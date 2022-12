打造全新金融生態圈：什麼是支付即服務（PaaS）？

文:Vivi

什麼是支付即服務?

在金融市場中,隨著科技日新月異的發展,開放銀行(Open Banking)的興起和數位支付的場景逐漸擴大,促使消費者的行為也產生了變化,從過往的現金導向,轉向以數位支付(如:電子錢包、行動支付等等)為主要的付款模式,為全球的支付生態圈注入了新的轉型動能,下述將說明這項新興的付款模式──支付即服務。

支付即服務Payment as a Service(PaaS)是讓銀行和其他金融機構藉由第三方雲端平台,提供消費者更加多元和彈性的付款選擇、簡化支付的流程和降低可能的風險。

期望能夠藉由端到端(end to end)的一站式金融體驗過程,來擴大消費市場,同時,金融業者透過外包部分支付服務,使其無須負擔高額的前置作業成本,因此,可以將支付即服務視為在付款領域中的SaaS(Software as a Service)和IaaS(Infrastructure as a Service)的整合。

傳統上,銀行僅會將部分非核心業務進行外包,如:ATM等存提款服務,然而,隨著Fintech的應用場景擴大,市場也越加競爭,為了提升顧客的消費體驗,銀行業者開始與在利基市場中取得成功的科技電信業者、零售商、電商平台等商家進行跨界合作。

整合所有的支付服務於同一平台(例如:提供發卡、清算、跨界付款、電商線上付款介面等金融服務)的策略行動,透過金流和各項服務的串接,不僅為消費者帶來更流暢的支付體驗,更實現擴大金融生態圈的願景。

PaaS的運作架構

支付即服務(PaaS)就如同一個付款價值鏈的軟體開發工具箱(Software Development Kit),裡頭涵蓋了眾多的服務,包含了銀行帳戶、信用簽帳卡、匯兌、數位認證和眾多支付選項等金融服務功能。

其中,透過API(Application Programming Interface)的技術讓PaaS架構得以串接銀行的核心資料和數位系統,再藉由伺服器、網絡和資料庫等工具的運用,創造資料間的連結,提供金流服務給予合作商家做使用。

在PaaS的軟體開發工具箱中會運用到多項技術,首先是簽發轉換(Issuing Switch),它提供消費者從付款、交易處理到清算的整合式服務,並且能夠即時反應和完成所有的線上和線下的交易。

接著是在Acquiring Switch的架構下,會由金融機構協助商家處理收款服務,透過PaaS提供商所建立的Switch介面,金融機構可以分享憑證(Credential)或是通行證(Token)給予合作商家,作為銀行與店家串接金流API的方式。

最後,除了技術的可行性外,PaaS提供商必須根據法規,發展一套符合監管單位要求的解決方案,確保金流的安全性、可用性和規模性,使得消費者、金融機構和商家都得以無後顧之憂地成為支付即服務中的受惠者,開創三贏的平台生態圈。

PaaS打造的全新生態圈

根據Grand View Research的報告預測,全球的支付即服務產業將會16.9%的年複合成長率擴張市場,並在2027年前達到257億美元的產值,透過科技的運用,PaaS能夠提供銀行、商家和消費者更具有規模性、便利性且合乎效益的付款模式,下述將說明電支業者全盈支付,如何透過PaaS打造全新金融生態圈。

全盈支付是由玉山銀行、全家便利商店和PChome集團旗下的拍付國際資訊股份有限公司三方合資打造的電子支付平台,在支付即服務的架構下,並透過API串接多元平台嵌入式支付金融科技,使全盈支付即便沒有獨立的APP ,就能透過合作商家的平台嵌入金流服務。

舉例來說,全盈支付可以在全家的APP中嵌入金流服務,讓消費者可以在單一頁面中完成付款,並立足在全家原有的會員基礎上,擴大使用者的版圖,提升其在電支市場中的佔有率,此外,PaaS也可以應用在其他的服務或APP中,以用戶為導向,實現消費者在任何場景下都能夠在單一平台中完成付款的願景。

PaaS的效益

無論是疫情的衝擊抑或是Fintech和開放銀行(Open Banking)的應用趨於成熟,都是促使數位支付場景不斷擴增的驅動力,然而,隨著支付產業的蓬勃發展,市場的競爭也愈發激烈,銀行內部不合時宜的遺留模型(Legacy Model),包含​​授權、合規、項目管理和更新等軟硬體維護成本,都是營運過程中沈重的負擔。

為了確保穩定的獲利,銀行開始將支付處理服務外包給PaaS提供商,使其可以透過開放API的方式與不同的合作夥伴串接金流服務,同時,降低金融機構所需承擔的成本和風險,為付款價值鏈(PVC)發揮更大的效益。

此外,支付即服務提供商提供了硬體和軟體設備,使得金融機構不須自行部署設備和聘用相關人員,因而降低了金融機構處理付款交易的前置安裝和後續維護成本,再者,PaaS提供商的技術相對成熟,推出新產品功能的速度相對較快,品質也較為穩定。

PaaS提供商也擁有多種定價模式,可以提供彈性的方案給予不同規模的組織,中小型企業可以選擇根據使用量付費的模式,讓資金運用更加彈性,反之,大型企業可以選擇訂閱制的付費模式,提升對於現金流的掌握度和預測能力。