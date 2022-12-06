2022/12/06,
中國

中國「核酸盛世」背後的核子基因亂象：誤報結果、叫停上市和不滿的公眾情緒

中國「核酸盛世」背後的核子基因亂象：誤報結果、叫停上市和不滿的公眾情緒

我們想讓你知道的是

隨著常態化核酸檢測將在大城市全面鋪開，「亂象」叢生——檢測機構誤報結果被頻頻披露，實現超高利潤率，以及急速擴張後衝擊IPO，這些亂象被中國公眾和輿論質疑為「發國難財」。過去兩周，中國多地爆發抗議活動，反對嚴格封控，再加上對核酸檢測的積怨，核酸「亂象」觸發更強烈的反彈。

當前中國人的生活與「核酸」兩個字密不可分。三年前幾乎沒人認識的專業詞匯，而現在做核酸與吃飯、睡覺、上班一起成為日常生活的一部分。

更易傳播但致病性更弱的Omicron，使今年中國各地政府對核酸檢測的頻率越來越高，沒有核酸檢測，「綠碼」可能變黃，意味著無法進入任何公共場所，無法搭乘交通工具，幾乎寸步難行。作為配套，多地建立起「1530核酸服務圈」，即步行15分鐘找到採樣點，排隊不超過30分鐘。

隨著常態化核酸檢測將在大城市全面鋪開，「亂象」叢生——檢測機構誤報結果被頻頻披露，實現超高利潤率，以及急速擴張後衝擊IPO，這些亂象被中國公眾和輿論質疑為「發國難財」。

過去兩周，中國多地爆發抗議活動，反對嚴格封控，再加上對核酸檢測的積怨，核酸「亂象」觸發更強烈的反彈。

核子基因亂象

11月25日，蘭州市衛健委發佈情況通報稱，蘭州核子華曦實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單信息，錄入陰性人員信息包並上傳至工作系統。

此前，核子基因此前曾因誤報隆堯縣核酸陽性檢測結果，被河北省邢台市衛健委通報；去年1月，核子生物旗下濟南華曦檢驗實驗室承接河北邢台隆堯縣第二輪全員核酸檢測委託，在未完成檢測的情況下上報全部陰性結果。

核子基因在核酸檢測上屢屢違規，一下子衝上風口浪尖。

而就在同一天，廣州也通報一起核酸違規事件——廣州市海珠區南洲街道一個大型社區突然通報出現15名核酸檢測陽性人員，需轉運至方艙，而該小區從11月初開始就嚴格封控，陽性病例突然猛增，社區居民要求重新檢測，發現其中11人為陰性，其他4人結果還未出。

正在接受核酸檢測的人

Photo Credit: Getty Images / BBC News

11月18日，北京通報針對5月發生的樸石醫學檢驗實驗室的檢測數據明顯少於樣本檢測數量，10人因此被提起公訴，其中3人為公職人員。北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司在醜聞被曝光後，已被北京市房山區衛生健康委員會吊銷「醫療機構執業許可證」。

9月份，石家莊通報，該市的和合醫學檢驗實驗室對陽性樣本未上報，使社區傳播擴大；11月10日昆明寰基醫學檢驗所出具虛假檢測報告；11月13日，內蒙古賽斯基因公司，將部分核酸檢測陰性結果反饋為陽性。

最新的中國衛健委新聞發佈會上，也透露出今年以來發現核酸檢測機構違法違規的就有北京、安徽合肥、河北石家莊、河南許昌、內蒙古等地。

中國的官媒《人民日報》評論「核酸亂象不止，疫情永無寧日」，並稱「已經到了非重典不能止亂的時候了！」

資本與擴張

從資本市場的角度看，大量推行常態化核酸檢測，以中國的人口來衡量，採購量十分可觀。

據東吳證券研究院測算，如果每3000人設1個採樣點，僅中國一、二線城市就要16.8萬個採樣點，每個採樣點近3萬元，耗費47.5億；此外，如果全中國所有一、二線城市實行48小時一檢，每年核酸檢測費用在1.45萬億元，佔公共財政收入的7.18％。

該機構進一步測算稱，如果所有二線以上城市實施常態化核酸檢測，一年的成本上限約為1.7萬億元人民幣，佔2021年中國名義GDP的1.3％。

排隊檢測

Photo Credit: Getty Images / BBC News

然而，目前中國地方政府財政緊張——由於房地產行業疲軟，以土地出讓金為主要收入的地方政府面臨收入減少——但同時核酸檢測的費用由政府負擔，造成支出巨大。

財政支出巨大，但核酸檢測機構收入激增，已上市的檢測機構必須披露業績，今年前三季度這些企業的歸母淨利潤增長率超過700％；其中九安醫療甚至達到3010.77％，利潤增長超過300倍。

上述屢陷醜聞的核子基因不是上市公司，並未披露其財務狀況。但其官網顯示，該機構在2020年2月13日即啟動抗疫工作，累計完成核酸檢測超7億人次，涉及45個城市。

核子基因還在快速擴張，僅僅自今年9月以來，就新增了13家檢測機構，使其直接或間接持有醫學檢測實驗室公司達到37家。

這樣的業績使核酸企業紛紛動了上市的念頭。康為世紀、達科為、致善生物、瑞博奧、菲鵬生物等企業發佈招股說明書，其中致善生物IPO首發申請獲通過，即將登陸創業板，而康為世紀已於10月登陸科創板。

然而，輿論的質疑聲也接踵而至，首現，核酸檢測的技術含量並不高；其次，疫情消退後他們是否還能維持這樣的業績。

面對紛沓而至的質疑，中國證監會也宣佈從嚴審核核酸檢測企業上市，11月23日，翌聖生物成為首家被叫停上市的核酸檢測企業。

11月27日，在悼念烏魯木齊火災遇難者活動期間，北京市民聚集在一起守夜並舉著白紙抗議當局的新冠封控措施。

Photo Credit: Reuters / BBC News

11月27日，北京市民聚集在一起守夜並舉著白紙抗議當局的新冠封控措施。不合理的核酸檢測是抗議的焦點之一。

公眾情緒焦點

幾個月來，對於「清零」政策的不滿持續醞釀，在新疆烏魯木齊的火災後，憤怒的情緒在網上爆發，隨即在當地爆發抗議活動。

過去兩周來，上海、北京、成都、西安、武漢都爆發抗議活動，反對嚴格的清零政策，並且罕見地針對政權本身，甚至喊出中國領導人習近平或中共下台的口號。

其後，《人民日報》發佈上述「核酸亂象不止，疫情永無寧日」的評論文章，在中文社交媒體微博上被廣泛批評是在轉移矛盾，轉移注意力。隨即該文章在網絡上被迅速刪除。

輿論對核酸亂象的聲討並未止息，而是轉向對政商關係和權力尋租的猜測。比如，在微博上出現言論稱，核子基因之所以能迅速擴張，是因為其實控人張核子是核武器實驗基地司令張蘊鈺的孫子，而張核子的配偶巴穎是中國醫學泰斗巴德年有關係。不過，張蘊鈺和巴德年迅速闢謠稱，與這二人毫無關係。


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