2022/12/03,
科學

124億光年外黑洞吞噬星體，巨大噴流以99.99%光速朝地球前進

124億光年外黑洞吞噬星體，巨大噴流以99.99%光速朝地球前進
科學家描繪出黑洞吞噬星體後發出噴流的狀況 | Photo Credit: Swinburne University of Technology

我們想讓你知道的是

洞吞噬星體時，會釋放出大量的能量，其噴流將以接近光速的速度穿越宇宙。而在AT2022cmc事件中，那一道能量光束就因為往地球直直射來，也成為科學家們了解黑洞的最好來源。

在浩瀚宇宙的某處，有顆恆星正在靠近張開大口的黑洞，當它們夠接近的時候，恆星就會開始被拉開——這個過程被稱作「義大利麵效應（spaghettification）」，而其產生的巨大噴流（jets）就有機會被地球偵測到。

這個現象稱為潮汐瓦解事件（TDE，tidal disruption event），上述的光景近期也被天文學家觀察到，在11月30日發表於《自然（Nature）》和《自然天文學（Nature Astronomy）》期刊上的論文中，研究人員在一次名為AT2022cmc的事件中，檢測到一個超大質量黑洞，吞噬了大約124億光年外的一顆恆星。

TDE釋放出非常明亮和巨大的能量噴流，亮到可以用光學望遠鏡觀察到。而那個噴流似乎正朝地球而來。

快達光速99.99%的噴流，正（遙遠的）往地球前進

CNN》報導，天文學家相信當黑洞吞噬星體時，會釋放出大量的能量，其噴流將以接近光速的速度穿越宇宙。

而在AT2022cmc事件中，那一道能量光束就因為往地球直直射來，而產生了「都卜勒效應」。

所謂的都卜勒效應，是指波源和觀察者有相對運動時，觀察者接受到波的頻率與波源發出的頻率會不相同的現象。

舉例來說，遠方急駛過來的火車鳴笛聲會變得尖細（頻率變高，波長變短），而離我們而去的火車鳴笛聲變得低沉（頻率變低，波長變長），就是都卜勒效應的現象。

而在宇宙裡，那些離我們遠去的光波，波長會越來越長，直到肉眼無法觀察。不過在AT2022cmc事件中，產生的光波對地球而言卻顯得越來越亮，可見它正離地球越來越近。《CNET》也引述論文內容，表示研究人員發現那道噴流的速度快達光速的99.99%。

CNN》報導提到，這個發現能夠讓研究人員更了解超大質量黑洞、以及它是如何吞噬星體的。

馬里蘭大學天文學家、也是《自然》期刊創辦人的安德烈昂尼（Igon Andreoni）教授受《Daily Beast》訪問時，表示AT2022cmc事件所發生的是個極罕見的現象，「因為噴流是直的，我們只有非常接近它指向的方向時，才能觀察到它。」

安德烈昂尼說，該事件發生的光在被地球觀察到之前，已在宇宙中傳播了大約85億年——這表示它發生的時間，宇宙年齡僅有現在三分之一。安德烈昂尼也提到，這個黑洞雖然「超大質量」，但並不比大多數的黑洞大，「『只有』我們太陽質量的幾億倍而已。」

研究人員：未來會有更多這樣的TDE

目前，科學家們正利用AT2022cmc的全光譜觀察，來確定它的溫度和與地球的距離。

CNN》報導引述伯明翰大學助理教授尼寇爾（Matt Nicholl）的說法，目前能量源的溫度大約有3萬度——這以TDE來說算是很正常。但該事件發生的星系也吸收了一些光、這些吸收線往較大的波長移動，可見那個星系比我們想的要遠得多。

值得注意的是，那個遙遠星系的中心尚不可見，因為他被AT2022cmc的亮度蓋住了，「當它最終變暗時，韋伯望遠鏡就可能觀測到那個星系。」

同時，研究人員也將繼續掃描宇宙，尋找TDE的噴流。尼寇爾說，「我們預計未來會有更多這樣的TDE，然後我們便能了解黑洞是如何發射這些強大噴流的。」

黑洞和射線對人類會有影響嗎？根據中研院《研之有物》報導，中研院天文所通信研究員賀曾樸院士表示，由於黑洞都離地球相當遠，因此黑洞透過輻射或重力對地球的影響，與太陽相比之下幾乎可以省略不計。

賀曾樸院士也指出，在純理論考量之下，如果人類可以利用物質落入黑洞周圍吸積盤所釋放的能量，將會比核能發電更有效率。「雖然現在聽起來有點科幻，但是當年瑪麗居禮（Marie Curie）首度發現放射性材料之後，人類其實很快就能夠製造出核反應爐。」

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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