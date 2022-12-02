2022/12/02,
經濟

印度推動央行數位貨幣，12月發行首批個人用戶「數位盧比」，有助於監管混亂的加密貨幣現況

印度推動央行數位貨幣，12月發行首批個人用戶「數位盧比」，有助於監管混亂的加密貨幣現況
Photo Credit：AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

印度財政和公司事務部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）強調，發行以區塊鏈和其他技術為基礎的數位盧比，目的是為了要振興數位經濟。

印度央行於12月1日推出首個專屬於個人用戶的「數位盧比」測試，第一階段將有4家印度銀行參與，發行對象侷限在孟買、新德里、班加羅爾和布巴尼斯瓦爾等4大城市的特定用戶及商家，此後再擴大納入外4家銀行參與測試，並延伸至其他9座城市。

印度推動央行數位貨幣

早在今（2022）年4月，印度政府就開始計畫推出數位盧比，加入推出「央行數位貨幣」（CBDC）的國家行列，還打算對虛擬資產轉移開徵30%的所得稅。

印度政府於昨（1）日推出數位盧比測試，首先參與的銀行有4間，針對目標是孟買、新德里、班加羅爾和布巴尼斯瓦爾等4大城市的特定用戶及商家。

倘若順利，印度政府會再擴大納入外4家銀行參與測試，並延伸至其他9座城市。

近年來數位資產成為產業界關注焦點之一，它的出現撼動了各國的金融秩序。康奈爾大學教授普拉薩德（Eswar Shanker Prasad）指出，數位貨幣的出現帶來好處也有許多風險。

好處在於國際支付變得簡單，過去國際支付非常複雜，涉及多種貨幣，還得在不同協議的支付系統上運行，牽涉到各國法規，因此跨境支付變得緩慢昂貴，而且還很難以追蹤。

數位貨幣出現後大幅降低手續費，以及繁雜的程序，使金融變得更為即時且便宜。普拉薩德說：「這將緩解國際貿易中的支付衝突，而匯款回國的打工移民也將受益。」

這也說明了，包含印度在內的新興國家為何大力推動數位貨幣，民間使用加密貨幣興盛。台灣央行告訴我們，推動CBDC國家的動機，還有帶動數位經濟、電子支付遭業者壟斷、金融基礎設施不足，以及私人虛擬通貨威脅國內貨幣。

印度推動數位經濟、打擊氾濫的加密貨幣市場

印度財政和公司事務部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）指出，發行以區塊鏈和其他技術為基礎的數位盧比，目的是為了要振興數位經濟。此外，他還說印度一向高度依賴現金交易，印度為了趕上新科技趨勢，提高交易效率，才積極推動數位貨幣。

事實上，印度政府去（2021）年初禁止數位貨幣交易，但是至今仍沒有出爐相關規範，而民眾私下仍頻繁地在加密貨幣市場交易。去年1年內，印度加密貨幣至少成長達641%。而本次推動的數位盧比可望管理混亂的現況。

普拉薩德指出，新科技讓新興貨幣市場間的交易變得更容易，像是中國、印度不再需要再把各自個貨幣換成美元來貿易，可以直接由人民幣轉成盧比，對比傳統銀行的手續費更為划算，這也造成了「媒介貨幣」（美元等）的依賴度下降。

不過，普拉薩德強調，央行數位貨幣本身不會改變美元、人民幣和日圓之間的平衡，畢竟目前的國際支付早已是數位化。以人民幣為例子，關鍵在於人民幣跨境支付系統（CIPS）。這個支付系統才是強化人民幣作爲國際支付貨幣的角色，而不是數位化這件事情。

普拉薩德分析，發展中國家將受惠，改善他們進入全球金融平台的困境，但是跨境資本的大量變動下，也讓各大央行貨幣政策的變得脆弱；此外，小國和貨幣缺乏信用的國家，將會被非本土數位貨幣淹沒。因此那些國家的央行，鑑於以上風險會持續推動CBDC的腳步。

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核稿編輯：翁世航


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