科技公司。其實，台塑掌握電池材料多年，以電池芯為例，上游材料如鋰鐵正極材料、電解液、銅箔、隔離膜用PP等，這些相關材料材料自製率已達7成以上。

然後是，台泥所屬三元能源科技初期將投入120億。2021年在高雄興建鋰電池廠，初期將投入120億。該座鋰電池工廠預計在2023年啟用，產能1.8GWh，每年可以生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，加上現在旗下的電池大廠「能元科技」，台泥每年電池總產能將提升至3.2GWh。

值得注意的是，台泥日前甫宣布將於台泥蘇澳水泥廠、花蓮和平水泥廠兩廠區，各建置87.5MWh以及250MWh的大型儲能系統，投資金額達新台幣55億元，完工後2個儲能案場將成為全台容量最大的案場。

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核稿編輯：翁世航