《大腦喜歡這樣學改變》：傳統職涯發展是「T模式」，但未來你需要「π模式」

文：芭芭拉．歐克莉（Barbara Oakley）

一個為未來做準備的國度

鄭德源（Patrick Tay）是我見過最陽光、最樂觀的人。除了正面積極的個性，鄭德源背後還有很多故事。

鄭德源有兩個重要的身分：一是律師，在新加坡國會中代表新加坡西岸區域，另一個身分是新加坡全國職工總會（National Trade Union Congress，NTUC）的助理祕書長，負責管理法律服務處和專業人員、經理和執行人員部門（Professional, Managerial, and Executive Unit）。鄭德源出身貧窮，來自於貧寒的中產階級家庭——他是在當了好幾年警察之後才加入職工總會的行列。

雖然新加坡是一片彈丸之地，在這個平均寬度僅約三十公里的島上卻住了五百五十萬人——想要了解這個國家絕非易事。一個城市就成一國的新加坡，四面環海，位於一千多公里長的馬來西亞半島下方，看起來像是驚嘆號下方的圓點。新加坡是種族大熔爐，組成人口包含華裔、馬來裔、印度裔等等，而這些不同族裔的人都視自己為新加坡人。雖然新加坡的學校以英語授課，多數新加坡人都會說二至三種語言，包括英語、華語、中國各地各種方言、馬來語、或達羅毗荼語系的泰米爾語（Tamil）。

新加坡另有一特殊之處，就是除了一座深海漁港之外，沒有任何的天然資源。這個城市國家沒有足夠的淡水來供應國民日常所需。新加坡需要藉由一道長堤（名為新柔長堤）的水管道，向有時態度並不友善的馬來西亞引進珍貴的水資源。但新加坡已研發出先進的海水淡化技術，國內大部分用水都來自於海水淡化廠，全球現在也有很多地方使用新加坡的淡化水。

一九六五年，新加坡的失業率高達二位數，勞動人口的識字率僅有百分之五十七。當時的新加坡是個文化沙漠，也很有可能像二次大戰後其他脫離英國殖民的國家一樣，落入慘境。

但新加坡寫出了自己的故事。

新加坡成長速度飛快，目前的失業率非常低，僅百分之二，在世界各國中名列前茅。新加坡的人均國民所得毛額極高，是世界平均值的百分之三百二十一。在「國際學生能力評量」（PISA，測驗十五歲學生的數學、閱讀和科學能力）的表現上，新加坡的學生總是特別出色。犯罪率極低，家長很放心讓孩子半夜在市中心逛大街。新加坡女生約吃午飯時如果提早到餐廳，也會很安心地把提包放在桌上占位子，離開去上廁所。新加坡人也跟其他國家的人一樣會抱怨生活忙碌、物價過高，但是其他國家人民對生活上的其他諸多不滿，新加坡人都沒有。

新加坡的成功，可能跟他們以學習為主的生活方式，以及「職涯韌性」（career resilience）有莫大關係。我想更深入了解新加坡人對於學習的看法，並聽取鄭德源的洞見，我與他約在新加坡商務區內三十二層樓高的職工總會大樓見面。

鄭德源的辦公室位於二十樓。距離這棟大樓不遠處，便是風格浮誇的萊佛士飯店（Raffles Hotel），它有經典的殖民風格建築，每間房間都有專屬的服務生。職工總會的玻璃帷幕大樓坐落在新加坡河畔，往河口望去，對岸的濱海灣金沙飯店和飯店頂上那艘經典大船一覽無遺。

鄭德源的身形挺立、體格強健，顯然非常清楚身體健康和心理健康息息相關。鄭德源露出燦爛友善的微笑，馬上讓我放鬆下來。他向我自我介紹——他已婚、有三個孩子；他當初申請到大學獎學金，靠著獎學金在新加坡國立大學讀了四年的法律。在新加坡，領取政府獎學金的條件是畢業後要報效國家六年。照理說，鄭德源畢業後應該要選擇當檢察官，但他去當了警察。鄭德源也在從警時期取得法律碩士學位，專攻國際法與國際商務。

而今，鄭德源是個先鋒型的人物——他總是想要帶給他人正面能量。他積極參與社區活動，提供法律相關服務，替窮苦人伸張正義不遺餘力。

他在結束六年的警察工作之後，本想成為執業律師。但是由於他積極參與志工活動，並且在律師專業中擁有他自稱為「深度技術」（deep skilling）的專長，職工總會便邀請他到該會工作。

鄭德源於二○○二年加入職工總會。他搖著頭說真不敢相信時間過得這麼快。「我竟然已經在職工總會工作十四年了。看到自己提倡的理念終於被大家看見，還能幫助他人，非常有成就感。不是只幫助五個人十個人，有時候甚至可以影響成千上萬的人。這就是我每天生活的動力。」

鄭德源在職工總會的工作需要接觸各行各業，其中包含造船業、私人保全產業、健康保健產業，現在他也深入了金融業。

「回頭看我以往做的事情，」鄭德源說：「最主要的內容其實就是幫助工作者發展興趣、找到幸福。職場中，事求人、人求事是每天的課題。我們需要讓更多人願意投資新加坡——藉此創造好的工作機會和高薪的工作機會。

但是我們也需要創造出能符合新加坡工作人口需求的工作；因為新加坡工作人口改變專業的速度非常快。」

在已開發國家的職場發展中，新加坡可說是領頭先鋒。新加坡非常注重教育，在教育中強調培養專業人員、經理或管理高層人才。新加坡的整體人口逐漸老化，這當然也包括工作人口。這其中造成的潛在危險是會導致一些工作逐漸消失。工作者以前努力習得的技能、科技、甚至是人際技巧，都可能漸漸失去價值。他們需要精通新的軟體、不同的設備、新的管理方法，甚至是人與人之間的交流方式也會有所改變。傳統職場中的每一步都可以奠定基礎，持續深耕；現代的職場則比較像是一條輸送帶，不論你目前處於什麼階段，都必須不斷精進自己的能力、不斷學習。