【2022卡達世界盃】腳下技術學巴西，聯賽經營學德國——日本的足球哲學，就是一直學、一直學

文：謝凱邦

卡達世界盃小組賽第三輪，E小組上演了驚天動地般的足球版諸神黃昏。日本在落後的情形下以2:1反超擊敗了曾經的世界盃冠軍強隊西班牙，雖然這場比賽的陰謀論眾多，但如果實力沒到一個地步，就算有人願意做餅，那還不見得能吃的下去。

就這樣，日本以小組第一的身份與西班牙晉級十六強淘汰賽，球賽評論很多地方都有，我們還是來說故事好了。

最初：一個巴西的業餘球員，當上日本國家隊隊長

上個世紀的80年代之前，要問誰是東亞地區的足球強權代表，就只有韓國與中國。這兩隊之間的賽事，雖然還是韓國拿到的勝利場次較多，但二者間差距不算太大，但日本與中國間那就是數個級別的差距。

日本曾在墨西哥奧運拿到男足銅牌，他們也開始思考如何將足球提升到新的高度。19世紀中葉是明治維新時代， 隨著歐美列強滲透至日本國內，大量海外資本也跟著到來，伴隨資本的擴張，大量土地也被兼併，其中佔大多數的還是農業用地。大量沒有土地可耕作的農民及被奪走特權的落迫武士被逼到沒有活路，此時巴西正好需要大量開墾土地的移民， 於是大量日本人被動選擇移居海外。

經過幾代下來，至今在巴西的日裔保守估計都有150萬人，他們與祖國也時常保持聯繫，於是日本在地的球隊開始透過各種管道尋找會踢足球的巴西日裔，如果有巴西人肯來那是更棒了。當年是巴西足球最輝煌的年代，而國內的巴甲聯賽也是世界一流等級，既然要學習那就跟最厲害的虛心請教。

於是乎一位二十歲初頭，連正規職業聯賽都沒踢過，只待過業餘級別聯賽的拉莫斯・瑠偉（ラモス・ルイ，Ruy Ramos）走進了日本人的視野。