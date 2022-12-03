歡快明亮的太平洋島嶼風格，阿美族藝術家優席夫用畫筆讓世界發現台灣
我們想讓你知道的是
來自花蓮玉里鎮，帶有阿美族血統的藝術家優席夫，用鮮艷的色彩將南島語族的故事帶向國際。細看他的畫作，桃紅配著草綠，黃色的肌膚與紫色的頭髮互軋，各種顏色衝突卻又和諧。他認為，「用色大膽來自於勇氣，來自於勇敢挑戰權威，成為我們想要成為的樣子。」
文：李昀修
藝術家優席夫的孔雀石綠花襯衫上開著艷紅的花與橙黃的葉。
他走在柏林最富盛名的新藝術重區「斯達林主義大道」上，步履自信地轉進Galerie Kuchling畫廊，下一刻，色彩磅礡，奔面而來。
環境與人文：優席夫作品的文化脈絡
色彩的源頭是他在柏林藝術週展出的《發現台灣──來自南島的迴聲》個展作品。歡快的且明亮的太平洋島嶼風格令觀者們眼睛一亮。但個展海報上卻是一幅毛利人靜靜聽著貝殼流淚的藍色調畫作，寧靜而憂傷。
這是他於疫情期間創作的「眼淚系列」之一。而創作的起因來自一年半前與國家地理頻道合作拍攝的《南島起源》。在遠離台灣數千公里的他國上與自己同源的族群相遇，這份感動讓優席夫開始將南島語族的元素加入作品中。
但眼淚系列的誕生還有另一個緣由，來自於疫情時代的沉潛。
疫情嚴重時，英國封城八月，無法與人和自然接觸的苦悶日子讓他喟嘆：「真的不能有人定勝天的想法。」同時，也讓他想：「身為一個藝術家，如果只是關在裡面創作，發揮的價值跟意義不大，如果在創作的同時可以讓藝術的美好療癒人心⋯⋯我希望可以用這些歡樂的顏色去擁抱疫情下的人們。」
於是，「眼淚系列」既是呼籲，也是擁抱。對環境的關懷、對人文的關懷，以及對社會不公義的發聲，一直是優席夫作品重要的文化脈絡。
大自然的饋贈：優席夫作品的色彩脈絡
而優席夫作品的色彩脈絡，則來自於日常與自然。沒有念過藝術學校的他說：學習的方式可以不只有一種，好的美感教室就在大自然裡。
細看他的畫作，桃紅配著草綠，黃色的肌膚與紫色的頭髮互軋，各種顏色衝突卻又和諧。那顏色來自花東縱谷的火龍果、芒果、芋頭、稻米⋯⋯自然給予他餽贈。時常有人稱讚他用色大膽。
優席夫對此毫不謙讓：「沒錯！我很大膽，這大膽就是需要勇氣，這大膽就是要勇於嘗試，這大膽就是不要害怕使用顏色！」
優席夫邊說邊笑：「因為我覺得畫畫應該是一件快樂的自由的事！而不是老師說什麼我們就害怕去挑戰權威，最後變成老師頭腦要我們做的作品，而不是我們想要成為的樣子。」
要知道自己是誰
今日的優席夫是國際級的藝術家，作品登上紐約地鐵、掛在總統官邸，言談裡充滿自信與勇氣，非常知道自己想創作什麼、要創作什麼。
你幾乎無法想像往昔的他曾是對原住民身分感到自卑的孩子。曾經原住民的膚色與口音讓他在學校遭受歧視，去了英國後才發現，自己的膚色是英國人眼中最迷人的「honey brown」。
原來，世上並不是只有一種價值。
優席夫回想著說，倘若回到過去，他想告訴好小好小的優席夫：「先愛你自己。你被上帝創造，一定是有上帝奇妙的設計，我們唯有好好愛自己，才可以保護自己。然後，要勇敢去表達自己的感受跟感想，因為每一個人都值得被欣賞與尊重。」
而不只有過去的自己，從國外闖出名號的優席夫不時回來台灣，替家鄉創作拼貼藝術、支持母語學校，也教導孩子們繪畫。他想用自己的生命歷程告訴現在的孩子們──要知道自己是誰、要有挑戰的勇氣、要能夠尊重與欣賞多元文化。
「我一直希望我們的孩子知道自己是誰，同時也懂得跟世界交朋友，成為一個『世界人』。我們才有辦法與時俱進不是嗎？單一的價值、單一的美學，會阻礙孩子成長跟藝術上的表現與創新，這是很可怕的。」
畫畫是一件快樂的事，學習也該是
他提起前些日子，美國大使館邀請他到捷克布拉格為烏克蘭的人們作人道關懷，一位濃眉大眼的小小孩讓優席夫一想起來就笑彎了眉：「這小孩大概只有七歲大，濃眉大眼、眼睛黑黑的很～像我們台灣布農族的孩子。他一開始就坐在那邊不肯動手，我問他為什麼不畫。他說不知道怎麼畫。」
優席夫於是畫了一張自畫像，還刻意把兩眼畫得一大一小後告訴他：我們不打分數，而且不一定要畫得很像，你愛怎麼畫就怎麼畫。
這孩子就此一發不可收拾，一張自畫像上的頭髮五顏六色，雖不真實卻滿溢歡樂。孩子越畫越起勁，到後來他畫了一張地球，上面寫著「no more wars」，令優席夫落下眼淚：「這孩子不畫自己了，他寧可畫自己內心的感受去表達對戰爭的看法。把具象化的人臉轉移到內心的感受，又是另一個層次，這太棒了。」
優席夫說，畫畫應該是一件快樂而自由的事情，學習也應該如此：「快樂學習很重要喔，小時候我們不敢、不能提問。不被允許跟老師平起平坐去討論心中的疑惑，讓我覺得很恐怖。我英文不好數學不好，是因為我小時候常常被打，因為常常被打我就放棄了嘛！我是在高壓的狀態而不是在輕鬆好玩的狀態下去學習。」
高中畢業時，優席夫的英文總成績只有28分，但今天的他在國家地理頻道、柏林藝術週與愛丁堡國際藝術節全程都用英文演講與主持。他說小孩子笨不是笨，是沒有足夠的環境與對的人：「所以大人教小孩子不能用單一的方式，因為每個小孩都不一樣，你不能因為小孩成績不好就否定小孩的價值。」
成為欣賞差異與多元的「世界人」
但即便他感覺近年來，部落的孩子對自己膚色與文化越來越有自信與認同，台灣社會環境依然保有對少數族群的歧視。有次他搭計程車，由於長期居住英國，說話帶有外國口音，司機便問他從哪邊來。
一聽優席夫說自己是原住民時，態度就一百八十度轉變，揶揄道「那你在那邊一定也是喝很多的酒」、「你們現在還是住在樹上嗎？」而這不過是去年的事情。
「你知道台灣是個充滿歧視的國家嗎？很多從國外來的幫傭喜歡跟原住民在一起，因為我們感同身受。我們被殖民被打壓，土地被搶了、文化被搶了、連我們語言也被禁止，這也是我為什麼回來贊成全母語學校，因為語言是找到一條回家的路、找到一條認同自己的路。」
說起自己親身經歷的歧視故事，他感嘆社會大眾仍然是需要被教育。優席夫常說：不要從別人口中去認識一個人。熱愛旅行的他說：「當我們學會不從別人口中認識一個人，當我們沒有單一價值、沒有單一審美觀，當我們沒有刻板印象時，我們會發現世界上很多美好。
比如去墨西哥，他們吃玉米餅我就跟他們吃玉米餅，那法國有一種生馬肉配一種double cream，然後放一點鹽跟胡椒還有蔥，你要不要吃？我當然想要嘗試看看嘛。
去那些國家我都願意嘗試新的東西，因此我眼界被打開，生命的經歷跟旅行的經歷就變好玩了，當你不用既定的思考模式去看世界時，你會發現很多的驚喜，你不會錯過很多的美好。」
欣賞差異與多元，總是感官全開在感受世界的優席夫，正是他口中的世界人。而他也用畫作告訴每一個人，他所看見的世界是多麼絢爛。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：感官全開的感受世界吧！─歡快的藝術家優席夫
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
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開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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