中國「核酸盛世」背後的核子基因亂象：誤報結果、叫停上市和不滿的公眾情緒
我們想讓你知道的是
隨著常態化核酸檢測將在大城市全面鋪開，「亂象」叢生——檢測機構誤報結果被頻頻披露，實現超高利潤率，以及急速擴張後衝擊IPO，這些亂象被中國公眾和輿論質疑為「發國難財」。過去兩周，中國多地爆發抗議活動，反對嚴格封控，再加上對核酸檢測的積怨，核酸「亂象」觸發更強烈的反彈。
當前中國人的生活與「核酸」兩個字密不可分。三年前幾乎沒人認識的專業詞匯，而現在做核酸與吃飯、睡覺、上班一起成為日常生活的一部分。
更易傳播但致病性更弱的Omicron，使今年中國各地政府對核酸檢測的頻率越來越高，沒有核酸檢測，「綠碼」可能變黃，意味著無法進入任何公共場所，無法搭乘交通工具，幾乎寸步難行。作為配套，多地建立起「1530核酸服務圈」，即步行15分鐘找到採樣點，排隊不超過30分鐘。
隨著常態化核酸檢測將在大城市全面鋪開，「亂象」叢生——檢測機構誤報結果被頻頻披露，實現超高利潤率，以及急速擴張後衝擊IPO，這些亂象被中國公眾和輿論質疑為「發國難財」。
過去兩周，中國多地爆發抗議活動，反對嚴格封控，再加上對核酸檢測的積怨，核酸「亂象」觸發更強烈的反彈。
核子基因亂象
11月25日，蘭州市衛健委發佈情況通報稱，蘭州核子華曦實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單信息，錄入陰性人員信息包並上傳至工作系統。
此前，核子基因此前曾因誤報隆堯縣核酸陽性檢測結果，被河北省邢台市衛健委通報；去年1月，核子生物旗下濟南華曦檢驗實驗室承接河北邢台隆堯縣第二輪全員核酸檢測委託，在未完成檢測的情況下上報全部陰性結果。
核子基因在核酸檢測上屢屢違規，一下子衝上風口浪尖。
而就在同一天，廣州也通報一起核酸違規事件——廣州市海珠區南洲街道一個大型社區突然通報出現15名核酸檢測陽性人員，需轉運至方艙，而該小區從11月初開始就嚴格封控，陽性病例突然猛增，社區居民要求重新檢測，發現其中11人為陰性，其他4人結果還未出。
11月18日，北京通報針對5月發生的樸石醫學檢驗實驗室的檢測數據明顯少於樣本檢測數量，10人因此被提起公訴，其中3人為公職人員。北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司在醜聞被曝光後，已被北京市房山區衛生健康委員會吊銷「醫療機構執業許可證」。
9月份，石家莊通報，該市的和合醫學檢驗實驗室對陽性樣本未上報，使社區傳播擴大；11月10日昆明寰基醫學檢驗所出具虛假檢測報告；11月13日，內蒙古賽斯基因公司，將部分核酸檢測陰性結果反饋為陽性。
最新的中國衛健委新聞發佈會上，也透露出今年以來發現核酸檢測機構違法違規的就有北京、安徽合肥、河北石家莊、河南許昌、內蒙古等地。
中國的官媒《人民日報》評論「核酸亂象不止，疫情永無寧日」，並稱「已經到了非重典不能止亂的時候了！」
資本與擴張
從資本市場的角度看，大量推行常態化核酸檢測，以中國的人口來衡量，採購量十分可觀。
據東吳證券研究院測算，如果每3000人設1個採樣點，僅中國一、二線城市就要16.8萬個採樣點，每個採樣點近3萬元，耗費47.5億；此外，如果全中國所有一、二線城市實行48小時一檢，每年核酸檢測費用在1.45萬億元，佔公共財政收入的7.18％。
該機構進一步測算稱，如果所有二線以上城市實施常態化核酸檢測，一年的成本上限約為1.7萬億元人民幣，佔2021年中國名義GDP的1.3％。
然而，目前中國地方政府財政緊張——由於房地產行業疲軟，以土地出讓金為主要收入的地方政府面臨收入減少——但同時核酸檢測的費用由政府負擔，造成支出巨大。
財政支出巨大，但核酸檢測機構收入激增，已上市的檢測機構必須披露業績，今年前三季度這些企業的歸母淨利潤增長率超過700％；其中九安醫療甚至達到3010.77％，利潤增長超過300倍。
上述屢陷醜聞的核子基因不是上市公司，並未披露其財務狀況。但其官網顯示，該機構在2020年2月13日即啟動抗疫工作，累計完成核酸檢測超7億人次，涉及45個城市。
核子基因還在快速擴張，僅僅自今年9月以來，就新增了13家檢測機構，使其直接或間接持有醫學檢測實驗室公司達到37家。
這樣的業績使核酸企業紛紛動了上市的念頭。康為世紀、達科為、致善生物、瑞博奧、菲鵬生物等企業發佈招股說明書，其中致善生物IPO首發申請獲通過，即將登陸創業板，而康為世紀已於10月登陸科創板。
然而，輿論的質疑聲也接踵而至，首現，核酸檢測的技術含量並不高；其次，疫情消退後他們是否還能維持這樣的業績。
面對紛沓而至的質疑，中國證監會也宣佈從嚴審核核酸檢測企業上市，11月23日，翌聖生物成為首家被叫停上市的核酸檢測企業。
公眾情緒焦點
幾個月來，對於「清零」政策的不滿持續醞釀，在新疆烏魯木齊的火災後，憤怒的情緒在網上爆發，隨即在當地爆發抗議活動。
過去兩周來，上海、北京、成都、西安、武漢都爆發抗議活動，反對嚴格的清零政策，並且罕見地針對政權本身，甚至喊出中國領導人習近平或中共下台的口號。
其後，《人民日報》發佈上述「核酸亂象不止，疫情永無寧日」的評論文章，在中文社交媒體微博上被廣泛批評是在轉移矛盾，轉移注意力。隨即該文章在網絡上被迅速刪除。
輿論對核酸亂象的聲討並未止息，而是轉向對政商關係和權力尋租的猜測。比如，在微博上出現言論稱，核子基因之所以能迅速擴張，是因為其實控人張核子是核武器實驗基地司令張蘊鈺的孫子，而張核子的配偶巴穎是中國醫學泰斗巴德年有關係。不過，張蘊鈺和巴德年迅速闢謠稱，與這二人毫無關係。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。