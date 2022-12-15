《大腦喜歡這樣學改變》：傳統職涯發展是「T模式」，但未來你需要「π模式」
我們想讓你知道的是
在新的經濟大環境中，鄭德源很清楚，一個人不能只有一項專長。就算你千辛萬苦在無涯學海中只專精了兩門小小的專業，但你的能力是只有一項專長的人的兩倍。兩個專長可以帶來更多機會。鄭德源知道，在現代的經濟環境中，若要建構出職涯韌性，就務必擁有「第二專長」。
文：芭芭拉．歐克莉（Barbara Oakley）
一個為未來做準備的國度
鄭德源（Patrick Tay）是我見過最陽光、最樂觀的人。除了正面積極的個性，鄭德源背後還有很多故事。
鄭德源有兩個重要的身分：一是律師，在新加坡國會中代表新加坡西岸區域，另一個身分是新加坡全國職工總會（National Trade Union Congress，NTUC）的助理祕書長，負責管理法律服務處和專業人員、經理和執行人員部門（Professional, Managerial, and Executive Unit）。鄭德源出身貧窮，來自於貧寒的中產階級家庭——他是在當了好幾年警察之後才加入職工總會的行列。
雖然新加坡是一片彈丸之地，在這個平均寬度僅約三十公里的島上卻住了五百五十萬人——想要了解這個國家絕非易事。一個城市就成一國的新加坡，四面環海，位於一千多公里長的馬來西亞半島下方，看起來像是驚嘆號下方的圓點。新加坡是種族大熔爐，組成人口包含華裔、馬來裔、印度裔等等，而這些不同族裔的人都視自己為新加坡人。雖然新加坡的學校以英語授課，多數新加坡人都會說二至三種語言，包括英語、華語、中國各地各種方言、馬來語、或達羅毗荼語系的泰米爾語（Tamil）。
新加坡另有一特殊之處，就是除了一座深海漁港之外，沒有任何的天然資源。這個城市國家沒有足夠的淡水來供應國民日常所需。新加坡需要藉由一道長堤（名為新柔長堤）的水管道，向有時態度並不友善的馬來西亞引進珍貴的水資源。但新加坡已研發出先進的海水淡化技術，國內大部分用水都來自於海水淡化廠，全球現在也有很多地方使用新加坡的淡化水。
一九六五年，新加坡的失業率高達二位數，勞動人口的識字率僅有百分之五十七。當時的新加坡是個文化沙漠，也很有可能像二次大戰後其他脫離英國殖民的國家一樣，落入慘境。
但新加坡寫出了自己的故事。
新加坡成長速度飛快，目前的失業率非常低，僅百分之二，在世界各國中名列前茅。新加坡的人均國民所得毛額極高，是世界平均值的百分之三百二十一。在「國際學生能力評量」（PISA，測驗十五歲學生的數學、閱讀和科學能力）的表現上，新加坡的學生總是特別出色。犯罪率極低，家長很放心讓孩子半夜在市中心逛大街。新加坡女生約吃午飯時如果提早到餐廳，也會很安心地把提包放在桌上占位子，離開去上廁所。新加坡人也跟其他國家的人一樣會抱怨生活忙碌、物價過高，但是其他國家人民對生活上的其他諸多不滿，新加坡人都沒有。
新加坡的成功，可能跟他們以學習為主的生活方式，以及「職涯韌性」（career resilience）有莫大關係。我想更深入了解新加坡人對於學習的看法，並聽取鄭德源的洞見，我與他約在新加坡商務區內三十二層樓高的職工總會大樓見面。
鄭德源的辦公室位於二十樓。距離這棟大樓不遠處，便是風格浮誇的萊佛士飯店（Raffles Hotel），它有經典的殖民風格建築，每間房間都有專屬的服務生。職工總會的玻璃帷幕大樓坐落在新加坡河畔，往河口望去，對岸的濱海灣金沙飯店和飯店頂上那艘經典大船一覽無遺。
鄭德源的身形挺立、體格強健，顯然非常清楚身體健康和心理健康息息相關。鄭德源露出燦爛友善的微笑，馬上讓我放鬆下來。他向我自我介紹——他已婚、有三個孩子；他當初申請到大學獎學金，靠著獎學金在新加坡國立大學讀了四年的法律。在新加坡，領取政府獎學金的條件是畢業後要報效國家六年。照理說，鄭德源畢業後應該要選擇當檢察官，但他去當了警察。鄭德源也在從警時期取得法律碩士學位，專攻國際法與國際商務。
而今，鄭德源是個先鋒型的人物——他總是想要帶給他人正面能量。他積極參與社區活動，提供法律相關服務，替窮苦人伸張正義不遺餘力。
他在結束六年的警察工作之後，本想成為執業律師。但是由於他積極參與志工活動，並且在律師專業中擁有他自稱為「深度技術」（deep skilling）的專長，職工總會便邀請他到該會工作。
鄭德源於二○○二年加入職工總會。他搖著頭說真不敢相信時間過得這麼快。「我竟然已經在職工總會工作十四年了。看到自己提倡的理念終於被大家看見，還能幫助他人，非常有成就感。不是只幫助五個人十個人，有時候甚至可以影響成千上萬的人。這就是我每天生活的動力。」
鄭德源在職工總會的工作需要接觸各行各業，其中包含造船業、私人保全產業、健康保健產業，現在他也深入了金融業。
「回頭看我以往做的事情，」鄭德源說：「最主要的內容其實就是幫助工作者發展興趣、找到幸福。職場中，事求人、人求事是每天的課題。我們需要讓更多人願意投資新加坡——藉此創造好的工作機會和高薪的工作機會。
但是我們也需要創造出能符合新加坡工作人口需求的工作；因為新加坡工作人口改變專業的速度非常快。」
在已開發國家的職場發展中，新加坡可說是領頭先鋒。新加坡非常注重教育，在教育中強調培養專業人員、經理或管理高層人才。新加坡的整體人口逐漸老化，這當然也包括工作人口。這其中造成的潛在危險是會導致一些工作逐漸消失。工作者以前努力習得的技能、科技、甚至是人際技巧，都可能漸漸失去價值。他們需要精通新的軟體、不同的設備、新的管理方法，甚至是人與人之間的交流方式也會有所改變。傳統職場中的每一步都可以奠定基礎，持續深耕；現代的職場則比較像是一條輸送帶，不論你目前處於什麼階段，都必須不斷精進自己的能力、不斷學習。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。