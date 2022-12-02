再遊德國聖誕市集，再看見自己
我們想讓你知道的是
留德的人再訪市集，除了緬懷一陣陣水果美酒的清香，也在見證自己的成長和進步。
因疫情關閉兩年後，德國各地聖誕市集終於重開。
對在德生活已久的人，聖誕市集都不再特別，沒有初來時的好奇和新鮮感。
市集雖一如以往的古雅和華美，但看多了總有些膩。正如港人對於維多利亞港，台北人對於士林夜市，雖然都覺得吸引，但去多了、見多了，不會有遊客的驚嘆和熱情。
今年的聖誕市集如往昔一般，在十一月底開幕，仍是差不多的佈局。市內廣場一家家小木屋售賣不同東西，有紀念品、木雕塑、聖誕裝飾、毛衣和襪子。此外當然少不了水果酒和香腸麵包。除了本地出產，還有幾攤舶來品，好像芬蘭蜂蜜、丹麥木雕，將北極圈下的聖誕氣氛帶到日耳曼大地上，也把休息已久的聖誕老人和鹿車，從北國羅凡尼米再次請來德國，與久未見面的德國人重聚。
留德的人再訪市集，除了緬懷一陣陣水果美酒的清香，也在見證自己的成長和進步。三年前的自己，只能用很簡單的德文溝通，在香腸攤位裡指這指那來點食物，只會講「das, das」（這個、那個）。但今天的自己，已經會用流利德文聊天，見到熟悉的聖誕曲奇攤位店主，還會用德文互道近況，說著自己這兩年來做過的事。記得那年初來，你看到一店漂亮的襪子，很想詢問店員有甚麼圖案推介，但因德文不佳而卻步。今天重來，小店仍在同一地點，換了比你還年輕的面孔，你說著流利德文，與店員笑談配搭襪子和衣服的心得。
同一段走往市集的路，見到熟悉的幾棵老樹還有一地的枯葉，身旁都是穿得厚實的人，天氣也如往昔般漸寒，然而走在路上的是進步了的自己。今天的自己，已經不像三年前迷惘而羞澀，在這千多日間，你從挫折中成長，由失敗裡學習。不只德文說得佳，性格也變得爽朗而健談。舊的自己，都埋葬在一片片的白雪下。
三年前身邊拖著的男生，今天已是別人的丈夫，而自己今天孤身來到市集，心裡卻很充實。那年因為男生來到德國，失去了他讓你痛得死去活來，你說沒有了他，在德國生活就再沒意義。然而眼淚哭光了，一切都會重來，正如闊別的市集，歷經風霜，今天還在，而且更亮麗和動人。
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
我們想讓你知道的是
你知道污水廠最困難的程序是微生物處理嗎？有了微生物的幫忙，水質就能變乾淨。但要如何確保微生物的良好生長，來發揮清道夫功能？答案是AI。新創團隊、顯微影像專家、污水廠三方攜手，運用AI來判定微生物的運作狀態，協助水廠發揮最大淨水效能。
水處理是民眾日常生活健康便利背後的無名英雄，但其中牽涉很大的學問及技術。以北台灣為例，桃園北區正在建置一座規模為全國第二大的污水處理廠，分四階段進行，最終目標是處理20萬噸的日常生活污水及雜敗水，如此龐大的量能，水廠仰賴三大面向的淨水程序：物理、化學及微生物。
其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。
透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態
顯微影像專家祥泰綠色科技，用一滴水的樣本，即可在顯微鏡下辨識微生物狀態；但這樣的knowhow希望擴大規模，若能以AI來判讀廢水處理各單位的顯微影像資料，對於水廠的現場運作及遠端監控，很有幫助。
AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。
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