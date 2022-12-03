【2022卡達世界盃】孫興慜致勝助攻，韓國睽違12年再闖16強，「臭臉C羅」成場邊討論焦點
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英超球星孫興慜踢出逆轉助攻後，雖然烏拉圭積分和淨球數都與韓國相同，但因為進球數較少而遭到淘汰，韓國也睽違12年再度進入世界盃16強，而在場邊，C羅與韓國球員的口角也成為討論焦點......
本屆世界盃H組的巴西、韓國、烏拉圭、迦納的廝殺中，同樣也是到了最後一刻才分出勝負，最終由巴西和韓國攜手晉級，烏拉圭雖然只要進一顆球即可在淨勝球數上超過同分的韓國，但最終仍無力回天。而在場邊，球星C羅退場後被捕捉到神情不悅，也成為了話題之一。
孫興慜致勝助攻，韓國相隔12年再闖世界盃16強
（中央社）韓國今天在傷停補時階段，靠著黃喜燦的進球，成功以2比1擊敗葡萄牙，隊史相隔12年後再次挺進世界盃16強，不過頭號功臣不是進球的黃喜燦，而是傳出絕妙助攻的一哥孫興慜。
韓國在正規賽90分鐘結束後，仍以1比1和葡萄牙僵持，傷停補時階段，孫興慜在中場一人盤球直奔前場，面對葡萄牙3名球員防守，他仍有餘裕把球傳給從後跟上的隊友，黃喜燦也沒辜負這記妙傳，成功把球送入對方球門，幫助韓國取得超前，並拿下勝利。
要知道，這次世界盃孫興慜都戴著黑色面具出賽，因職業隊效力英超熱刺的他，在世界盃前夕因參加歐冠導致左眼窩骨折，他雖緊急接受手術治療，卻一度不確定是否會在參賽名單中，他受訪時曾透露，受傷後的3週，對他而言就像是場惡夢。
孫興慜透露，受傷後他打給自己的物理治療師，並告訴對方：「聽著，我不管有什麼選擇，我要參加世界盃。」他強調自己很感謝球團，熱刺盡了一切努力幫助他得以站上世界盃這個舞台。
為國效力、參加世界盃是孫興慜固執的堅持，他表示，他付出了一切只為了來到世界盃，為他美好的祖國效力，對他是最大的榮耀。
當比賽結束後，韓國確定可搭上16強晉級末班車，孫興慜在場中激動落淚，因為這是他們隊史自2010南非世界盃後，再次叩關淘汰賽，這也讓他知道，自己的堅持沒有白費，也得到了最美好的回報。
進球數不及韓國，烏拉圭勝迦納仍無緣世足16強
烏拉圭在世界盃足球賽小組賽H組第3輪2比0擊退迦納，但同組的韓國2比1爆冷扳倒葡萄牙，烏拉圭在積分與淨勝球都和韓國相同的情況下，因進球數較少而與迦納一同被阻擋在16強門外。
《中央社》報導，對賽前積分3分位居H組第2的迦納而言，贏球就能直接晉級16強，並報2010年世足8強戰經PK大戰才飲恨敗給烏拉圭的一箭之仇，若被逼和就有變數；賽前積分1分H組墊底的烏拉圭則只有踢倒迦納，加上葡萄牙在同一時間登場的比賽不輸給韓國，才有機會挺進16強。
迦納開賽先開啟攻勢，第16分鐘射門被擋下後差一點有機會補射入門，但被及時擋下；第21分鐘，迦納經由影像助理裁判（VAR）得到12碼罰球機會，不料亞尤（Andre Ayew）的左腳射門被烏拉圭守門員猜中方向擋下，無法為球隊先馳得點。
接著情勢改變。第26分鐘，迦納防守發生失誤，前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）趁迦納兩名後防球員漏球起腳，但被擋下，不過德．阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）衝上前將球補頂入網，率先攻下一城。
6分鐘後，德．阿拉斯卡埃塔又獲得一次凌空抽射良機，低角度勁射穿越迦納門將腳下再添分數，上半場結束烏拉圭2比0領先。
下半場迦納積極搶攻，第47分鐘庫杜斯（Mohammed Kudus）門前只差一步就能頂進網，但迦納防守依舊不佳，第58分鐘烏拉圭球員在禁區摔倒，幸經VAR判定迦納未犯規，迦納躲過0比3大幅落後的命運。
心急如焚的迦納於第79、81分鐘分別都有破門機會，但一射偏一遭擋，仍然無法破蛋。
數分鐘後，傳來韓國2比1出乎意料之外擊敗葡萄牙的消息，烏拉圭亟需再進一球才能在積分平手下靠淨勝球晉級下一輪，因此加緊攻勢，機會不是沒有但都徒勞無功，最終在積分與淨勝球都打平下，因為進球數2比4輸給韓國而與最後16強告別。
C羅退場神情不悅，葡萄牙教頭：韓國球員羞辱他
葡萄牙在世界盃以1比2不敵南韓。葡萄牙球星C羅說，他今天遭換下場時，與一名韓國球員發生口角，對方批評他沒有趕快退場；葡萄牙教頭桑托斯說，C羅遭韓國球員羞辱。
《中央社》引用法新社報導指出，C羅跟記者說：「這件事是發生在我被換下場時。這名韓國球員要我趕快下場，我要他閉嘴，因為他無權這麼做。」
「如果我離開球場的速度不夠快，要說也是由裁判來說。這不應該有任何爭議，當時大家有點激動。」
葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）說：「他（C羅）對這名韓國球員感到很生氣，大家都看到了。」
「這名球員羞辱他，要他離開（球場），這是為什麼他會生氣，每個人都看到了。」
「我看到他與這名韓國球員的互動，毫無疑問就是這樣。」
韓國中場球員黃仁範（Hwang In-Beom）試圖淡化這場爭議。他說：「我沒有看到事發經過，我太累了。我只看著地上，所以我沒有看到，我沒有什麼好說。」
美國運動頻道ESPN報導，根據桑托斯說法，羞辱C羅的人是韓國球員曹圭成（Cho Gue-sung）。
住在韓國、時常在粉專討論台韓文化的韓文老師宋讚養（송찬양）發文指出，C羅在大部分的韓國人心裡是個「仇人」。宋讚養表示C羅原本雖然是人人都都愛的巨星，但2019年7月26日，C羅所在的尤文圖斯（Juventus）隊訪問進行友誼賽，當時票價高達40萬韓元（約9400元台幣），許多人為了親眼看C羅踢球而重金買票進場。
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
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你知道污水廠最困難的程序是微生物處理嗎？有了微生物的幫忙，水質就能變乾淨。但要如何確保微生物的良好生長，來發揮清道夫功能？答案是AI。新創團隊、顯微影像專家、污水廠三方攜手，運用AI來判定微生物的運作狀態，協助水廠發揮最大淨水效能。
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其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。
透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態
顯微影像專家祥泰綠色科技，用一滴水的樣本，即可在顯微鏡下辨識微生物狀態；但這樣的knowhow希望擴大規模，若能以AI來判讀廢水處理各單位的顯微影像資料，對於水廠的現場運作及遠端監控，很有幫助。
AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。
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