肯定時代力量，公開互相檢討是第三勢力自主茁壯的里程碑
我們想讓你知道的是
對比十年前臺灣綠黨的 「潘翰聲事件」，時力目前黨籍立委互相公開檢討的情況， 並不是困境、不是危機，而是一個自主第三政治勢力想要茁壯扎根，面臨的必經過程，其實很值得肯定。
文：邱子安（台灣綠黨前黨員）
這幾天，總覺得應該要有些人來公開寫點什麼，鼓勵、肯定現在時代力量的支持者。
看到重要黨公職間彼此公開聲討，一定會感覺迷網、徬徨，更可能恐懼過去努力支持的政治力量，是不是真如旁人說要泡沫化、消失？但其實，時力現在面臨的不是困境、不是危機，而僅是一個自主第三政治勢力想要茁壯扎根，面臨的必經過程。過去有許多號稱第三勢力，不敢不願公開檢討，消散於外力分化，時力走到今天這一步，可說是台灣政黨政治的里程碑。
所以，無須沮喪沉默，也不要放棄希望。
我誰也不是，只是一個選民。但十年前，台灣綠黨發生潘翰聲未經黨內民主程序，聯合民進黨外力的事件，我試圖些什麼阻止（刊登於苦勞網「進步政治的虛像與實像 綠黨黨員大會側記」一文）。
那個過程，我見到黨內民主虛假，黨品牌變成某些政治明星個人政治跳板，黨路線被外力摧毀，一切努力都無效。當時既想要藉由公開撰文毀滅台灣綠黨（顯然沒成功，對不起），也想要藉此毀滅識黨不明的自己。所以，看到現在時力的一切，我只感覺你們比我們當時走得更遠、更久，台灣最有可能走出自主第三勢力的政治力量，只有你們。
眼前的爭執，表現了黨務、路線是可以公開討論決定（不然誰有力氣吵這個），台灣哪個其他政黨可以這樣？其他的政黨，哪個不是裝作一副虛心檢討的嘴臉，實際上高層早以權謀一切，政治新秀的候選人，只能淪為各種政治操弄的背書？
因此，你們實在已經走出一條新的路，應該要自豪。
記者會三位黨籍立委互動，雖緊張卻節制
媒體把29日「黑白兩道聚餐，警察風紀壞了了」記者會，形容成「逼宮」、「不甩」等字眼。但我看到的是，其他精於算計的政治人物若碰到類似場合，一定根本事前避免同台，但這場重要記者會是時力問政重要議題，三位黨籍立委仍是是硬著頭皮出席了，我看到的是對共同目標的珍視。
記者會的場合，怎麼可能不被提問敏感問題，就是因為在乎、也因為時力真的不是一個誰說就算的政黨，所以王婉諭與邱顯智立委，必須要堅持先前對外公開所稱，黨決策機制的不當；也因此陳椒華立委，亦須維持之前暫被挽留，也希望挽留其他人的定調。
堅持，是因為對自己負責，也是因為真正定案之前，誰也不知道結果如何，無人有權可以決定其他同志。陳委員的離席，是因為沒有空間可迴旋、裝傻、說事後反悔的話，但又不得不說。邱委員悻悻然的一句：不是針對黨主席、是針對制度，更道盡了三位立委既一定各自要堅持，又不願過度傷害的情況。
要是不是都在乎黨的前途，卻無人能真正獨斷主導，誰願在鏡頭前演這一齣？浪漫一點的說，我在記者會上看到王、邱、陳三位立委高度緊張卻又節制的互動，可說是台灣自主第三勢力一道最壯麗的風景。
能公開檢討決策路線，表示黨內民主優於其他政黨
我不是時力的參與者，也非支持者，對於別人家「家務事」的細節，各方主張誰是誰非，最好緘默。但十年前台灣綠黨發生的那些破事兒，倒是可以說說。
2011年3月20台灣綠黨為了投入中央大戰，舉辦共識營，對總統大選不表態、持續觀察，並於同年7月中執會追認這個決定，成為黨的集體決策。
然而，後來信義、南松山區的立委參選人潘翰聲在造勢場合，喊出總統票投蔡英文、立委票投潘翰聲並同台造勢，破壞了黨的決議。隔（2012）年台灣綠黨中評會寫了「潘翰聲樂生捷運通車記者會事件之中評委調查報告」，不痛不癢記潘翰聲一支警告，並緩頰是黨相關機制也不完善，呼攏過去。
我認為不可如此，該年3月4日黨員大會提出黨章修正案，規範個別中執委須公開重要的對外聯絡事項，黨員並有權請求這個資訊，就是要從制度上杜絕這種情況……結果，我只能說，潘翰聲用他的表演，把我醜化成找麻煩的人，提案則被像是立法院的主決議或建請案一樣，被糟蹋掉了。
經此一役，台灣綠黨沒有決策機制，有人要來掛牌，藉此跟外人談點什麼交換價碼，當作自己政治生涯的跳板，那是完全不會有問題。在我快要退黨的那陣子，王浩宇來了，他也果真這樣幹。後來王浩宇也果真退出台灣綠黨，加入民進黨。那些劇情，不會是一個自主第三勢力應該活成的樣子，也根本上取消了台灣綠黨在政壇存在的價值。
所以，第三勢力必須要堅決捍衛自己的決策機制，決策機制才能產生路線，產生品牌。這不是針對任何人，而是第三勢力政黨必須過關的功課。
時力困境是自主第三勢力必經功課，不是誰的錯
我在2019年曾投書媒體〈時代力量的角色不是民進黨側翼〉，正是因為經歷過台灣綠黨毀滅性的失敗，實在很希望時力做得比年輕時的我更好。現在看來該文的論斷，還是大致有效。
陳椒華立委果然發揮長年環保戰將的經歷，打出漂亮問政成績，在《鏡電視》鍥而不捨提出調閱小組的監督，也不是任何外力能操弄的。王婉諭立委上任後，在社會安全網方面有亮眼的問政表現；邱顯智立委更不用說，曾經在2016年被柯建銘在新竹選區做掉，再怎麼樣也不能把時力的自主路線拱手讓人。
當中似乎只有一點出錯，就是位列不分區第四名的黃國昌，此次決策機制是否失能的爭執，關鍵之一就是黃國昌推薦黃珊珊一事，未經時力決策承認或否定，也未處理黃國昌的責任。
其實，這是時力為了自己的黨務而爭執，這本身已是難能可貴。台灣其他檯面上的政黨，哪個做得到？
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【跨域生態系系列專訪】3D列印引領數位鑄造「快時尚」
我們想讓你知道的是
在還沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有；但在傳統產業得以透過數位科技轉型的現在，我們就能做到別人沒有辦法做的事。
有一句英文諺語這樣說：「你要怎樣吃掉一頭大象？一次一小口！」管理界常用來比喻實現大目標不躁進，從簡單的環節開始，一次走一步就好。套用在傳統產業的數位轉型尤其貼切。
2021年，台灣砂模鑄造商金晶矽砂接了一紙客製訂單：一具約莫20公分高的陶瓷迷你佛像。3D列印團隊先以電腦繪圖軟體掃描、建模，再以切層軟體將3D模型解構成為層層堆疊的幾何形狀，接著送到自動化數位控制機台一層一層印出來。
籌組亞洲第一個3D鑄造聚落
金晶矽砂從接單到交貨，花了3-5天，比起傳統的手工木雕快上不只2倍。原本金晶矽砂以為這是一次性的交易，事後才發現，詢問度、接單率都超乎預期，也讓管理階層重新思考，3D列印技術想要落地，原本排在開發時程表後段的民生精品反而更接地氣。
從那時起，金晶矽砂便將接單觸角伸向文創產業，客製生產民間傳說的人物、童話故事主角，甚至動漫公仔。不僅如此，金晶矽砂更加確定，數位化的3D列印技術正是傳統鑄造產業自我改造、全面升級的機會。
「執行長經常和產、學界人士討論產業困境的解方，好比製作模具的時間與技術難度，加上他肯定3D列印高質化之類的優點。」金晶矽砂總經理朱良駿回憶，「但是因為大家都不了解，態度保留，所以他決定，『與其說破嘴，不如做給你們看。』」
那一年，是2020年。金晶矽砂就在苗栗中興廠區建置3D列印生產線，展現執行的決心。隨後11家上游供應商、下游客戶也呼應他的行動，加入一支被視為「3D數位鑄造國家隊」的行列。至今，這支隊伍已經集結超過40家當地與台中的相關業者，除了全台鑄造業都知道苗栗有一座3D數位鑄造砂模中心，更可說是亞洲第一個3D鑄造聚落。朱良駿把這道里程碑歸功金屬工業研究發展中心積極串連。
「其實最早是金屬中心與東台精機（金屬加工設備商）連絡，然後是金晶矽砂（砂材供應商）、金隆化學（合成樹脂及黏結劑供應商）再加入。一開始是我們三家先做。」朱良駿坦承，「初期的輔導學習中我們收穫很大，但是推廣業務時不太順。」
聚落廠商做中學，傳產轉型新典範
金晶矽砂副理陳一中身為專案主導者，他舉前述20公分高的佛像為例。理論上機器可以生產這套規格的產品，但實際操作時不斷撞牆，因為機器原本預設的材料是比較輕的石膏，改用混合黏土、氧化鋁砂等陶瓷原料後才發現超過承重度。繞道拆解成幾道步驟試做，雖然解決前述問題，卻又遇到新困難，好比避開邊角有難度，而且材料質量、重量不同，倒入設備後流動速度就不一樣，「這些情況都超出我們的經驗範疇，是靠輔導團隊協助，學會預先模擬，再去現場比對，慢慢累積出專業。」
金屬中心專案經理吳慶財回顧，金晶矽砂從材料商跨入數位鑄造技術服務，並結合生態系的專案計畫，在兩年間從無到有設立硬體設備、培訓人才、陸續廣召超過40家業者，再到建置數位接單平台把新技術變現，堪稱傳統產業轉型的典範。
吳慶財強調，既然是亞洲第一個3D鑄造聚落，一切成果都是做中學而來。好比他們在前端的設計階段時就發現，缺乏電腦模擬、法務廠商；而在摸熟技術打算商業化時則想到，要有中游的汽、機車零件、醫療器材或是金屬物件等鑄造廠，連同表面處理、機械加工等夥伴才能連結終端客戶。
就這樣，這個生態系在一次解決一道挑戰的過程中，做出9項高質、高價的產品，甚至為生態系成員中勝國際打下扎實的「72小時快速出貨」基礎，更強化勤旺輕金屬轉換業務跑道的技術能耐。
渦輪模組化，挑戰72小時就出貨
中勝國際是專注供應改裝房車引擎渦輪的利基業者，總經理童世豪接受專訪時坦言，雖然已經找到明確市場定位，但是3D數位鑄造「讓我創業10幾年才真正搞懂，要走客製模組化的生產路線。」
他分析，改裝車渦輪市場本來就不大，熱門車型更是所有業者搶破頭都要爭取到手的訂單。以前他做生意只能繞著全球車展跑，先是亂槍打鳥接單，之後還要克服特殊規格開模生產成本、運輸交貨的時差等問題，才能讓客戶放棄當地競爭對手相信他。但是他發現，不管怎麼精簡流程，都很難壓低成本。因為「改裝車渦輪的模具量少、質精，可以說是『汽車零配件的帝寶』。」光是一顆模具就要新台幣70萬元，但是一張訂單往往是幾顆起跳，即使定價10多萬元，風險依舊很高。
童世豪與經營團隊花了很多工夫討論、聚焦，直到2014年飛往韓國參訪3D數位鑄造工廠，才腦洞大開，「回來以後我就找上金屬中心，因為全台灣唯獨它有這一套要價5500萬元的設備。」雙方從此結緣，因此2020年數位鑄造中心專案上路，中勝國際也是第一批加入的會員之一。
在3D數位鑄造技術支援下，童世豪定調，將相同的車種渦輪模組化，因應客戶的需求放大或縮小最終成品。而且「只要客戶在今天中午12點之前下單，下午我們就撿料、備料；明天開始組裝，5點下班之前就能送到國際快遞手中；晚上10點搭機分送全球。最快是72小時內就可以收件。」
在專業玩家領域，搶先速度幾乎就代表搶贏訂單。童世豪自比為改裝車界的「快時尚」代表：「就像網購精品包，幾乎沒有消費者下單後願意等一個月才收到產品。」事實上，美國同業普遍做法是，消費者下單並付清款項，生產線才開動，最快是還要再等1週才到貨。
比起來，中勝國際足足快了不只一倍。而這一點也反映在業績上：從草創時期3名員工做到現在已有50人規模；人均貢獻營收是250萬元。
切入精密鑄造，鞋模廠跨足航太零件
中勝國際的成績固然出色，也是數位鑄造中心12名創始會員的勤旺，重生之旅也一樣吸睛：從鞋模廠升格為航太零件供應商。
勤旺董事長劉達士表示，最早是聽金松化工材料提起這個生態系，需要更多上、下游廠商參與，於是他加入打群架。「一開始用在鞋模，這種商品流行性很強，關鍵技術就是模具。」劉達士解釋，傳統製程是先由設計師製作款式，交由電腦數值控制（computer numerical control，CNC）雕刻做出代木，之後得拿掉代木做成矽膠模，灌注鑄造石膏並送去焙燒。整道程序耗工費時，加上產品世代交替太快，光是做到尺寸齊全，開模成本就會不斷攀高。
勤旺改與3D數位鑄造中心合作，足足省略代木和矽膠模這兩道環節。他帶著產品去拜會某國際運動鞋品牌的代工廠，「它們內部光是做矽膠模的空間、人力就是一座廠房了。但是成品只能一次性使用，放一、兩個月又會變形。改成3D列印後，這些問題就不存在。」
只是儘管品牌代工廠很心動，但最終雙方仍因3D列印技術無法弭平表面粗糙度放棄合作。劉達士說，這是機器、材料本身的局限，至今表面精緻化仍是它走向民生用品最亟待克服的痛點。
升級技術接單不成之餘，製鞋產業外移速度也越來越快，劉達士有感於新技術接班態勢蔚然成形，斷然切割鞋模本業，直接數位化轉型跨入精密鑄造。他的思維是從國際貿易型態切入：「同樣產品可能5家比價，如果競爭對手需要20天做出樣品，我卻只要10天，有很高機率訂單不會流到對手手上。」
劉達士認定，精密鑄造這一行想做到最頂級，非得接到航空或國防訂單不可。不過，那時勤旺還沒有應用3D鑄造技術，轉型初期只能咬著牙從頭學起，除了連年虧損，還一路從不斷被挑剔、要求的過程中學技術。
2016 年勤旺申請計畫補助，與金屬中心協力導入3D列印砂模，完成航空燃料控制閥，積極開發這項技術相關應用，也成功切入專業醫療設備市場，供應核磁共振、脈衝光製造商瑞士商萊卡（Leica），以及當紅的達文西機械手臂。「如今是幾乎年年都有賺錢。」
迎戰工業4.0，小企業突圍搶市新利器
2008 全球金融海嘯以來，復興製造業就成為各國政府重振經濟的主流政策，2011年德國率先喊出「工業4.0」（Industry 4.0），更掀起一波自動化、數位化到智慧化的革命浪潮，重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）斷言， 3D列印技術將是二十一世紀工業革命贏家的關鍵。
根據統計，2019年台灣鑄造業產值938億元，整體約900家業者中近90％是70人以下的小型企業，大多面臨技術能量不足、服務體系匱乏，而且無力突圍新市場的困境。
「在沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有，」童世豪直言，「但是現在它讓我們可以快速打樣、快速小額試產再快速搶進市場，我們就可以做到別人沒有辦法做的事。」
多元觀點GRB模式，打造另類台灣之光
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
以金晶矽砂為核心的3D鑄造業屬於解決方案型生態系，整體來說，它們比較像是產業聚落升級，因為就生態系而言，它的物種多樣性不夠。因此，金晶矽砂在此除了扮演集結材料、設備等協力廠商，共同提供客戶高階技術、完整解決方案的系統整合者（system integrator），還要多擔綱一個將產業服務化的角色。
就實務而言，金晶矽砂的關鍵作用在於熟稔材料特性與鑄造製程，基本功就是當下游模具客戶規劃、設計好整套方案後，交由它完成參數設定、模擬分析，這樣一來成功機率至少就達到80％以上。一旦這種支援服務的能力駕輕就熟，3D鑄造產業聚落就可以越做越大。
3D數位鑄造生態系成員的潛在客層著眼全球，整合成功的話，對台灣整體的經濟結構性升級或轉型有顯著的示範作用。因為傳統鑄造成本高、時間長，精細度不夠，若是順利數位轉型並槓桿3D列印技術的優勢，不只花上20天的流程可能大幅減至一星期，爭取高精度航太、高質感精品產業的機率也提高。
在國外，生態圈是一種市場機制自然形成的商業模式，政府介入的個案不多。在台灣，經濟部中小企業處主動擔綱促進者，集結學界、法人機構打造出一個政研企（government-research-business，GRB）鐵三角，採取由上而下（top-down）的方式建構並催化人造生態圈壯大，最終目標是服務消費者。
這套GRB模式是台灣獨有，前一、兩年曾在APEC上與菲律賓、越南等國家分享政府如何發揮促進者的功能，串接中、小企業跨域創新。值得注意的是，謹守促進者不是孵化器、兩年為限並鼓勵主動提案這三道底線，生態系才可以永續發展。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。