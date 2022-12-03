TNL+ 2022/12/03,
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全球最昂貴城市排行：紐約、新加坡高居榜首，房租爆漲與通膨壓力是主因

全球最昂貴城市排行：紐約、新加坡高居榜首，房租爆漲與通膨壓力是主因
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

事實上，在2020年時，新加坡曾因受疫情影響而意外「跌出」榜首，把最貴城市的大位讓給蘇黎世與巴黎，與大阪分別位居第四、第五名。當時由於瑞士法郎和歐元走強，連帶造成商品與服務價格上的變化，致使新加得「忍痛卸下」最貴城市的稱號。

文：Taylor Mei

近期經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）統計顯示，受烏俄戰爭和國際供應鏈動盪等因素影響，現今全球172個主要城市的生活花費與去（2021）年相比，上升幅度已突破8.1％。

在高生活花費的國家排名中，以色列特拉維夫從去（2021）年寶座下跌至第三，美國紐約則躋身第一，香港和洛杉磯則在前五名中雙雙穩坐第四。亞洲城市的物價及生活花費增加幅度，相較於世界上其他洲來得低一些，如東京和大阪就因利率持續下降，使得名次分別降至24與33名。雖然亞洲各國之間仍有些微差異，但整體的生活花費平均維持在4.5％左右。

物價漲不停，誰的生活花費最貴？

經濟學人智庫「世界生活費用指數」（WCLI）結果指出，目前世界上生活花費最昂貴的城市為排名為：

1.美國紐約與新加坡
3.以色列特拉維夫
4.香港與洛杉磯
6.瑞士蘇黎世
7.瑞士日內瓦
8.美國舊金山
9.法國巴黎
10.丹麥哥本哈根

據《彭博社》（Bloomberg）報導，經濟學人智庫負責人杜特（Upsana Dutt）表示，中國的清零政策與西方國家對俄羅斯實施的制裁，也是加劇利率及物價上漲的元兇。此外她也補充：「我們可以很清楚看到這172個城市中生活花費上漲，是近20年來的高點。」

《CNN》指出，這項統計是透過比較172個城市中，共計200項高級至一般產品與服務的價格，以了解現在與過往價格之間的浮動差異。因為在研究上，他們以紐約的生活花費價格作為判斷的基準，也導致使用比美金更強勢貨幣的國家，將更容易出現在這項排行榜上。相較於經濟學人智庫，另一間「ECA國際」（ECA International）的統計方法則有些許差異。其中，像是納入每日花費如租金、大眾運輸花費，並將奢侈品的消費從統計項目中移除等。

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