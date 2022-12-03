2022/12/03,
交通

北北基計程車跳錶新費率可能不到百元，春節前15天每趟加收30元先行

北北基計程車跳錶新費率可能不到百元，春節前15天每趟加收30元先行
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

北北基計程車已8年沒有調漲，由於受到疫情和通貨膨脹的雙重打擊，新版的計程車費率調整規劃雖有委員對起跳價有異議，但仍可望在市長交接前審議完成，春節前15天每趟加收30元也會先上路。

北市計程車客運商業同業公會原預計將跳錶價從新台幣100元起跳，因委員意見不同，有可能下調；北市表示，一併審查的春節加價方案，春節前15天每趟加收30元會先行。

中央社》報導，北北基計程車業者將運價調整內容送至北市公共運輸處，包含跳錶從現行的70元調高為100元，間隔由每80秒5元調整為每60秒5元，以及颱風豪雨放假時每趟加收50元。

台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏表示，雙北已達成初步決議，新北市有部分地區如烏來、淡水等，費率不同，新北市政府預計下週開會確認後公告；新費率確定後北北基會同步實施。

洪瑜敏指出，委員會中一併審春節加價方案，春節前15天，依計費跳錶金額每趟加收30元，此案會先行；而計程車新費率因為車錶需要調整，會較晚上路。

據了解，運價審議委員會委員對跳錶價意見不同，可能下調，未必會如公會期望的從100元起跳。

自由電子報》報導，台北市公運處上午會議邀請3市計程車公會代表出席，但諮詢委員對運價調整方案中跳錶費率有不同意見，可能「下修」，不過，可望在市長交接前審議完成。

台北市公共運輸處諮詢委員會今天（2日）開會審議，同時審查春節加價費率方案，仍有委員對起跳價有異議，且還要等下週新北市政府完成部分特殊地區的跳錶費率，不過，可望在市長交接前審議完成。

北北基計程車起跳價將破百？

由於受到疫情和通貨膨脹的雙重打擊，台北市計程車商業同業公會早在今年3月，就提出了針對台北市計程車費率調整的規劃，工會方也支持調漲措施。

NOWNews》在11月採訪台北市計程車工會理事長李威爾，他表示會希望調高價格，主要是因為現在物價上漲幅度很高。購車成本方面，8年前50至60萬就可以買到一台車，現在一台便宜的車都要80萬以上，最貴到100萬；此外油價、日常保養也上漲，以前保養機油只要2800元，現在要3300元。

李威爾表示，北北基計程車已8年沒有調漲，去（2021）年高雄、屏東、台南均調漲，唯獨台北沒有調漲。

5月至今均溫23.5度　69年來同期最低溫
Photo Credit: 中央社

對比台北，近年來東京計程車行也因為疫情影響客源，加上日幣大跌、原油暴漲等壓力，日本交通部也在11月14日起調漲計程車跳錶價。

根據日本生活情報媒體《樂吃購！日本》整理，自2022年11月14日起，東京23區、三鷹市以及武藏野市的計程車跳錶，基本收費將從420日幣（約95元台幣）漲為500日幣（約114元台幣），後續跳錶也從原本233公尺加收80日幣（約118元台幣），改為255公尺加收100日幣（約23元台幣）。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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