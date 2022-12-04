文：希文樂見

為什麼要學國文？以學科本質為起點思考

學國文到底有什麼用？我們念那麼多古文要做什麼？隨著越來越多頂大的二類組科系不採計國文，大一國文到底該不該廢除，關於國文是否為廢科的討論越來越熱烈。

三大主科國、英、數之中，英文是世界共通的語言，因此不會有人跳出來質疑英文「實不實用」；數學為科學之母，在念理工科才是熱門選項的社會氛圍下，數學的重要性可想而知。那我們為什麼要學國文呢？

「那我們為什麼要學國文呢？」

面對這個問題，身為國文老師，我們不應該只回答學生「因為大考要考，所以你必須學國文。」因為教育體制應該隨著時代而變動，是完全可以被改革的，並沒有任何事情是理所當然，必須存在的，如果學習國文對高中生來說真的沒有意義，那是否還有必要將國文當作升學考試的標準呢？

有質疑其實是好事，那代表著有對話及省思的可能性，我們到底要透過教國文帶給學生什麼呢？我認為要回答這個問題，要先從探討國文科的學科本質是什麼開始，究竟國文有什麼難以被其他學科取代的獨特性，是我們必須教給學生的？如同藍偉瑩老師在《提問力》一書中提到的：

如果這個世界被切分為這麼多個學科領域，那就代表這些區別必然具有很明顯的差異性與獨特性。那麼在選擇孩子的「關鍵理解」上，就必須能回應這樣的差異。

很多人都會有國文科就是在教「閱讀理解」的誤會，但其實每個學科都應該要培養學生閱讀理解的能力，總不會覺得上完國文課，就能看懂一篇精彩的科學報告吧。因此，翻開國文課本的選文，國文科所關注的，絕大多數是文學性的文本，所以我們要問的應該是「為什麼高中生要學習文學？」

如何覺察自身與同理他人的感受

重新審視國文這個學科的獨特性，會發現國文是所有科目中，最重視人的情感的，因為文學就是從對生活的體驗出發，書寫人的學科，要談文學就不能避開「人」的成分。

透過閱讀，我們得以貼近作者的生命，知曉他在歡愉時、哀傷時、猶疑時、驚懼時、平靜時，有著怎麼樣的心情和體驗。透過寫作，我們得以更深刻地釐清自己的情感與思考，並以適切的方式調節。

「感受」難以量化，看似沒有什麼實用性，卻是身而為人很重要的一部分。

如果我們不能好好覺察自身的感受，知曉此刻的自己是怎麼樣的心情，當情感來臨之時，只能麻木迴避，又要如何好好認識自己，與自己好好相處呢？

如果我們無法同理他人的感受，那就很容易對他人的痛苦視而不見，那又如何建立與他人的美好聯結呢？

如同劉少雄老師在《東坡詞，東坡情》的前言中提到的：

在現代的生活中，理性固然重要，但感情卻不能偏枯，然而怎樣面對情感，讓人願意接受它，承擔它，並在愛中學習成長，將它轉化為創造性的能量，建立更完整的人格，更和諧的人際關係，讓生命得到安頓，這不是人文學者必須不斷反思的問題嗎？

雖然喜歡文學，但我也曾經無數次問自己，讀文學的作用到底是什麼？而當生命找不到出口，舉步維艱，感覺快喘不過氣時，閱讀那些文字能讓自己的心安頓下來，解開那些難解的心結，找到繼續前行的勇氣。

有過被文學拯救的美好的體驗之後，我就不再問文學有沒有用了，而是想把這份感動傳遞下去，讓他回歸生活，走入人群，尤其是進入這群十幾歲的青春生命之中。

如何適切地表達自己：最容易普及的美感教育

文學是從人的情感面出發，以「美」的方式呈現，作家朱宥勳在他的TED演講〈為什麼我們要讓文學教育現代化〉曾提出他的見解，在藝文領域之中，例如電影、藝術、音樂，甚至遊戲、動畫，也許文學並不是最重要的，但以教育的角度而言，學文學的成本是最低廉的，只需要紙和筆就夠了，而且效果很不錯。

藝術創作往往共享著同一個規則，例如詩詞中對於寫景的安排，和電影的鏡頭、場景調度的概念其實很相似；無論是什麼形式的藝術，常常都有意象的經營，文學可以說是最容易普及的美感教育。

如何適切地表達自己，甚至能以具有美感的方式呈現，也是國文教育很重要的任務。當學生能夠適切地表達自己的時候，代表著他對於自己的思想與情感有著更深刻且清楚的認知，畢竟寫作反映著一個人的思考；也代表著他具備與人更好的互動與溝通的能力。

舉例而言，當你為不公不義之事感到憤怒，想要表達的時候，是只會啞口無言，重複幾句不堪入耳的髒話；還是寫一篇有條有理的論說文，或是一則幽默而生動的寓言故事，更甚至只要一兩句強而有力的口號、標語，就能夠表達自己的想法，甚至感染大眾？

國文教育應該存在，但需要改變

羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的電影《春風化雨》，寫一位老師如何在體制內的傳統學校，教學生讀詩歌文學，探索自己內在的聲音，解放他們被桎梏的心靈，他在電影中曾經這樣說：

我們讀詩、寫詩，非為他的靈巧，我們讀詩、寫詩，因為我們是人類的一員，而人類充滿了熱情。醫藥、法律、商業、工程，這些都是高貴的理想，並且是維生的必須條件。但是詩、美、浪漫、愛這些才是我們生存的原因。

我認為國文學科有存在的價值，因為我們不能忽視了人的感受，與美的重要性，但過往的國文教育，真的能夠教給學生這些嗎？單純背誦課本上的題解、註釋，以及和學生生活毫無連結的國學常識，才是國文常常被認為是廢科的原因。所以國文教育應該存在，但需要改變。

而在談如何改變前，應該要先確認的是「我們到底想透過國文教育帶給孩子什麼，是對他的人生真正有幫助的？」

既然如此，還覺得爭論要教文言文，還是白話文，是最重要的事情嗎？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航