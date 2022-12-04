「白紙運動」不是六四翻版：分析中國人民與中共政權的壓力結構
我們想讓你知道的是
習政權想讓民意像黃河一樣，奔流在高築的河堤之間，只要堤防夠高，幾乎可以一直承載下去......但那也只是幾乎，不斷加高河堤也需要花成本，而中國的外匯存底降得很快。習近平手上現在剩下的政治資本和經濟資本都不充裕，而且所有的對策都有明顯的副作用。
文：麟左馬
白紙運動在中國遍地開花，事件演變的速度也快到叫人抓不準走向。誰都想問：這能成嗎？
如果只根據經驗，不能。但世事不是只有經驗這個變項，世界也不只有歷史，還有當下與未來。
根據經驗，香港人這種政治冷漠的馴良經濟動物，無論如何不會為了政治訴求，甚至是還不切身的政治訴求，上街抗議，甚至與執法者發生衝突；根據經驗，習近平也無法打破七上八下和連任兩屆的慣例，成為近乎終身制的中國領導人。只根據經驗，無論是民主國家還是共產國際，都不會發生。沒有任何革命只憑經驗發生，就連文化大革命都是推翻人類社會經驗的嶄新事件。
要想回答這場行動能不能成，勢必得系統性理解抗爭者與被抗爭者所處的結構位置，才能看出行動的成功機率。
這是六四翻版嗎？
一味相信歷史總是驚人地相似，就像光看股票漲跌的歷史曲線，就想預測未來的成交價，或者看著樂透的開獎號碼，想找出規律一樣，都只是拿自己能確信的事實，企圖預知自己絲毫不知運作方式的未來。歷史的相似性，不在類似的事件總會發生，而是發生的事件夠多，人總是能找出相似事件。
想從歷史裡翻找預見未來的蛛絲馬跡，單看事件非常狹隘，得剝開致使事件發生的條件總和。
與中國當下民眾抗爭最接近的事件，人人都念及六四，因為那是上一次中國平民為了自由而自發站到當權者面前。1989年的民主化浪潮，有1986年的學潮為前驅，六四已經是被迫武力退場的事件末尾，而不是濫觴。
在國際層面，1989的2月，波蘭出現合法反對黨，擲出擊潰蘇聯的第一顆石頭。1989到1990之間，共產國際迅速崩潰，最知名的事件是柏林圍牆被推倒，中國只是其中的東方環節。此刻的國際環境，跟六四完全不同。把這個事件和六四比肩，不貼切。
六四的後果相當淒慘，以致人們對這次反抗一直處於憂懼驚惶。但是這次，的確有一個和六四相近的歷史條件：當年民眾悼念胡耀邦過世，集結到天安門廣場；此刻江澤民過世，已經在北京亮馬橋集結的民眾豈不是也湊巧極了，遇上一個天上掉下來的出街動員契機？
對需要一個上街名目的民眾而言，提拔當今領導人上位的前任領導人，絕對是一個政治正確的合法悼念對象，比烏魯木齊封樓火災的亡者，和貴州防疫大巴翻覆的防疫人禍，更令當局無可避忌。悼念江澤民是唯一一個絕對安全的群眾集結理由。
中共的行為模式
江澤民的死訊，無論有無控制發布時刻，的確是一個巧合的時機。從習政權的角度來看，江澤民的死訊，比流量明星入罪下獄，轉移輿論焦點的動能巨大得多。這做法也完全符合中共一貫的輿論操作手法：拋出人民不得不關注的事件，來轉移監督政權的流量。
無論發布時機有無操作痕跡，發布方式和資訊處理都必定要妥善操作。中國最大社群平台微博上，只有官方認證的帳號能發佈悼念江澤民的貼文。貼文底下的評論基本上關閉，或者只顯示精選內容。乍看之下，對於推升江澤民死訊能吸引到的群眾注意力，剛好是相反的套路，怎麼會這樣操作？
回歸現象背後的本質：中共的輿論操作手法，除了屏蔽封鎖之外，還有帶風向。但中共輿論操作的目的，從來都只有一個：避免人民之間團結。
從打壓宗教到抹除性少數，中共一下翦除傳統勢力、一下捏死進步價值，表面上看起來在左右立場之間搖擺不定。但只要剝除價值觀這層表象，就能看見這些特定價值觀的社會功能其實是聚集有共同信念的人，而政權不准。所以微博評論關閉，或者微信通訊的集結訊息被審查，導致民眾只能傳訊：「你今晚想出去走走嗎？」地點和時間這種群聚資訊，在通訊軟體裡無法傳送。如果與江澤民相關的帖子能聚眾，那就就連線上悼念也要被禁。
看懂中共的目的，才能理解統治者和被統治者分別承受的行為壓力，也才有機會從他們當下處境的橫剖面，研判事態會怎麼發展。在當權者和抗議者之間，誰能承受壓力到最後，誰就能獲勝。歷史驚人的相似處，不是人物、不是民族、不是事件，而是原理。
人民端的壓力值
先從人民那端的壓力來剖析。一切的一切，都能從行為和現象回推。
首先，最大也最主要的群聚點，除了大學之外，不意外是北京上海兩大都會。北京這次卻不在天安門廣場，而是亮馬橋。亮馬橋既不算市中心熱區，也沒有天安門廣場那麼宜於聚眾的空間，但那裡充滿外國使館。中國人民的首選，是有境外勢力的地理位置，所以才會在地形窄長、人群易被截斷的河岸抗爭。
不需要是明眼人也看得出來，那是平民的自保之道，跟拿一張空白A4紙一樣。從拿白紙到借用外國使館的地緣關係，都可以看出上街抗爭者的首要考量不是傳達訴求，甚至爭取權益，而是保平安。跟有組織、有領導、有目的的工運對比，就能見出目前的抗爭還稱不上運動（movement）。從抗爭行動規格上看來，抗爭者目前底氣尚弱。
再從倡議者和現場參與者的狀態來看，顯然倡議者的主要倡議平台在境外，很有可能人也在境外。至於現場參與者，顯然處於一個未有組織，只有意念的行動下，直到在抗爭現場遇見大量的同伴，才鼓起更多勇氣。
要說這次行動有什麼前兆或前驅，大約可以說是已經持續一陣子、具隱蔽性的廁所革命和二十大前夕在北京四通橋上大掛橫幅的烈士行為。
廁所革命就是如同色情小廣告一樣，張貼者和讀者都處於安全隱祕的私密空間裡，但訊息傳達到了，對群眾來說，是同志存在的明證。而烈士行為，對任何革命而言，都是很大的鼓舞，因為揭示出有比人身安全更重要的價值，值得社會上的你我挺身而出，具有很強烈的示範作用，同時激勵人心。沒有這兩道先驅，大量的平民上街，恐怕不會在此刻發生。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
☞延伸閱讀：文曄集團共同創辦人許文紅與她的巴掌天使——真實早產兒療癒經驗談
而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。