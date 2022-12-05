肯定時代力量，公開互相檢討是第三勢力自主茁壯的里程碑

文：邱子安（台灣綠黨前黨員）

這幾天，總覺得應該要有些人來公開寫點什麼，鼓勵、肯定現在時代力量的支持者。

看到重要黨公職間彼此公開聲討，一定會感覺迷網、徬徨，更可能恐懼過去努力支持的政治力量，是不是真如旁人說要泡沫化、消失？但其實，時力現在面臨的不是困境、不是危機，而僅是一個自主第三政治勢力想要茁壯扎根，面臨的必經過程。過去有許多號稱第三勢力，不敢不願公開檢討，消散於外力分化，時力走到今天這一步，可說是台灣政黨政治的里程碑。

所以，無須沮喪沉默，也不要放棄希望。

我誰也不是，只是一個選民。但十年前，台灣綠黨發生潘翰聲未經黨內民主程序，聯合民進黨外力的事件，我試圖些什麼阻止（刊登於苦勞網「進步政治的虛像與實像 綠黨黨員大會側記」一文）。

那個過程，我見到黨內民主虛假，黨品牌變成某些政治明星個人政治跳板，黨路線被外力摧毀，一切努力都無效。當時既想要藉由公開撰文毀滅台灣綠黨（顯然沒成功，對不起），也想要藉此毀滅識黨不明的自己。所以，看到現在時力的一切，我只感覺你們比我們當時走得更遠、更久，台灣最有可能走出自主第三勢力的政治力量，只有你們。

眼前的爭執，表現了黨務、路線是可以公開討論決定（不然誰有力氣吵這個），台灣哪個其他政黨可以這樣？其他的政黨，哪個不是裝作一副虛心檢討的嘴臉，實際上高層早以權謀一切，政治新秀的候選人，只能淪為各種政治操弄的背書？

因此，你們實在已經走出一條新的路，應該要自豪。

記者會三位黨籍立委互動，雖緊張卻節制

媒體把29日「黑白兩道聚餐，警察風紀壞了了」記者會，形容成「逼宮」、「不甩」等字眼。但我看到的是，其他精於算計的政治人物若碰到類似場合，一定根本事前避免同台，但這場重要記者會是時力問政重要議題，三位黨籍立委仍是是硬著頭皮出席了，我看到的是對共同目標的珍視。

記者會的場合，怎麼可能不被提問敏感問題，就是因為在乎、也因為時力真的不是一個誰說就算的政黨，所以王婉諭與邱顯智立委，必須要堅持先前對外公開所稱，黨決策機制的不當；也因此陳椒華立委，亦須維持之前暫被挽留，也希望挽留其他人的定調。

堅持，是因為對自己負責，也是因為真正定案之前，誰也不知道結果如何，無人有權可以決定其他同志。陳委員的離席，是因為沒有空間可迴旋、裝傻、說事後反悔的話，但又不得不說。邱委員悻悻然的一句：不是針對黨主席、是針對制度，更道盡了三位立委既一定各自要堅持，又不願過度傷害的情況。

Photo Credit: 中央社 立委邱顯智 （前右）、王婉諭（前左）與陳椒華（後中）

要是不是都在乎黨的前途，卻無人能真正獨斷主導，誰願在鏡頭前演這一齣？浪漫一點的說，我在記者會上看到王、邱、陳三位立委高度緊張卻又節制的互動，可說是台灣自主第三勢力一道最壯麗的風景。

能公開檢討決策路線，表示黨內民主優於其他政黨

我不是時力的參與者，也非支持者，對於別人家「家務事」的細節，各方主張誰是誰非，最好緘默。但十年前台灣綠黨發生的那些破事兒，倒是可以說說。

2011年3月20台灣綠黨為了投入中央大戰，舉辦共識營，對總統大選不表態、持續觀察，並於同年7月中執會追認這個決定，成為黨的集體決策。

然而，後來信義、南松山區的立委參選人潘翰聲在造勢場合，喊出總統票投蔡英文、立委票投潘翰聲並同台造勢，破壞了黨的決議。隔（2012）年台灣綠黨中評會寫了「潘翰聲樂生捷運通車記者會事件之中評委調查報告」，不痛不癢記潘翰聲一支警告，並緩頰是黨相關機制也不完善，呼攏過去。

我認為不可如此，該年3月4日黨員大會提出黨章修正案，規範個別中執委須公開重要的對外聯絡事項，黨員並有權請求這個資訊，就是要從制度上杜絕這種情況……結果，我只能說，潘翰聲用他的表演，把我醜化成找麻煩的人，提案則被像是立法院的主決議或建請案一樣，被糟蹋掉了。

經此一役，台灣綠黨沒有決策機制，有人要來掛牌，藉此跟外人談點什麼交換價碼，當作自己政治生涯的跳板，那是完全不會有問題。在我快要退黨的那陣子，王浩宇來了，他也果真這樣幹。後來王浩宇也果真退出台灣綠黨，加入民進黨。那些劇情，不會是一個自主第三勢力應該活成的樣子，也根本上取消了台灣綠黨在政壇存在的價值。

Photo Credit: 中央社 代表綠黨參選不分系立委失利後，轉投入民進黨的王浩宇。

所以，第三勢力必須要堅決捍衛自己的決策機制，決策機制才能產生路線，產生品牌。這不是針對任何人，而是第三勢力政黨必須過關的功課。

時力困境是自主第三勢力必經功課，不是誰的錯

我在2019年曾投書媒體〈時代力量的角色不是民進黨側翼〉，正是因為經歷過台灣綠黨毀滅性的失敗，實在很希望時力做得比年輕時的我更好。現在看來該文的論斷，還是大致有效。

陳椒華立委果然發揮長年環保戰將的經歷，打出漂亮問政成績，在《鏡電視》鍥而不捨提出調閱小組的監督，也不是任何外力能操弄的。王婉諭立委上任後，在社會安全網方面有亮眼的問政表現；邱顯智立委更不用說，曾經在2016年被柯建銘在新竹選區做掉，再怎麼樣也不能把時力的自主路線拱手讓人。

當中似乎只有一點出錯，就是位列不分區第四名的黃國昌，此次決策機制是否失能的爭執，關鍵之一就是黃國昌推薦黃珊珊一事，未經時力決策承認或否定，也未處理黃國昌的責任。

Photo Credit: 中央社 前立法委員黃國昌

其實，這是時力為了自己的黨務而爭執，這本身已是難能可貴。台灣其他檯面上的政黨，哪個做得到？