讀《種植園生命》：歡迎來到油棕地帶，這裡榨取的不只棕櫚油，還有村民的未來
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壟斷印尼棕櫚油產業國營企業Natco裡，如同一個小型社會，勞動法和刑法都只剩半套。工人的勞動權益雖然被國家法律擔保，當他們被拖欠薪水，卻也無能為力。工人慣性的「偷」──無論是偷錢還是偷時間，也讓他們傾向不走上正式的救濟途徑。
馬達小船逆流而上，耗費十八個小時深入加里曼丹島的內陸。你以為迎面而來的會是茂盛的熱帶雨林、原始的當地部落，事實上卻更像是行經一座大型的工業區：鋁土礦堆積在河岸兩旁、滿載一捆捆木柴的竹筏順流而下，你將穿越一座又一座繁忙而草率的貿易小鎮，還有沿途無止盡的油棕種植園。
2010到2015年之間，人類學家Tania Li和Pujo Semedi帶著來自兩所大學、超過一百位學生，沿著Kapuas大河來到西加里曼丹的Tanjung。他們像是早期的民族學調查隊，分頭研究種植園創造出了什麼樣的生命型態。
油棕的重要性不須多言：隨意走進一家便利超商，超過一半的產品含有棕櫚油。島嶼東南亞是全世界最大的棕櫚油產地，印尼的油棕種植園更出口了超過百分之五十的需求。至少有一千五百萬人活在書名所謂的「種植園生命」裡，這些人包括種植園工人、承包農民，還有周遭聚落的居民。
龐大的調查隊以兩座種植園為田野：屬於國營企業、佔地超過五千公頃的Natco是一個半封閉的世界，管理階層嚴格掌控居住在園區裡工人和他們的家庭。Priva則是印尼企業家經營的種植園，仰賴較多園區外的承包農民提供油棕果。
對Li和Semedi來說，兩座種植園都是「 大公司佔領」的實例。他們從馬克思與傅柯的洞見中提煉出這個概念，用來批判印尼的政治制度如何迎合資本家，讓公司劃地稱王 。
「大公司佔領」是帝國主義的轉世化身、當代種植園的核心政治技術。 在佔領地上，管理階層全權決定哪些人和哪些物種應該要被扶育，哪些則應該被捨棄。
什麼是種植園？
Semedi說：「種植園是一個巨人，沒效率而且懶散，但仍然是一個巨人，他佔據了非常大的空間。他貪婪、粗心，摧毀周遭的一切。他冷漠、詭譎、而且難以預料。」
「他是一個人，但你不能跟他形成正常的人際關係。他可以踐踏你，吃掉你，吞沒你再把你吐出來。他看守著著自己的寶藏。你沒辦法馴服他，也沒辦法趕他走。但他有點笨，只要你夠聰明，就能從他身上偷一些東西。」
Li說：「種植園是一台機器，它將大量的土地、勞動力和資本組合起來，為全球市場生產單一作物。它本質上是一種殖民，而且建立在『當地人沒有能力進行有效率的生產』的基本假設上。它牢牢掌控生命：空間、時間、動物、植物、化學物，還有人類。它被一個公司所持有，由經理們以官僚的形態管理。」
跟著Semedi「偷」的比喻，兩位作者走進管理階層與政府官員盤根錯節的裙帶關係中。已經卸任的Budi曾經是Priva種植園的 「信封人」，他的一項重要任務是用塞了錢的信封解決公司可能遇到的各種困難。信封可以用來打通官僚體系的死結、博取地方頭人好感、賄絡媒體公關 。
逢年過節，公家單位會大搖大擺發來公文，要求公司給付官員禮金。另一種更常見的小額「油錢」（uang bensin），則不定時進入NGO倡議者和新聞記者的口袋。一個信封的行情是一百萬印尼盾（大約台幣兩千元），但偶爾也會有將近美金兩千的價碼。
這些錢悉數被Budi登記在「基礎建設維護」的帳目裡。
種植園中的「偷」是各種上下交相賊的排列組合。地方政府的環保局受Priva主管之託，來到鄰近村落舉辦說明會，向村民宣傳環境保護的重要。事實上，問題並不真的是環境保護。
公司從蘇門達臘引進了一批名貴的貓頭鷹，用來控制偷吃油棕果的老鼠，貓頭鷹卻被村民煮熟了吃下肚。環保局很樂意配合演出。本身就已經被支薪的環保局人員收到了來自公司的信封、地方官員收到了信封、村子裡的公職人員也收到了信封 。兩天的工作坊在第一天午餐之後就作鳥獸散，皆大歡喜。
但再怎麼偷，巨人仍然壟斷一切。在國營企業Natco裡面，勞動法和刑法都只剩半套。工人的勞動權益雖然被國家法律擔保，當他們被拖欠薪水，卻也無能為力。工人慣性的「偷」──無論是偷錢還是偷時間，也讓他們傾向不走上正式的救濟途徑。
在蘇哈托時代的新秩序（Orde Baru）治理邏輯裡，工人不需要工會，因為政府就像父權大家長，會好好「照顧」工人的需求。當竊盜被發現，管理階層也以「家庭事務」的方式處理，例如警告、扣薪、降級、或暗示辭職，而不會呈報給警方。
一切的爭議，用報導人的話來說，「就像薯片被緊緊包裹在塑膠袋裡，讓它不會軟掉。」
種植園中的生命
在油棕地帶，被「裹在塑膠袋裡」的日常生活是什麼樣子？1980年代，當國營種植園遷往加里曼丹的時候，它們的目標不僅是生產棕櫚油，還包括向「落後」的內陸地區示範何謂現代生活，打造順服與富裕的工人主體。
Nacto像是一個自給自足的世界，除了住宅之外，有托嬰中心、小學、穆斯林祈禱室、一間診所。工人們在園區裡的上司身兼社區的鄰長。每天晚上十點，發電機準時斷電；清晨五點半，起床號響起。
園區裡階級森嚴。管理階層和技術人員住在社區中心，沿用荷蘭語稱作emplasmen。他們的住宅比較寬敞，而且連接的是國家電網，二十四小時供電。在1980年代，只要經理一出現，所有工人必須停下手邊的工作，面向馬路行注目禮，直到經理消失在遠處。
當時，棍棒體罰仍然常見 。直到十幾年前，工人仍然被要求要向經理的座車鞠躬。
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