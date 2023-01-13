魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（五）：北方短暫一統隨著苻堅之死，再也沒有挽回餘地
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北方短暫的一統王朝，隨著苻堅之死，再也沒有挽回的餘地。後秦與西燕（慕容沖）開打，後燕（慕容垂）跟東晉也即將進入戰爭高潮。
文：阿前
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西元383年，分據中國南北的前秦與東晉，展開了一場全面性的決戰。很遺憾的，本應坐鎮後方指揮的前秦皇帝苻堅，在一次誤判下，去到了前線淝水。更在不知後援斷絕的情況下，與東晉交鋒，大敗。
前秦前線收到的消息，都是苻堅戰死，各路兵馬紛紛回撤，所幸大將慕容垂接應了苻堅，並將其送回洛陽。此後，慕容垂認為恩義已盡，遂在司馬懿的故鄉，起兵反秦……身為慕容鮮卑之後，慕容垂的叛亂，也不是插旗子喊一喊這麼簡單，勾結前秦哪個臣子，也不重要，重要的是，鮮卑再起。
前秦境內、關外更有千千萬萬的鮮卑人，零零碎碎的開始動作，與烏丸族一起，匯聚了20萬大軍，慕容垂開始攻打鄴城。前秦大將石越迎戰，不敵敗死。慕容垂很清楚，自己的實力將從何來。同時，他的姪兒，前燕最後一位皇帝之子：慕容泓，也在洛陽跟長安之間舉兵。
比起河北慕容垂，這一支鮮卑叛軍更接近前秦心臟地帶。苻堅連忙召來兒子苻睿，配上羌族姚萇迎戰。這邊還沒打完，曾經被苻堅收為孌童的慕容皇子：平陽太守慕容沖也起兵響應。
苻睿勇猛果敢，先打退長安旁的敵軍，更欲追擊時，姚萇卻提出了反對意見。「我聽說鮮卑人想要逃回關外，不如就放他們走吧？」苻睿一皺眉頭，公蝦小？讓他們會合再回頭打我大秦？辦不到。拋下副將，苻睿全力追趕敵軍，卻遭到埋伏被殺。
戰情很快傳回長安，苻堅震怒，下令嚴懲保護主帥不利的姚萇隊。姚萇收到消息，哪肯束手就擒。當年他大哥姚襄率領部族入關中，為苻堅所敗，姚羌就此努力為苻堅打生打死，如今卻換來這等下場？不由分說，姚萇決定反秦。
苻堅雖然一統北方，但在民族政策上並無獨特之處，但壓制掠奪漢人跟鮮卑人，那是有的。是以慕容鮮卑起義，影響範圍又廣又快速。
姚萇既叛，立刻帶兵轉往西涼人在關中的聚集地。注意了，西涼人並非全都是羌人，他們更多是後來苻堅征討前涼，移入的（戰利品）豪族。凡是被遷移過，心中必有不滿，財產至少打對折啊。這些西涼豪族也知道前秦呈敗，境內大亂，但誰也不敢當出頭鳥。姚萇的到來……就像沛縣老幼看見劉邦出現。就交給你了，我們出錢，你出力，上吧。
這邊姚萇招兵買馬，慕容泓跟慕容沖也匯流成功。慕容泓更派使者給苻堅通牒：「我叔叔（慕容垂）已經征服關東，勸你趕快把我父親跟關中燕人送回來，此後燕秦還可以當友邦。」
苻堅當然是把他老爸叫來罵一頓：「還不趕快寫信叫你兒子們不要再鬧了。」這位前燕亡國之君馬上寫信，但也交代了使者另一套話語。「我死定了，不要管我。但秦的氣數也已盡，跟你叔叔一起好好開創新的國家……收到我的死訊，你就登基吧。」
《晉書》的人設中，鮮卑慕容是很有儒家氣息的一支皇族喔。
慕容泓得到父親的訊息，只能忍痛揮兵。燕軍之中，每晚都會傳出鬼哭之聲，長達3個月之久。不過嘛，長安東面的防守還是很嚴實的，秦有函谷漢有潼關，怎麼說地形都利於防守。苻堅守住了一波攻勢，決定先從最小股的羌賊開始殲滅。
然而，原本已經把姚萇軍逼入絕路，無水無糧的情況下，突然下起了大雨，老天，站在姚萇這邊。慕容泓的援軍也趕到，解除了姚萇的危機，並對長安展開了東西同時夾攻。情況變化得非常迅速，就在這時，慕容泓被臣子殺害，大家決定推舉慕容沖為主。
這個只有美貌的青年，要比勇猛嚴苛的慕容泓好操控得多，至少當時大家是這麼想的。突如其來的叛亂，反而讓姚萇能夠完全接掌慕容派來的部隊。而在長安如此危急之下，前秦其他軍閥跟諸侯也不能不當一回事了。
洛陽、益州的部隊紛紛來援，也讓苻堅有了決戰的勇氣。哪裡想到，慕容沖率領的燕軍連戰連勝，很快來到了阿房城。前秦內部崩壞，前線回防，東晉難道還繼續坐在長江邊吃爆米花嗎？以謝玄為首，東晉的部隊展開了攻勢，接連佔領了兗州，青州，甚至逼進冀州。
被慕容垂逼得山窮水盡的苻丕，決定投降東晉。東晉、慕容、姚萇，三方逐漸逼近，而苻堅始終突不破包圍。大燕前皇帝更在城中安排了叛亂計畫，幸好被秦將識破。長安城內，展開了對鮮卑人的屠殺，同時，糧食也見了底。秦兵更努力的進行戰鬥，為的卻是殺敵把肉帶回家給家人吃。
沒有援軍，沒有將帥，苻堅親自披甲上陣，指揮城牆上的士兵，抵禦攀上來的慕容沖。隨著大燕前皇帝因叛亂失敗被誅，如今，慕容沖也已經是新皇帝了。兩個天子不躲在後方，而是在城牆上、箭雨中，渾身是血的拼鬥……也算是天子界難得一見的傳奇了。
西元385年，6月。慕容沖花了整整一年的時間，終於攻破了長安城，放任鮮卑士兵們燒殺擄掠，但卻遍尋不著苻堅。苻堅，自然是往西逃竄了。原本姚萇軍封鎖西面，但就算姚萇不為自己打算，他下面的西涼豪族們也有算盤。爭奪苻堅的人頭？利益少，損耗多，不如假意駐兵協助慕容沖，實則擴張勢力，吞併三輔雍秦。
然而，苻堅是拋下文武百官出逃。數百名前秦官員商議之下，以權翼為首，一起投靠了姚萇。慕容沖是要滅秦的，怎麼看也是姚萇這邊有一線生機，是吧？但姚萇問起苻堅去向，幾百個人都裝癡扮傻，姚羌還會給你們活命的機會嗎？權翼這老朝廷，老江湖，只說不知，但聞長安有童謠：「堅入五將山長得。」
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
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中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
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