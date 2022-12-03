【東南亞週報】緬甸約有2千親民主人士陣亡｜越南VINFAST首次出口美國｜安華誓言減輕民眾生活負擔

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第199期，為讀者挑選2022年11月26日至12月2日期間，有關馬來西亞、新加坡、越南、印尼、緬甸與泰國的六則東協區域大事。

馬來西亞｜安華誓言減輕民眾生活負擔

馬來西亞新政府確定後，股匯市皆出現積極反應。儘管如此，新任首相安華表示，他的首要任務是減輕人民的生活負擔，新政府仍需積極解決生活費高漲的問題。基此，首相安華將縮小內閣規模，並要求內閣部長減薪。

安華在競選期間曾批評前朝政府的內閣臃腫，並指多名部長領取高薪，卻表現不佳。他在宣誓就任首相後，向記者宣布放棄領新，同時不翻新辦公室，亦不購買新官車，強調政府應盡力節省資金。

事實上，新政府已開始審查補貼計畫，目標是將資金挹注補助低收入群體。安華表示，補貼必須有針對性，否則高收入群體也將獲益，補貼計畫效益不佳。大馬今年預計花費馬幣777億令吉（約新台幣5410億元）用於補貼，為大馬目前最高紀錄。

隨著沙巴人民聯盟表態支持安華，其聯合政府已掌握148席，即希盟82席、國陣30席、砂盟23席、沙盟6席、民興黨3席、全民黨1席、社會民主和諧黨1席，以及另外兩名無黨籍人士，使聯合政府掌握國會三分之二議席的絕對優勢。安華亦表示，他與各政黨就組建內閣之談判已接近完成。

安華對國會目前第二大政黨聯盟：國盟，亦釋出橄欖枝，邀請國盟加入聯合政府。國盟領袖慕尤丁曾質疑安華沒有掌握多數議員的支持，並要求安華提供證據，但他目前已改變態度，轉而恭賀安華出任首相。慕尤丁表示，國盟婉拒加入聯合政府之邀請，並將扮演好反對黨的角色，監督並制衡新政府。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 馬來西亞新首相安華

新加坡｜國會通過廢除刑法377A條文 同時修憲保護一男一女婚姻定義

歷經兩天辯論，新加坡國會11月29日下午以93票贊成、3票反對通過廢除刑法第377A條文，同時以85票贊成、2票反對及2票棄權，通過修憲新增第156節條文，進一步保障一男一女婚姻定義。新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）於28日國會辯論時表示，廢除第 377A條文是正確的做法，社會已做好準備。

新加坡刑法第377A條文之所以備受爭議，是因為該條文明定男男性行為屬犯罪行為，罪名一旦成立，最長可處2年刑期。新加坡總理李顯龍8月發表國慶群眾大會演說時即宣布，該國將廢除377A條文，但他也強調，星國法律只承認一男一女婚姻，政府無意改變現有婚姻定義，並提出決定修憲，不讓此定義在法庭上受到挑戰。

李顯龍29日於臉書表示，新加坡通過上述兩項法案，是一個重要里程碑，「我們將男男性行為這個長久存在的課題除罪化，它的意義不局限於新加坡同性戀者。同時，我們保護婚姻作為一男一女結合的定義免受憲法挑戰。兩項進展放在一起，是平衡、睿智的前進步驟」。

他強調，更重要的是，各方表現克制、相互傾聽，並接受妥協，才得以取得良好的成果。他也表示，這個敏感的問題並未分化星國社會，相反地，各方負責且深思熟慮地處理這個問題，並把大家團結在一起，是一項重大成就。

Photo Credit: 中央社 新加坡國會

越南｜越國產車VinFast 首次出口美國

越南國產車品牌VinFast在11月底首次出貨到美國，總理范明政表示為越南進軍汽車國際市場的重要里程碑。

VinFast本月底首次出貨電動車至美國，總理范明政、美駐越大使納柏（Marc Knapper）出席典禮，范明政指出，VinFast的初步成就開啟越南電動車新時代，對發展民營經濟的政策表示肯定，並鼓勵企業要持續投入科技研發與製造。VinFast執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）則表示，首批999輛汽車VF8電動車已從海防市廠區出貨，預計12月底送達加州；第二批車輛則預計明年1月出貨。除了美國市場之外，2023年初也將出口到加拿大和歐洲。

VinFast目標以較低廉的價格，積極進攻歐美電動車市場。除了在美國加州已成立研發中心、展示據點外，今年3月底宣布於美國北卡羅萊納州投資40億美元（約新台幣1200億元）興建車廠；原定於9月動工，但目前仍待美國當局發出許可。此工廠目標在2024年7月開始投產，預計每年可生產15萬輛電動車，包含電動巴士與SUV。

此外，集團也透露已向美國證管會提出登記，目標明年1月在美國IPO，募資規模約至少10億美元。在歐洲，則預計分別於德國、法國和荷蘭成立營運總部。今年已於加拿大、德國成立旗艦店，2023年將持續在北美及歐洲擴張展示中心。

Photo Credit: 中央社 999輛VinFast智慧電動車25日在越南海防港口一字排開，準備由巴拿馬籍的Silver Queen號貨輪運往美國加州。（照片攝於2022年11月25日）

印尼｜推廣電動車 2023年提供購車補助

為推廣電動運具使用，達成2025年電動車輛推廣目標，印尼政府本週表示將於2023年起，提供民眾電動運具購車補助。

海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）本週向媒體表示，政府擬於2023年起提供電動車購車補助，以推廣電動運具使用。目前政府規劃每輛電動機車補助650萬印尼盾（約新台幣1萬3000元），針對電動汽車的補助計畫正在研議，但盧胡特並未透露更多細節。

印尼設下2024年全國至少有120萬台電動機動車、3萬5000台電動汽車上路的目標；至2025年，目標提升到200萬至250萬台。總統佐科威表示，為達成減碳及2060年淨零目標，汰換油車改使用電動車勢在必行。國營企業優先響應，需在2025年將公務車改換電動車。然因電動運具價格較高，目前推廣速度緩慢。

印尼擁有豐富鎳礦資源，鎳礦為電池生產的重要原料，近年致力發展電動車產業鏈。目前已有韓國現代汽車、LG能源解決方案公司已在印尼設電動車電池廠，鴻海集團也與印尼能源公司Indika合資成立Foxconn Indika Motor（FIM），投資電池、電動車及相關產業。佐科威更曾與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面，力促馬斯克投資在印尼進行電動車製造。