印尼將通過爭議性的新刑法草案，婚外性行為者最高處一年監禁

印尼新刑法草案爭議多時，草案內容在2019年時曾引發國內外輿論質疑箝制的民眾自由而喊卡。不過，印尼國會已預計在本月（12月）通過「新刑法」。其中的法條規定，可對違反婚外性行為者處以最高一年監禁。

《路透社》報導，印尼司法部副部長希亞裡傑（Edward Omar Sharif Hiariej）表示，印尼新刑法經過數十年醞釀，預計將於今年12月15日通過。希亞裡傑在接受路透社採訪時說，「我們為擁有符合印尼價值觀的刑法感到自豪。」參與此次新刑法草案的議員班邦（Bambang Wuryanto）也表示，印尼新刑法最快可望在下週獲得通過。

Indonesia set to penalise sex outside marriage in overhaul of criminal code https://t.co/Flmx5cbyLU pic.twitter.com/AQCoJEyIp0 — Reuters (@Reuters) December 2, 2022

在印尼此次的修法中，包括明定禁止侮辱總統或國家機構、禁止發表任何違背印尼國家意識形態的觀點，另外，也禁止婚前同居。報導指出，此草案在印尼獲得部分伊斯蘭團體支持，但反對者認為，它將使印尼前總統蘇哈托（Suharto）在1998年倒台後實施的自由改革產生倒退。

《Indonesia Expat》進一步指出，若新刑法通過，任何被發現有婚外性行為的人都可能面臨最高一年的監禁。此外，新刑法也對婚前同居作出規定，違反者最高將被處以6個月監禁。《路透社》也表示，據11月24日的最新草案顯示，婚外性行為只能​​由近親屬等人舉報。此外，「侮辱總統」則只能由總統舉報，違者最高可判三年監禁。

事實上，此草案原定於2019年通過，但卻引發印尼全國各地的抗議。當時，印尼國會原先預定在當年9月24日嘗試通過修訂的新刑法，內容包括將婚前同居、婚外性行爲刑事化，但在印尼國内外的社會輿論大力反彈後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）便在當年20日要求國會延緩法案修訂。

Thousands of students in Indonesia are protesting a proposed new criminal code that would criminalize same-sex relations and impose jail penalties for abortions or sex outside marriage.



Police fired tear gas and water cannons at them. pic.twitter.com/VY38BnTOBM — AJ+ (@ajplus) September 24, 2019

《半島電視台》6月報導指出，印尼政府表示，自2019年9月以來，它在全國各地舉辦「社會化」（socialisation）會議，在此期間，就擬議準則和草案所做的修改徵求相關利益關係人和公眾意見。但民權運動組織仍表示，印尼政府的作為缺乏透明度且違憲。

印尼法律援助研究所所長伊斯努爾（Muhamad Isnur）說，「我們不知道政府為什麼沒有發布最新草案的完整版本，但就憲法和有意義的參與來說，這是一個問題，」他也表示，「這違反憲法。自2019年以來，（新刑法）草案版本一直被隱藏起來，因此我們無法知道其確切內容。」

《路透社》報導，自2019年來，印尼國會對此項草案的變動並不大。其中有改變的部分包括，若遭判死刑的受刑人表現良好，10年後可將死刑減為無期徒刑。

報導指出，印尼是全球最多穆斯林人口的國家，在全國各地有數百條歧視婦女、宗教少數群體和LGBT族群的法規。負責印尼事務的人權觀察研究員哈索諾（Andreas Harsono）表示，新刑法的修改將是「印尼民主的巨大挫折」。司法部副部長希亞裡傑則反駁，稱草案最終版本將確保地區法律會遵守國家立法，新刑法不會威脅印尼的民主自由。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒