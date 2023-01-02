遷戶口、搶名校加速社會不平等？師大王麗雲：教育不能「西瓜偎大邊」
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「西瓜偎大邊」是台師大教授王麗雲觀察台灣國中小招生時的感嘆。她認為學校有大小跟資源多寡之分，每個父母都希望自己小孩受最好的教育，這種心態很正常。但當學校規模差距到達一定程度，在無形中會排擠到弱勢群體，並惡化原有的社會不平等與教育落差。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：林俊孝、W. Xiang）
「兩間國小，明明距離不遠，一間學生數眾多，達2000多人，『冠蓋滿京華』，另一間卻學生數極少，不到百人，在廢校邊緣掙扎，『斯人獨憔悴』。」
時間是2009年，國立臺灣師範大學教育學系王麗雲教授在走訪全臺各地學校擔任評鑑委員、進行教育研究時，察覺各縣市的國中小，經常出現一種特殊的分佈模式：兩所同級學校之間縱使距離不遠，甚至可能只是隔街相望，學校規模（以學生數或班級數界定）卻有巨大差異。
她將這種呈現鮮明對比的學校組合，取了個俏皮的名字：「西瓜學校」。
學校有大小之分，背後往往隱含優劣之別的結果，這在臺灣家長與學子眼中，或許早已見怪不怪。但經過實地探訪，王麗雲發現一系列不容小覷的問題：當學校規模的差距擴大到一定程度，將造成教育資源分配不均等的問題，更可能在無形中導致對弱勢群體的排擠效應，惡化原有的社會不平等與教育落差。
為什麼臺灣會出現「西瓜學校」？小學校的校長、師生面臨怎樣的現實困境？對家長來說，選大校就一定好嗎？臺灣教育政策又該如何調整，以免弱勢群體又一次次落入教育頹勢？
何謂「西瓜學校」？
王麗雲解釋：在國民中、小學階段，臺灣採取的是「學區制」，也就是學生依戶籍所在地就近分發入學。照理而言，不僅保障全民受教權，同時也能達到教育資源分配的公平與合理性。
只不過，在升學主義文化盛行下，人人搶破頭的「明星小學」、「明星國中」仍層出不窮。臺灣家長們懷抱成龍成鳳的期待，常透過向親戚好友借寄戶口等方式，積極將小孩戶籍地遷入名校學區，形成「西瓜偎大邊」的現象。相對的，那些學生被「吸走」的學校，規模便被迫萎縮。
「我把這樣的兩所學校，稱為『大西瓜』和『小西瓜』。」王麗雲笑著說明，她之所以創造這組名詞，不只來自社會觀察，更有嚴謹明確的數據基礎。運用地理資訊系統（GIS）為全臺所有學校進行定位製圖，結合各校學生人數的資料庫數據，即能根據「鄰近性」、「規模差異」兩項指標，劃定「西瓜學校」的成立條件。
鄰近性一般可以取600公尺、1000公尺或1500公尺為標準，規模上則以學生人數差距大於2倍或2.5倍差異來判定。以2021年的資料為例，全臺共有195所國小（兩校距離600公尺內、學生人數差距2倍以上），347所國中（兩校距離1500公尺內、學生人數差距2倍以上）有西瓜效應現象。
王麗雲補充，由於國中、國小的學生活動範圍和學校分佈狀況不同，用來判定發生西瓜效應的條件也有些許差異。而從比例來看，國中的西瓜效應明顯更嚴重。以臺北市為例，所有小學中超過25.3%出現西瓜效應現象，國中則有81.1%。
徒步不必5或10分鐘的兩間國小，規模竟往往能差到兩倍以上，而國中的規模落差又更普遍，顯示「唸大校」的吸引力隨著升學階段益發強勁。為什麼會這樣？王麗雲指出，關鍵就在臺灣家長們的「學校選擇行為」。
遷戶口、搶名校：「選校行為」與西瓜效應
臺灣家長細膩思忖，想為孩子尋覓最優質的教育環境。王麗雲指出，大學校與小學校在升學表現、風評、學習資源、師資條件、師生互動、硬體設備等外部條件的表現各有不同，但大校又別具優勢。
大量集中的教育資源、廣闊的家長人脈網絡、良好的升學率，都有助於一所學校打出在地的好名聲。實績加上口碑，形塑臺灣家長追逐大校的主流觀念，使得大校恆大；而在磁吸效應持續之下，小校恆小。
鑒於有些大校實在過於熱門，政府近年推動「額滿學校」制度，用更嚴格的標準（如學生親人須持有學區內房屋所有權狀、須有連續居住事實等）限制分發排序；若額滿情形真的太嚴重，教育局還可能選擇開設新學校來因應。
王麗雲曾在臺灣東部某縣市，見到一個值得玩味的案例：「當地原本有兩所學校，其中一所是老牌升學名校，因為太常額滿，教育局又在附近開了第三間學校。沒想到，家長自然而然分成兩邊，那些擠不進明星大校的漢人家長，都把小孩帶來唸新設立的學校；另一所舊的小校，慢慢在磁吸效應下成了原住民學生為主的學校。」
家長們的學校選擇行為，竟儼然變成自發性的種族隔離。「這當然不是他們有意為之，而是許多個別行動加總起來，最終成為有方向性的集體行動。」王麗雲進一步解釋，文化觀念、教育期待與價值偏好、教育資訊充足與否、家庭資源餘裕多寡，都影響著家長的教育選擇。
「家長選學校」看似是個人自主的選擇，然而從另一個角度看，正是這些「選擇」延續著西瓜學校的現況，不僅導致規模過小的學校陷入經營困境，亦讓教育弱勢學生反而更難取得所需的教育資源。
從西瓜學校看見臺灣升學主義的燦爛與悲歌
「我曾看過某國小全校有61班，運動會上冠蓋雲集，議員致詞講不完；但路轉個彎，附近另一所國小剩下99名學生，一個年級只能編成一班，隨時都可能遭到裁撤。」
研究期間，王麗雲頻頻在百步之遙的兩所學校，看見截然不同的風景。大學校坐擁在地口碑與豐富資源，意氣風發；小學校在招生困難與資源不足的窘境中，泅泳掙扎。
「政府教育經費的撥款原則基本上按照學生人數分配，所以大學校能得到相對的充裕經費，但大校優勢不僅如此。」王麗雲解釋，「大學校的家長群，也經常包括在地有頭有臉的人物，因而可以獲得豐厚的人力物力支持，以及有力的督促；加上班級之間競爭性夠高，順勢拉抬了升學表現。」
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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