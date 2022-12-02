台大調查認定鄭文燦國發所碩士論文涉抄襲，鄭回應：引述問題是寫作過程的疏忽
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鄭文燦下午發出聲明，表示已接獲台大通知，其2011年國發所碩士在職專班論文涉及抄襲，因此遭撤銷。
在前新竹市長林智堅的台灣大學國發所論文被爆抄襲、黯然退選後，如今九合一地方選舉落幕，論文爭議卻還燒個沒完。桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士論文在選前就被爆料抄襲、代寫，台大近日完成調查，認定論文涉及抄襲，因此撤銷碩士論文。對此，鄭文燦回應表示，願意坦然面對審定結果。
台大則說明審查過程，但並未明確指出是否撤銷學位。
在上次九合一地方選舉中，代表新黨參選桃園市中壢區市議員的游智彬，日前檢舉鄭文燦在就讀國發所期間，由國安局長陳明通所指導的論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》涉及抄襲、代寫，抄襲率達30.27％。
其中包含整段抄襲中國知識共享文章平台，以及參考書目出現諸多虛假文獻，再加上頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一，看似有不同人複製貼上拼湊論文。
游智彬也將鄭文燦論文送交台大調查，而調查結果近日出爐，台大已將結果函覆游智彬。鄭文燦下午發出聲明，表示已接獲台大通知，其2011年國發所碩士在職專班論文涉及抄襲，因此遭撤銷。
鄭文燦：引述問題是寫作過程的疏忽
鄭文燦表示，基於對中國民主化的關心，他在就讀在職專班時，以中國大陸的基層民主演變作為論文主題，由於當時時空條件無法進行實證研究，因此以文獻分析法進行，先後參考書籍、期刊、網路文獻超過百餘種。
鄭文燦強調：「本人論文寫作引述廣泛，未抄襲單一論文，也沒有抄襲的動機。」
鄭文燦說明，他是先完成論文草稿，再進行引述來源的註腳，因為參考資料多、核對時間不足，且部分書籍論文沒有在手上，因此學倫會用最新相似性比對軟體跑出的結果，發現他沒有註明來源出處的段落。
在出席台大社科院學倫會時，鄭文燦指出，國發所當時並未規定要使用相似性比對軟體，而台大社科院學論會用軟體重新檢視後，才發現未註明出處的來源。他強調自己的論文具有見解的原創性，也通過口試委員的審查，沒有引述出處是寫作過程的疏忽，如果當時國發所有要求進行相似性比對，也會發現沒列出的內容、並把出處以註腳的方式列出。
鄭文燦在學倫會上對瑕疵表示歉意，他表示，確實沒有故意或是抄襲的意圖，也無關其碩士論文的原創性結論。
他最後說明，自己熱愛並尊重母校，雖然有遺憾，但他願意坦然面對現在以嚴謹學術規範做出的審定結果。
台大：已將結果通知檢舉人
針對審查結果，台大說明，教務處在10月4日接獲具名檢舉函，具體提出鄭文燦的碩士論文涉及抄襲，教務處在審查必要條件後，依照「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理，接著照規定交由社科院成立審定委員會審定。
隨後，社科院組成審定委員會辦理審定作業，完成後將審定報告書及會議紀錄送交教務處核定，經教務處確認審定會的成立、審議過程、審定書的報告內容，同意當中的內容和建議。
台大表示，已經將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。
台大重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。
至於媒體人黃揚明則在臉書加碼爆料，表示除了鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷外，陳明通還終身不聘用。台大回應，有關陳明通的相關調查，現仍依學校程序調查中，尚無結果。
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核稿編輯：翁世航
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