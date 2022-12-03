【2022卡達世界盃】腳下技術學巴西，聯賽經營學德國——日本的足球哲學，就是一直學、一直學
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從90年代巴西業餘足球員當上國家隊10號球員，經歷外籍球星的改革，導師從巴西換成德國，再改打全面的地面戰，日本終於在2022年世界盃以小組第一身分衝入淘汰賽。在這長達40多年的努力，日本足球的哲學其實就是學習，並制定計劃嚴格執行。
文：謝凱邦
卡達世界盃小組賽第三輪，E小組上演了驚天動地般的足球版諸神黃昏。日本在落後的情形下以2:1反超擊敗了曾經的世界盃冠軍強隊西班牙，雖然這場比賽的陰謀論眾多，但如果實力沒到一個地步，就算有人願意做餅，那還不見得能吃的下去。
就這樣，日本以小組第一的身份與西班牙晉級十六強淘汰賽，球賽評論很多地方都有，我們還是來說故事好了。
最初：一個巴西的業餘球員，當上日本國家隊隊長
上個世紀的80年代之前，要問誰是東亞地區的足球強權代表，就只有韓國與中國。這兩隊之間的賽事，雖然還是韓國拿到的勝利場次較多，但二者間差距不算太大，但日本與中國間那就是數個級別的差距。
日本曾在墨西哥奧運拿到男足銅牌，他們也開始思考如何將足球提升到新的高度。19世紀中葉是明治維新時代， 隨著歐美列強滲透至日本國內，大量海外資本也跟著到來，伴隨資本的擴張，大量土地也被兼併，其中佔大多數的還是農業用地。大量沒有土地可耕作的農民及被奪走特權的落迫武士被逼到沒有活路，此時巴西正好需要大量開墾土地的移民， 於是大量日本人被動選擇移居海外。
經過幾代下來，至今在巴西的日裔保守估計都有150萬人，他們與祖國也時常保持聯繫，於是日本在地的球隊開始透過各種管道尋找會踢足球的巴西日裔，如果有巴西人肯來那是更棒了。當年是巴西足球最輝煌的年代，而國內的巴甲聯賽也是世界一流等級，既然要學習那就跟最厲害的虛心請教。
於是乎一位二十歲初頭，連正規職業聯賽都沒踢過，只待過業餘級別聯賽的拉莫斯・瑠偉（ラモス・ルイ，Ruy Ramos）走進了日本人的視野。
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」