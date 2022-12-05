我的身體就是我的文化——專訪駐館藝術家魏光慶

文：見域CitiLens／莊棨惟

圖片提供：魏光慶

具有編舞家、職業舞者及舞蹈教育者多重身分的魏光慶，因緣際會下來到新竹擔任舞蹈社指導老師，後又輾轉被邀請到尖石為偏鄉孩童進行舞蹈教育，一教便是十年。

今（2022）年國慶日甫滿五十歲的他，將於具有百年歷史的新竹公會堂啟用系列活動中，發表駐館創作；這是他用身體譜寫下的祝福、是對土地許下的承諾，更是他對現代舞與原民文化，多年來的自我探詢。

Photo Credit: 魏光慶提供 魏光慶的舞作中時常帶有山、海等自然元素

舞蹈是用文化去刺激身體

長期以舞蹈教育陪伴偏鄉孩子的魏光慶老師提及，外界可能只看到一場場舞台上的精彩演出，但背後有著來自各領域的努力，實際現場的教學狀況更是常常受到外在環境影響，像是是軟硬體條件、學生的體力、專注力不足，甚至是精神狀態與原生家庭困境等課題。

儘管如此，促使他不斷堅持的動力，是他對於舞蹈的熱愛，以及他在這些孩童身上所投射的原民文化期許。「在你自身的文化裡舞蹈，你要發自內心地知道你跳的東西是什麼意思。」魏光慶認為，舞者的身體需要一直受到不同的文化刺激，而透過接觸大量不同的文化、經過比較之後，這些小舞者才會知道為什麼自己的文化很重要。

因此，魏光慶老師讓孩子們涉獵多元的舞蹈風格，包含民族舞蹈、現代舞，除了新竹地區的泰雅舞蹈外也教導東海岸阿美族的舞蹈，甚至是將歌唱元素豐富的宜蘭噶瑪蘭族文化也一併融入表演中。

藉由舞蹈教育，讓孩童提早接受到不同文化的刺激，使他們能在離開國小、離開部落後，能更有自信地走進都市，去認識更加多彩多姿、豐富的文化生活，這是魏光慶在教導這些學生舞蹈時，內心不曾明說的祝福。

Photo Credit: 魏光慶提供 透過在肢體中傾注力量，魏光慶在舞蹈中體現對於藝術與土地的熱愛

從舞者到團長，持之以恆的學習與嘗試

2000年，魏光慶以自己的原住民名字「谷慕特・法拉」創立了「谷慕特舞蹈劇場」，並於去年更名為「古牧特舞蹈劇場KDT」。從一介團員轉變成舞團的團長會尋求舞團所需的經費、資源、演出機會，並盯緊所有的製作細節。

為了充份利用時間，克服舞團成員四散各地的困難，魏光慶發展出靈活的工作方法，一旦有演出機會，他會先花大量的時間構思演出內容中，可以被劃分的組合；等到集體排練時，舞者依照預先規劃的動作指示，就能像拼圖一樣快速地統整起來。

為了達到理想的演出成果，魏光慶練就一身全方位的能力，舉凡是編曲、歌唱、服裝設計、化妝扮相都難不倒他。魏光慶謙虛地分享，本來不會的就慢慢去學，「要做，就要好好做」，他說道。

儘管如此，魏光慶苦笑自嘲，創團初期就遭遇到巨大的挑戰，讓舞團差一點就要崩潰瓦解了：成立第一年碰上納莉風災；第二個作品發表時則是遭逢SARS。但就像是他名字的涵義，谷慕特代表「集中」，法拉意為「丟掉」，魏光慶自許在這個從零開始再聚積的過程中，能夠不忘初衷、不畏困難地持續創作下去。

Photo Credit: 魏光慶提供

展望下一代的台灣舞蹈環境

對曾多次於「舞躍大地」舞蹈創作比賽中獲獎的魏光慶來說，他敏銳地觀察與體會到台灣整體舞蹈界資源匱乏的困境。他認為，雖然舞者獲獎受到肯定，若後續培育舞者的資源及演出機會沒有到位，舞者只會在一次性的比賽中被大眾看到。當沒有獎金可以維生後，這些優秀的舞者或許被國外挖角、或許乾脆轉行離開舞蹈界，不健全的生態圈造成舞蹈人才快速、嚴重地持續流失。

魏光慶指出，除了短期的補助，台灣應該成立國家舞團，不論是現代舞、芭蕾舞或是民族舞，讓優秀的舞者能生存下來。或至少，當編舞家得到獎項肯定時，應該有後續的扶植計畫，讓舞者參與編舞家的創作，增加演出機會的同時，也能互相觀摩、學習，創造舞蹈界的共好生態。

Photo Credit: 魏光慶提供 因舞團成員四散各地，魏光慶發展出靈活的工作方法，讓成員能夠有效率地排練演出

駐館創作《躬、匯、倘》

在11月27日發表的駐館創作《躬、匯、倘》， 舞蹈家魏光慶將結合舞蹈、音樂、繪畫、裝置藝術等元素，把台灣的原民文化帶到觀眾面前。魏光慶如此解釋他的作品名稱——「躬」是對公會堂的致敬，「匯」整畢身所學去「倘」佯在這個環境中，期許參與的觀眾，能深刻地感受他身體演繹出的新竹公會堂之美。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航