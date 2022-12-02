印尼將通過爭議性的新刑法草案，婚外性行為者最高處一年監禁
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在印尼此次的修法中，包括明定禁止侮辱總統或國家機構、禁止發表任何違背印尼國家意識形態的觀點，另外，也禁止婚前同居。報導指出，此草案在印尼獲得部分伊斯蘭團體支持，但反對者認為，它將使印尼前總統蘇哈托（Suharto）在1998年倒台後實施的自由改革產生倒退。
印尼新刑法草案爭議多時，草案內容在2019年時曾引發國內外輿論質疑箝制的民眾自由而喊卡。不過，印尼國會已預計在本月（12月）通過「新刑法」。其中的法條規定，可對違反婚外性行為者處以最高一年監禁。
《路透社》報導，印尼司法部副部長希亞裡傑（Edward Omar Sharif Hiariej）表示，印尼新刑法經過數十年醞釀，預計將於今年12月15日通過。希亞裡傑在接受路透社採訪時說，「我們為擁有符合印尼價值觀的刑法感到自豪。」參與此次新刑法草案的議員班邦（Bambang Wuryanto）也表示，印尼新刑法最快可望在下週獲得通過。
在印尼此次的修法中，包括明定禁止侮辱總統或國家機構、禁止發表任何違背印尼國家意識形態的觀點，另外，也禁止婚前同居。報導指出，此草案在印尼獲得部分伊斯蘭團體支持，但反對者認為，它將使印尼前總統蘇哈托（Suharto）在1998年倒台後實施的自由改革產生倒退。
《Indonesia Expat》進一步指出，若新刑法通過，任何被發現有婚外性行為的人都可能面臨最高一年的監禁。此外，新刑法也對婚前同居作出規定，違反者最高將被處以6個月監禁。《路透社》也表示，據11月24日的最新草案顯示，婚外性行為只能由近親屬等人舉報。此外，「侮辱總統」則只能由總統舉報，違者最高可判三年監禁。
事實上，此草案原定於2019年通過，但卻引發印尼全國各地的抗議。當時，印尼國會原先預定在當年9月24日嘗試通過修訂的新刑法，內容包括將婚前同居、婚外性行爲刑事化，但在印尼國内外的社會輿論大力反彈後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）便在當年20日要求國會延緩法案修訂。
《半島電視台》6月報導指出，印尼政府表示，自2019年9月以來，它在全國各地舉辦「社會化」（socialisation）會議，在此期間，就擬議準則和草案所做的修改徵求相關利益關係人和公眾意見。但民權運動組織仍表示，印尼政府的作為缺乏透明度且違憲。
印尼法律援助研究所所長伊斯努爾（Muhamad Isnur）說，「我們不知道政府為什麼沒有發布最新草案的完整版本，但就憲法和有意義的參與來說，這是一個問題，」他也表示，「這違反憲法。自2019年以來，（新刑法）草案版本一直被隱藏起來，因此我們無法知道其確切內容。」
《路透社》報導，自2019年來，印尼國會對此項草案的變動並不大。其中有改變的部分包括，若遭判死刑的受刑人表現良好，10年後可將死刑減為無期徒刑。
報導指出，印尼是全球最多穆斯林人口的國家，在全國各地有數百條歧視婦女、宗教少數群體和LGBT族群的法規。負責印尼事務的人權觀察研究員哈索諾（Andreas Harsono）表示，新刑法的修改將是「印尼民主的巨大挫折」。司法部副部長希亞裡傑則反駁，稱草案最終版本將確保地區法律會遵守國家立法，新刑法不會威脅印尼的民主自由。
新聞來源：
- Indonesia set to penalise sex outside marriage in overhaul of criminal code（路透社）
- Premarital Sex Punishable by A Year in Prison Under New Indonesian Criminal Code（Indonesia Expat）
- Why is Indonesia’s draft criminal code so controversial?（半島電視台）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
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打破界線，三類型生態系跨域創新
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三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。