2022/12/03,
政治

台北大學博士學位遭撤銷，蔡適應：尊重審議結果，將依法提出申訴

台北大學博士學位遭撤銷，蔡適應：尊重審議結果，將依法提出申訴
Photo Credit: 中央社

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在鄭文燦於12月2日表示台大國發所論文因涉抄襲而被撤銷後，蔡適應於3日表示知悉自己在台北大學的博士論文遭撤銷，並將依法提出申訴。九合一選舉期間捲入論文門的8位政治人物，各自的結果如何？

今年9月選舉時，代表民進黨參選基隆市長的蔡適應遭時代力量指控，其國立台北大學都市計畫研究所的博士論文，涉及抄襲。

經過3個月的審查後，台北大學於2日下午以雙掛號將審查結果寄給檢舉人與被檢舉人，3日稍早蔡適應表示已知悉自己的博士學位遭撤銷，2天之內鄭文燦與蔡適應都遭遇類似狀況。

蔡適應：尊重審議結果，將依法提出申訴

蔡適應選前遭質疑台北大學博士論文涉嫌抄襲維基百科、百度百科內容、基隆市長林右昌投書媒體等內容，比例達33%。

受質疑的最初，蔡適應回應自己的論文絕對禁得起考驗，但在12月3日下午，蔡適應於臉書發文表示，雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉博士學位遭撤銷，並對附註漏列的狀況隊師長與母校造成的困擾深表歉意。

蔡適應也指出，他花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。

蔡適應提到，他在學倫會審查過程中，親自列席說明論文撰寫過程，也對於論文部份引註漏列表達致歉及願意補正之意。但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果，部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷他的博士論文。

針對學倫會的審議結果，蔡適應雖然表達尊重，但為維護個人權益，仍將將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

新頭殼》報導，台北大學發布的聲明中提到，蔡適應於都市計劃研究所的博士論文，經該所依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」相關規定，在受理檢舉案件後，成立審定委員會，並邀校外專業領域公正學者參與審查。

校方人士強調，先前有學校先行公布審查結果，引發當事人抗議，因此比照台大審查桃園市長鄭文燦論文的方式，改為將結果寄交當事人。

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Photo Credit: 中央社
鄭文燦於12月2日下午發出聲明，表示接獲台大通知，其2011年國發所碩士在職專班論文因涉抄襲而遭撤銷

檢舉人之一的時力台北市議員參選人劉仕傑則表示，看到鄭文燦論文審查結果，呼籲不管哪一個政黨的政治人物，都應該誠實的面對，社會大眾也希望得到公平、公正的審查結果。

選舉期間藍綠白8人捲入論文門，結果各不相同

本次九合一選舉期間，有多位政治人物捲入論文風波，藍綠白都有遭到檢舉，其中除了林智堅台大碩士與中華大學碩士論文雙遭撤銷外，桃園市長鄭文燦於12月2日表示收到撤銷學位的通知。

此外，民眾黨蔡璧如在因確認抄襲而撤銷學位後，即辭去不分區立委；國民黨籍的許淑華、民眾黨籍的高虹安，雖然遭到檢舉，但分別以「不當引述需補正」和「無不當行為」結案，也雙雙當選；國民黨籍的林耕仁雖然被認定抄襲不成立，但最後仍然落選。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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