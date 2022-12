Fleetwood Mac女主唱Christine McVie逝世：樂團暢銷單曲的重要推手，寫歌才華令團長也折服

七零年代長青流行搖滾團體Fleetwood Mac的當家女主唱之一Christine McVie,於2022年11月30日去世,享壽79歲。她的家人在一份公開新聞聲明中提到,她因背部病痛住院不久,在家人的陪伴下,在醫院安詳的離世。作為樂團中的主唱、主要詞曲作者和鍵盤手,McVie一直是樂團暢銷單曲的重要推手。

Photo Credit: AP / 達志影像 Christine McVie

眾所皆知,Fleetwood Mac早期成團期間有著人事更迭頻繁的動蕩歷史,成軍於1967年英國倫敦的他們,其創團核心成員包括鼓手Mick Fleetwood和貝斯手John McVie,樂團名稱便是結合這兩位的姓氏而成。

Christine McVie於1943年出生在英格蘭坎布里亞的Bouth村,本名Christine Anne Perfect,雖然McVie在四歲時就開始接觸鋼琴,但直到11歲時她才開始認真學習音樂,並繼續她的古典樂訓練直到15歲。之後她唸了五年的藝術學院,卻因缺乏經費而放棄藝術領域的工作。

Perfect第一次與兩位年輕樂手組了一個名為Sounds of Blue的藍調搖滾樂團,但沒幾個月後便解散,接著她加入Chicken Shack樂團,並發行了兩張專輯而開始累積倫敦當地音樂圈的名氣,同時也在1969年創造了英國前20名的熱門歌曲〈I’d Rather Go Blind〉。同年間遇到了John McVie,兩人相戀一年後結婚,Christine從夫姓改為Christine McVie,並同時加入樂團而成為樂團一份子。期間她已經發行了第一張個人專輯《Christine Perfect》。

雖說Christine McVie在Fleetwood Mac的時間,可追溯至《Mr. Wonderful》擔任當時的吉他手Peter Green的背景合聲,不過之後在1971年樂團的第七張專輯《Future Games》,她正式開始成為樂團的核心人物,包辦多首的作詞譜曲工作。結果很明顯的,McVie將樂團從原本Green的藍調搖滾轉向成為一張偏抒情民謠及流行歌曲風格的專輯。

回顧創作生涯,McVie喜歡譜寫節奏活潑及輕快旋律的曲調,這從由她寫出的多首暢銷單曲可聽出,譬如曾打入百大單曲前10名的〈Say You Love Me〉、〈You Make Loving Fun (which just broke it)〉、最高成績第4名的〈Hold Me〉以及曾奪下第三名佳績的〈Don’t Stop〉等單曲。

若以寫歌才華比較,樂團在1988年發行的暢銷精選集中,有一半的歌曲均是出自McVie之手。而她的流行歌曲影響力在1970年代和80年代中期達到頂峰,是另一位女歌手Stevie Nicks產量的兩倍,當然也超過另一位作曲者Lindsey Buckingham的創作能量。