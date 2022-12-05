我的身體就是我的文化——專訪駐館藝術家魏光慶
我們想讓你知道的是
具有編舞家、職業舞者及舞蹈教育者多重身分的魏光慶，因緣際會下來到新竹擔任舞蹈社指導老師，後又輾轉被邀請到尖石為偏鄉孩童進行舞蹈教育，一教便是十年。今（2022）年國慶日甫滿五十歲的他，將於具有百年歷史的新竹公會堂啟用系列活動中，發表駐館創作；這是他用身體譜寫下的祝福、是對土地許下的承諾，更是他對現代舞與原民文化，多年來的自我探詢。
文：見域CitiLens／莊棨惟
圖片提供：魏光慶
具有編舞家、職業舞者及舞蹈教育者多重身分的魏光慶，因緣際會下來到新竹擔任舞蹈社指導老師，後又輾轉被邀請到尖石為偏鄉孩童進行舞蹈教育，一教便是十年。
今（2022）年國慶日甫滿五十歲的他，將於具有百年歷史的新竹公會堂啟用系列活動中，發表駐館創作；這是他用身體譜寫下的祝福、是對土地許下的承諾，更是他對現代舞與原民文化，多年來的自我探詢。
舞蹈是用文化去刺激身體
長期以舞蹈教育陪伴偏鄉孩子的魏光慶老師提及，外界可能只看到一場場舞台上的精彩演出，但背後有著來自各領域的努力，實際現場的教學狀況更是常常受到外在環境影響，像是是軟硬體條件、學生的體力、專注力不足，甚至是精神狀態與原生家庭困境等課題。
儘管如此，促使他不斷堅持的動力，是他對於舞蹈的熱愛，以及他在這些孩童身上所投射的原民文化期許。「在你自身的文化裡舞蹈，你要發自內心地知道你跳的東西是什麼意思。」魏光慶認為，舞者的身體需要一直受到不同的文化刺激，而透過接觸大量不同的文化、經過比較之後，這些小舞者才會知道為什麼自己的文化很重要。
因此，魏光慶老師讓孩子們涉獵多元的舞蹈風格，包含民族舞蹈、現代舞，除了新竹地區的泰雅舞蹈外也教導東海岸阿美族的舞蹈，甚至是將歌唱元素豐富的宜蘭噶瑪蘭族文化也一併融入表演中。
藉由舞蹈教育，讓孩童提早接受到不同文化的刺激，使他們能在離開國小、離開部落後，能更有自信地走進都市，去認識更加多彩多姿、豐富的文化生活，這是魏光慶在教導這些學生舞蹈時，內心不曾明說的祝福。
從舞者到團長，持之以恆的學習與嘗試
2000年，魏光慶以自己的原住民名字「谷慕特・法拉」創立了「谷慕特舞蹈劇場」，並於去年更名為「古牧特舞蹈劇場KDT」。從一介團員轉變成舞團的團長會尋求舞團所需的經費、資源、演出機會，並盯緊所有的製作細節。
為了充份利用時間，克服舞團成員四散各地的困難，魏光慶發展出靈活的工作方法，一旦有演出機會，他會先花大量的時間構思演出內容中，可以被劃分的組合；等到集體排練時，舞者依照預先規劃的動作指示，就能像拼圖一樣快速地統整起來。
為了達到理想的演出成果，魏光慶練就一身全方位的能力，舉凡是編曲、歌唱、服裝設計、化妝扮相都難不倒他。魏光慶謙虛地分享，本來不會的就慢慢去學，「要做，就要好好做」，他說道。
儘管如此，魏光慶苦笑自嘲，創團初期就遭遇到巨大的挑戰，讓舞團差一點就要崩潰瓦解了：成立第一年碰上納莉風災；第二個作品發表時則是遭逢SARS。但就像是他名字的涵義，谷慕特代表「集中」，法拉意為「丟掉」，魏光慶自許在這個從零開始再聚積的過程中，能夠不忘初衷、不畏困難地持續創作下去。
展望下一代的台灣舞蹈環境
對曾多次於「舞躍大地」舞蹈創作比賽中獲獎的魏光慶來說，他敏銳地觀察與體會到台灣整體舞蹈界資源匱乏的困境。他認為，雖然舞者獲獎受到肯定，若後續培育舞者的資源及演出機會沒有到位，舞者只會在一次性的比賽中被大眾看到。當沒有獎金可以維生後，這些優秀的舞者或許被國外挖角、或許乾脆轉行離開舞蹈界，不健全的生態圈造成舞蹈人才快速、嚴重地持續流失。
魏光慶指出，除了短期的補助，台灣應該成立國家舞團，不論是現代舞、芭蕾舞或是民族舞，讓優秀的舞者能生存下來。或至少，當編舞家得到獎項肯定時，應該有後續的扶植計畫，讓舞者參與編舞家的創作，增加演出機會的同時，也能互相觀摩、學習，創造舞蹈界的共好生態。
駐館創作《躬、匯、倘》
在11月27日發表的駐館創作《躬、匯、倘》， 舞蹈家魏光慶將結合舞蹈、音樂、繪畫、裝置藝術等元素，把台灣的原民文化帶到觀眾面前。魏光慶如此解釋他的作品名稱——「躬」是對公會堂的致敬，「匯」整畢身所學去「倘」佯在這個環境中，期許參與的觀眾，能深刻地感受他身體演繹出的新竹公會堂之美。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
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AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
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由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
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