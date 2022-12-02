Fleetwood Mac女主唱Christine McVie逝世：樂團暢銷單曲的重要推手，寫歌才華令團長也折服
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七零年代長青流行搖滾團體Fleetwood Mac的當家女主唱之一Christine McVie，於2022年11月30日去世，享壽79歲。作為樂團中的主唱、主要詞曲作者和鍵盤手，McVie一直是樂團暢銷單曲的重要推手。透過本篇文章共同緬懷這名極具才華的音樂人。
七零年代長青流行搖滾團體Fleetwood Mac的當家女主唱之一Christine McVie，於2022年11月30日去世，享壽79歲。她的家人在一份公開新聞聲明中提到，她因背部病痛住院不久，在家人的陪伴下，在醫院安詳的離世。作為樂團中的主唱、主要詞曲作者和鍵盤手，McVie一直是樂團暢銷單曲的重要推手。
眾所皆知，Fleetwood Mac早期成團期間有著人事更迭頻繁的動蕩歷史，成軍於1967年英國倫敦的他們，其創團核心成員包括鼓手Mick Fleetwood和貝斯手John McVie，樂團名稱便是結合這兩位的姓氏而成。
Christine McVie於1943年出生在英格蘭坎布里亞的Bouth村，本名Christine Anne Perfect，雖然McVie在四歲時就開始接觸鋼琴，但直到11歲時她才開始認真學習音樂，並繼續她的古典樂訓練直到15歲。之後她唸了五年的藝術學院，卻因缺乏經費而放棄藝術領域的工作。
Perfect第一次與兩位年輕樂手組了一個名為Sounds of Blue的藍調搖滾樂團，但沒幾個月後便解散，接著她加入Chicken Shack樂團，並發行了兩張專輯而開始累積倫敦當地音樂圈的名氣，同時也在1969年創造了英國前20名的熱門歌曲〈I’d Rather Go Blind〉。同年間遇到了John McVie，兩人相戀一年後結婚，Christine從夫姓改為Christine McVie，並同時加入樂團而成為樂團一份子。期間她已經發行了第一張個人專輯《Christine Perfect》。
雖說Christine McVie在Fleetwood Mac的時間，可追溯至《Mr. Wonderful》擔任當時的吉他手Peter Green的背景合聲，不過之後在1971年樂團的第七張專輯《Future Games》，她正式開始成為樂團的核心人物，包辦多首的作詞譜曲工作。結果很明顯的，McVie將樂團從原本Green的藍調搖滾轉向成為一張偏抒情民謠及流行歌曲風格的專輯。
回顧創作生涯，McVie喜歡譜寫節奏活潑及輕快旋律的曲調，這從由她寫出的多首暢銷單曲可聽出，譬如曾打入百大單曲前10名的〈Say You Love Me〉、〈You Make Loving Fun (which just broke it)〉、最高成績第4名的〈Hold Me〉以及曾奪下第三名佳績的〈Don’t Stop〉等單曲。
若以寫歌才華比較，樂團在1988年發行的暢銷精選集中，有一半的歌曲均是出自McVie之手。而她的流行歌曲影響力在1970年代和80年代中期達到頂峰，是另一位女歌手Stevie Nicks產量的兩倍，當然也超過另一位作曲者Lindsey Buckingham的創作能量。
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
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你知道污水廠最困難的程序是微生物處理嗎？有了微生物的幫忙，水質就能變乾淨。但要如何確保微生物的良好生長，來發揮清道夫功能？答案是AI。新創團隊、顯微影像專家、污水廠三方攜手，運用AI來判定微生物的運作狀態，協助水廠發揮最大淨水效能。
水處理是民眾日常生活健康便利背後的無名英雄，但其中牽涉很大的學問及技術。以北台灣為例，桃園北區正在建置一座規模為全國第二大的污水處理廠，分四階段進行，最終目標是處理20萬噸的日常生活污水及雜敗水，如此龐大的量能，水廠仰賴三大面向的淨水程序：物理、化學及微生物。
其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。
透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態
顯微影像專家祥泰綠色科技，用一滴水的樣本，即可在顯微鏡下辨識微生物狀態；但這樣的knowhow希望擴大規模，若能以AI來判讀廢水處理各單位的顯微影像資料，對於水廠的現場運作及遠端監控，很有幫助。
AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。
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