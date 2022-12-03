歡快明亮的太平洋島嶼風格，阿美族藝術家優席夫用畫筆讓世界發現台灣

要知道自己是誰

今日的優席夫是國際級的藝術家，作品登上紐約地鐵、掛在總統官邸，言談裡充滿自信與勇氣，非常知道自己想創作什麼、要創作什麼。

你幾乎無法想像往昔的他曾是對原住民身分感到自卑的孩子。曾經原住民的膚色與口音讓他在學校遭受歧視，去了英國後才發現，自己的膚色是英國人眼中最迷人的「honey brown」。

原來，世上並不是只有一種價值。

優席夫回想著說，倘若回到過去，他想告訴好小好小的優席夫：「先愛你自己。你被上帝創造，一定是有上帝奇妙的設計，我們唯有好好愛自己，才可以保護自己。然後，要勇敢去表達自己的感受跟感想，因為每一個人都值得被欣賞與尊重。」

而不只有過去的自己，從國外闖出名號的優席夫不時回來台灣，替家鄉創作拼貼藝術、支持母語學校，也教導孩子們繪畫。他想用自己的生命歷程告訴現在的孩子們──要知道自己是誰、要有挑戰的勇氣、要能夠尊重與欣賞多元文化。

「我一直希望我們的孩子知道自己是誰，同時也懂得跟世界交朋友，成為一個『世界人』。我們才有辦法與時俱進不是嗎？單一的價值、單一的美學，會阻礙孩子成長跟藝術上的表現與創新，這是很可怕的。」

畫畫是一件快樂的事，學習也該是

他提起前些日子，美國大使館邀請他到捷克布拉格為烏克蘭的人們作人道關懷，一位濃眉大眼的小小孩讓優席夫一想起來就笑彎了眉：「這小孩大概只有七歲大，濃眉大眼、眼睛黑黑的很～像我們台灣布農族的孩子。他一開始就坐在那邊不肯動手，我問他為什麼不畫。他說不知道怎麼畫。」

優席夫於是畫了一張自畫像，還刻意把兩眼畫得一大一小後告訴他：我們不打分數，而且不一定要畫得很像，你愛怎麼畫就怎麼畫。

這孩子就此一發不可收拾，一張自畫像上的頭髮五顏六色，雖不真實卻滿溢歡樂。孩子越畫越起勁，到後來他畫了一張地球，上面寫著「no more wars」，令優席夫落下眼淚：「這孩子不畫自己了，他寧可畫自己內心的感受去表達對戰爭的看法。把具象化的人臉轉移到內心的感受，又是另一個層次，這太棒了。」

優席夫說，畫畫應該是一件快樂而自由的事情，學習也應該如此：「快樂學習很重要喔，小時候我們不敢、不能提問。不被允許跟老師平起平坐去討論心中的疑惑，讓我覺得很恐怖。我英文不好數學不好，是因為我小時候常常被打，因為常常被打我就放棄了嘛！我是在高壓的狀態而不是在輕鬆好玩的狀態下去學習。」

高中畢業時，優席夫的英文總成績只有28分，但今天的他在國家地理頻道、柏林藝術週與愛丁堡國際藝術節全程都用英文演講與主持。他說小孩子笨不是笨，是沒有足夠的環境與對的人：「所以大人教小孩子不能用單一的方式，因為每個小孩都不一樣，你不能因為小孩成績不好就否定小孩的價值。」